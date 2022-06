Rugalmas hőformázó rendszer nagy sebességű rakatképzéssel

Sokféle szerszámmal kompatibilis

"A hőformázással kapcsolatos kihívást jelentő feladatok megoldásához az ILLIG a legjobb választás" – hangzik el gyakran a márkás termékek gyártóitól. Az ILLIG Maschinenbau úttörő és piacvezető a hőformázott műanyag csomagolásokhoz szükséges gépek és szerszámok gyártásában. Új hőformázó rendszerébe a Festo elektromos tengelyekkel ellátott rakatképző rendszerét is integrálták. A RedLine RDF 85 mostantól lehetővé teszi a rendszeren kívüli szerszámrendszerek használatát, ezáltal új mércét állít a rugalmasság terén.

A RedLine termékcsalád új hőformázógépének rugalmassága lehetővé teszi más piaci szereplők szerszámrendszereinek beépítését. "Az adaptív, változtatható szerszáminterfész óriási mértékben növeli a rugalmasságot, és teljesen új lehetőségeket nyit meg számunkra a költségérzékeny és rendkívül versenyt jelentő ázsiai piacokon" – magyarázza Walter Clauss, az ILLIG gépészeti fejlesztési és szabványosítási vezetője.

Az is fontos volt számunkra, hogy mindent egy kézből kapjunk – nemcsak a Festo bevált pneumatikáját, hanem most már a nagy teljesítményű elektromos termékeket is" – magyarázza Walter Clauss, az ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. gépészeti fejlesztési és szabványosítási vezetője (Forrás: Festo SE & Co. KG)

Az ILLIG egyedi fejlesztésű, komplett hőformázó rendszereket szállít a teljes értéklánc mentén. Az igényeknek megfelelően a rendszerek olyan modulokat tartalmaznak, mint a betöltés, a hőmérsékletszabályozás, a dekorálás, a formázás, a lyukasztás, a vágás, az egymásra helyezés és a végső csomagolás. "Általában a mi rendszereink a leggyorsabbak és legmegbízhatóbbak a piacon, akár 50 ciklus per perc sebességgel" – teszi hozzá Walter Clauss. Az ILLIG márka másik minőségi jellemzője a műanyag csomagolás végső formájának élessége. Ha a hőformázott műanyag csomagolások falai teljesen egyenletesek, az ügyfelek vékonyabb falú műanyag fóliákat is használhatnak, és így költséget takaríthatnak meg.

Rendszer adaptív, változtatható szerszáminterfésszel: a RedLine termékcsaládba tartozó új RDF 85 hőformázógép rugalmassága lehetővé teszi a piaci versenytársak szerszámrendszereinek beépítését (Forrás: ILLIG)

ILLIG Technológiai Központ

Az ILLIG különösen büszke az ILLIG Technológiai Központra. Itt a vállalat a márkás termékek és csomagolások gyártóival dolgozik együtt az élelmiszeripari és nem élelmiszeripari területeken, hogy új csomagolóanyagokat és -formákat teszteljenek. "A fenntarthatóság itt nem szájhősködés, ez mindennapos gyakorlat" – magyarázza Jürgen Lochner, CSO/CTO. Az ügyfelek igényei valóban magasak: a csökkentett anyagfelhasználás és az újrahasznosított műanyag nagyobb mértékű alkalmazása a kutatás és fejlesztés kívánságlistájának élén áll.

A fenntartható csomagolási megoldások fejlesztése az ILLIG Technológiai Központ szakértői számára kiemelt fontosságú" – mondja Jürgen Lochner, az ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. értékesítési / technológiai vezetője (Forrás: Festo SE & Co. KG)

Annak ellenére, hogy sok európai fogyasztó aggódik a műanyag csomagolóanyagokkal kapcsolatban, azok piaca világszerte folyamatosan növekszik. A hőformázó gépek iránti kereslet különösen Ázsiában és az amerikai kontinensen nagy. Európában egyre növekszik a kereslet az ILLIG rugalmas csomagolórendszerei iránt, amelyek tiszta papírcsomagolást, kombinált papír- és műanyag csomagolást, valamint újrahasznosítható “monomaterial” anyagokból készült változatokat állítanak elő. Az európai ügyfelek egyre több bioalapú műanyag csomagolást is igényelnek. "Ezért a fenntartható csomagolási megoldások kifejlesztése egyaránt fontos a kiemelt ügyfeleink és az ILLIG Technológiai Központ szakértői számára" – mondja Jürgen Lochner. Ez magában foglalja az újrahasznosított műanyagból készült fóliák megbízható feldolgozását az ILLIG rendszereivel.

Az ILLIG különösen büszke az ILLIG Technológiai Központra: itt a vállalat a márkás termékek és csomagolások gyártóival dolgozik együtt az élelmiszeripari és nem élelmiszeripari területeken, hogy új csomagolóanyagokat és -formákat teszteljenek (Forrás: ILLIG)

Együttműködés a piacvezetőkkel

A hőformázó gépek sebességét és élettartamát illetően a legfontosabb dolog az alkalmazott automatizálási technológia. "Számunkra rendkívül fontos, hogy együttműködjünk a piacvezetőkkel. A Festo szállítja például az elektromos tengelyeket ahhoz a rendszerhez, amely a kész csomagolási egységeket kiveszi a gépből" – magyarázza Walter Clauss, a gépészeti fejlesztés és szabványosítás vezetője. A handling rendszer öt különböző csomagolási változatot képes előállítani.

Rakatképző rendszer: az ILLIG szerint a nagy teherbírású vezetékkel ellátott EGC-HD elektromos tengely, valamint a Festo moduláris tengelyrendszerének rendkívül merev, ELCC konzolos tengelye bizonyította, hogy a dinamikus ciklusidők eléréséhez nagyon nagy pontossággal és sebességgel rendelkezik (Forrás: Festo SE & Co. KG)

"A nagy sebességet és pontosságot biztosító, nagy teherbírású vezetékkel rendelkező EGC-HD elektromos tengelyek, valamint a Festo moduláris tengelyrendszerének rendkívül merev, konzolos ELCC tengelyei bizonyították, hogy a dinamikus ciklusidők eléréséhez megfelelő nagyon nagy pontossággal és sebességgel működnek" – mondja Clauss. "A tengelyeket egy handling rendszerben kombináltuk, a kiválasztás és a konfigurálás során a Festo szakértőinek teljes körű támogatásával." A szakértők már a kezdetektől fogva részt vettek az RDF 85 és a rakatképző rendszer közös fejlesztésében. "A Festo szakértői azonnal és bármikor rendelkezésre álltak, és nem okozott gondot nekik, hogy a helyszínen együttműködjenek a fejlesztőcsapatunkkal a közös megoldások megtalálásában" – hangsúlyozza Walter Clauss.

Közös fejlesztés

Az ILLIG és a Festo fejlesztői együtt szerelték be az alkatrészeket a gépbe, és az optimális megoldás érdekében közös teszteket is végeztek a rendszeren. Walter Clauss nagyon praktikusnak találta azokat a tervezőeszközöket is, amelyek lehetővé tették, hogy az ILLIG fejlesztői maguk tervezzék meg az automatizálási technológiát. "Ez nagymértékben növelte a sebességünket és a hatékonyságunkat."

"Az is fontos volt számunkra, hogy mindent egy kézből kapjunk – nemcsak a Festo bevált pneumatikáját, hanem most már a nagy teljesítményű elektromos termékeket is. A digitalizációs megoldások kilátásaival pedig a Festo-val szilárd alapokon állunk a jövőre nézve" – mondja az ILLIG gépészeti fejlesztési és szabványosítási vezetője.