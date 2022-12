Sikeres AXILE-jelenlét az AMB kiállításon

Az AXILE MACHINE öttengelyes gépeket, valamint intelligens digitalizálási, automatizálási és energiamenedzsment megoldásokat mutatott be Stuttgartban

Címkék: AMB 2022 AXILE forgácsolás megmunkálóközpont Optimum öttengelyes megmunkálás

A fémipar idei csúcstalálkozóján 1 238 kiállító mutatta be termékeit és megoldásait 64 298 látogató számára. A kiállításon a környezettudatosság növekedése, a vonatkozó energetikai szabályok változása és a munkaerőköltségek növekedése miatt nagy hangsúly esett az intelligens automatizálásra és multitasking megoldásokra. Az intelligens automatizálás tehát a fémipar szerves részévé vált.

A tajvani gépgyártó az intelligens felügyeleti technológiánkkal felszerelt AXILE G6 MT, G6 MPC, illetve a nagy sebességű öttengelyes V5X+Loader gépeit mutatta be a stand látogatóinak.

A marási és esztergálási műveleteket egy gépben egyesítő AXILE G6 MT nagymértékben növeli a működési rugalmasságot. A beállítási idők és az esetleges befogási hibák csökkentésével a G6 MT az alkatrészek szélesebb választékát képes hatékonyan megmunkálni, beleértve a hengeres alkatrészeket is. A gép Ø 500 mm-es asztala az esztergálás során 350 kg tömegű munkadarabokat képes megmunkálni 1 500 ford./perc maximális asztalfordulatszám mellett.

Az AXILE G6 MT az alkatrészek szélesebb választékát képes hatékonyan megmunkálni, beleértve a hengeres alkatrészeket is

A bölcső formájú Meehanite gépöntvény optimális rezgéscsillapítást és homogén termikus viselkedést biztosít. A vezérlőpanel tetején található kiegészítő képernyőn futtatható az AXILE saját gép és gyártásdiagnosztikai rendszere, ahol követhető például az esztergálásnál fontos kiegyensúlyozó rendszer, melynek használatával jobb felület és hosszabb szerszámélettartam érhető el.

Az AXILE G6 MPC sorozatból a hat automatikus cserepalettával felszerelt modellt állította ki a gyártó Stuttgartban. A kettő vagy hat palettával elérhető automatizált palettacserélő rendszer (MPC) a hátoldalon cseréli ki a betárolt, palettázott nyersanyagokat és a késztermékeket.

Az automatizált palettacserélő rendszer első üzembe helyezésekor vagy egy későbbi időpontban is integrálható a G6-os géphez

A kezelők betölthetik a nyers munkadarabokat, megvizsgálhatják és kirakhatják a kész alkatrészeket, miközben a megmunkálás az öttengelyes megmunkálóközpontban a hét minden napján, 24 órában folytatódik, jelentősen növelve a működési hatékonyságot. A gépkezelők a gépi főidővel párhuzamosan készíthetik elő az előgyártmányokat, illetve rakodhatják ki és ellenőrizhetik a késztermékeket.

A termeléstervezésben kulcsfontosságú a szabadság és a rugalmasság, ezért a palettatár MPC-megoldás a G6-os gép első üzembe helyezésekor vagy egy későbbi időpontban is integrálható, amikor növelni kell a gyártási kapacitást. Az MPC-2 kétpalettás cserélő megoldással 12, 24 vagy 36 palettából álló tárolórendszer (FMS Flexible Manufacturing System) is létrehozható, a gyártási tétel nagyságától függően egy-három gép és két munkadarab-mozgató állomás integrálásával.

