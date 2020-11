Senki többet? 40 kW!

A Bodor Laser egy 40 kW teljesítményű lézervágógép kifejlesztésével reagált az erősebb lézerforrások felé mutató ipari trendre

Szeptember 4-én mutatták be a Bodor Laser ultranagy, 40 kW-os teljesítményű fiber lézervágógépét, amivel új világrekord született a fémlemezek lézeres vágástechnikájában. Az esemény arra is jó alkalmat szolgáltatott, hogy Billy Xin, a Bodor Laser kelet-európai regionális értékesítési vezetője a lézeres vágás trendjeiről beszéljen a TechMonitor olvasóinak.

Mi tapasztal jelenleg az európai szerszámgéppiacon?

Billy Xin, a Bodor Laser kelet-európai regionális értékesítési vezetője

Kínában a piaci helyzet már teljes mértékben visszaállt a pandémia előtti szintre, de Európában – és így Magyarországon is – meglehetősen nehéz időszakot él át a fémipar. Európa egészét tekintve körülbelül harmadannyi gépet adtunk el, mint 2019-ben, és idén már nem is várunk javulást. Bízunk azonban 2021-ben. Kínában már elérhető egy vakcina, amit mintegy egymillió ember be is adatott magának. Amint Európában is megjelenik a gyógymód, az látványosan pozitív hatást gyakorol majd a gazdasági helyzetre.

Európa a Bodor Laser legfontosabb piaca, ezért mind a 200 fejlesztőmérnökünk folyamatosan tanul az itteni vevői visszajelzésekből, és azokat a fejlesztésekbe is beépíti. Számos részletet sikerült ezek alapján optimalizálnunk. Nem pusztán követjük a világmárkákat, hanem befolyásolni is akarjuk a lézeres vágástechnika trendjeit.

Milyen gépek irányába mutatkozik Európában a legnagyobb kereslet?

Technológiai szempontból az S széria a Bodor Laser zászlóshajója. Az ettől egy fokkal lejjebb pozicionált P széria számít Európában a legkedveltebb márkánknak, amit nem utolsósorban az öntöttvas gépágyból fakadó merevség, stabilitás és pontosság okoz. Az öntöttvas test azonban nem széles körben terjedt el a lézeres vágógépek piacán, mert a költsége igen magas, ezenkívül a szerszámgép gyártási idejét is meghosszabbítja. Az árérzékeny vevők számára fejlesztettük ki az A és C modelleket, amik hegesztett géptesttel rendelkeznek, csakúgy, mint szinte minden versenytársuk. Az A és C széria ettől eltekintve ugyanazt a műszaki tartalmat kínálja, mint a P széria, csak jóval kedvezőbb áron. Az áraink így is némileg magasabbak kínai versenytársaink árainál, de a műszaki tartalmunk sokkal gazdagabb. Az európai és japán lézeres vágógépek árszintjénél viszont sokkal alacsonyabbat tudunk elérni.

Mi szükség volt egy 40 kW-os teljesítményű lézeres vágógép kifejlesztésére?

A YangXuguang, a Bodor Laser K+F részlegének vezérigazgatója által bemutatott 40 kW-os teljesítményű új gép áttörte a vágási vastagság szűk keresztmetszetét, új szabványokat létrehozva. A vágási vastagság, pontosság és sebesség sokoldalú fejlesztésével több lézeres alkalmazás valósítható meg. Az új gép maximális vágási vastagsága elérheti a 200 mm-t is, ami az ipart tekintve öt év alatt tízszeres növekedést jelent (megjegyzés: Kínában 2015-ben vezették be és kezdték értékesíteni a 6 000 W-os gépeket, melyek maximális vágási vastagsága 20 mm volt).

Egy 40 kW teljesítményű fiber lézervágógéppel a feldolgozás hatékonysága 50–80%-kal növekedhet meg, így a 20 mm-es szénacélt 6, a 30 mm-es szénacélt pedig 2,4 méter/perc vágási sebesség mellett munkálhatjuk meg. A gép ezenkívül olyan exkluzív funkciókkal is rendelkezik, mint a vastag lemezek túlmelegedésének automatikus kompenzálása, a fokozott védelem vagy éppen a hatékony poreltávolítás.

A 40 kW-os lézervágási technológia nagy előrelépést jelent, lebontva a lézervágás több korlátját és szélesítve a lézeres feldolgozás felhasználási spektrumát. Összességében ugyanis nem csupán vastagabb lemezek vágására képes, hanem gyorsabb, jobb felületkiképzésű és olcsóbb vágási eljárást tesz lehetővé, ezzel segítve a vállalkozásokat a hatékonyság és termelékenység növelésében, a költségcsökkentésben és az ügyfélkör bővítésében. Egy 40 kW teljesítményű fiber lézervágógép a technológiai forradalom szimbóluma lehet. A lézertechnikát ugyanis egyre szélesebb körökben alkalmazhatják, így az egész gyáripar átalakulhat és fejlődhet.

Természetesen minél inkább gyorsítjuk a megmunkálási folyamatot, annál nagyobb szükségünk lesz az automatizálási megoldásokra, amik nélkül nem tudjuk teljes mértékben kiaknázni a gép megnövekedett termelékenységét. Szűk keresztmetszetek keletkezhetnek a fémlemezek berakodásában vagy az elkészült alkatrészek eltávolításában. Ezek az automatizálási rendszerek a Bodor Laser sztenderd választékában is elérhetők.

Ez a lézerforrás is a kínai Maxphotonics fejlesztése, és annyira új, hogy értelemszerűen még nem értékesítettünk a gépből egy darabot sem. De Kínában a vásárlói trend most egyértelműen az erősebb lézerforrások irányába mutat. Ennek megfelelően 20 és 30 kW-os lézergépekből 20, illetve 5 darabot adtunk el csak idén, a 12 kW-os modellekből pedig 200 darabnál is többet vásároltak az ügyfelek. Kínában ugyanis nagyon erős a piaci verseny, és egy erősebb lézergéppel nemcsak termelékenyebbek tudunk lenni, de a gyártási költségeket is csökkenthetjük. Magyarországon egyelőre a gyengébb lézerforrások számítanak divatosnak, de hosszabb távon ez ronthatja a vállalkozások nemzetközi versenyképességét.

2019 márciusától felügyelem Magyarországról a hazai, illetve a szlovák és a cseh piac értékesítési munkáját. Magyarországon működik ugyanis regionális szervizközpontunk és alkatrész-raktárbázisunk. Az elmúlt két évben mintegy 20 lézervágó berendezést értékesítettünk Magyarországon, és jó lenne minden országban egy olyan kiváló képviseletet találni, mint az Optimum Hungária Kft.