A termelékenység optimalizálását ARTTM kezelőplatformmal is támogatja. Az ARTTM egy intelligens felügyeleti rendszer a teljesen automatizált gyártáshoz. A termelés átfogó optimalizálása érdekében előrejelző karbantartási, energiahatékonysági és gyártásfelügyeleti funkciókat is tartalmaz. A szenzortechnológia révén az ARTTM a gép összes kopóalkatrészén és a gép öntvényvázán elhelyezett érzékelők (hő, rezgés, nyomás, gyorsulás, nyúlás) jeleit detektálja, és továbbelemzéssel megjósolja azon részegységek élettartamát. Ennek segítségével a platform még a gép meghibásodása előtt képes jelzést adni a problémáról. Ezen túlmenően az ARTTM a vállalkozás intelligens ERP vagy informatikai rendszereihez is csatlakoztatható, amelyek a just-in-time termeléshez késedelem nélkül, automatikusan képesek a szükséges alkatrész-készletezésre. Így a felhasználók mindig előre gondolkodva intézhetik a karbantartást, hogy elkerüljék a nem tervezett leállásokat.

Az AXILE V5X megmunkálóközpont kis méretű grafit vagy fém munkadarabok száraz vagy hűtőfolyadékkal történő megmunkálásához használható. A V5X kompakt kialakítása révén olyan műhelyekben is optimális választás, melyeknél kiemelkedően fontos a hatékony helykihasználás. Egyaránt alkalmas egyszerű és bonyolult geometriájú alkatrészek megmunkálására. A C típusú vázszerkezet révén magas fokú robusztusság érhető el a Z tengely és az orsófej között. A beépített, 25 000-es fordulatszámú főorsó kiválóan alkalmazható nagy sebességű grafitmaráshoz.

Az AXILE V5X megmunkálóközpont kis méretű grafit vagy fém munkadarabok száraz vagy nedves vágására használható

A 170 mm átmérőjű billenő körasztallal felszerelt V5X megmunkálóközpont óránként 4 000 m³ légáramlási kapacitású és 205 liter porgyűjtő kapacitású elszívója hatékonyan távolítja el a keletkező port és a törmeléket a munkatérből. Az elszívó a gép és az alkatrészek maximális védelme érdekében az orsó felett helyezkedik el. A golyósorsók és ágyvezetékek teleszkópos burkolata alatt helyezkednek el, ami védi azokat a por felhalmozódásától, és segít megelőzni a kopást és az idő előtti elhasználódást.

A V5X szimultán 5 tengelyes megmunkálásra is képes. A forgó-billenő asztal segítségével a V5X minimálisra csökkenti az összetett alkatrészek gyártásához szükséges beállítások számát. A billenő (±120°) és forgó (360°) asztalt nyomatékmotor hajtja a legmagasabb szintű dinamizmus és pontosság érdekében. Az orsó- és nyomatékmotorokat egy zárt rendszerű folyadékhűtő egység hűti. A V5X segítségével precíziós kontúrmegmunkálás is megvalósítható.

Az opcionális munkadarab-mozgató rendszerrel kiegészített V5X megmunkálóközponttal emberi beavatkozás nélküli, automatizált 24/7 gyártás valósítható meg. A V5X géphez kapcsolt automatikus adagolórendszerrel maximum 84 db 100 × 100 × 100 mm-es és legfeljebb 8 kg tömegű munkadarab munkálható meg egy feltöltésre.

A nagy pontosság érdekében minden tengely 0,1 μm felbontású, abszolút lineáris mérőléccel rendelkezik. A teleszkópos burkolatok megtámasztásáról hosszabb vezetékek gondoskodnak, így egyenletes, ugyanakkor magas előtoló sebesség érhető el. A görgős típusú lineáris vezetékek magas előtoló sebességet tesznek lehetővé, hatékony rezgéscsillapítás mellett. A legmagasabb szintű dinamika és pontosság érdekében a V5X nyomatékmotorral hajtott forgástengelyekkel rendelkezik. A 4+1X üzemben magas fokú ismétlési pontosság érhető el a forgástengelyekre szerelt pneumatikus fékeknek köszönhetően. Nagy felbontású, közvetlen forgó mérőrendszere nagy fokú pontosságot és minimális holtjátékot eredményez.

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28–30.

+36 1 434 2680

info@axile.hu

www.axile.hu