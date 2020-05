Rugalmas belépés a digitalizáció világába

Egyszerű első lépések a digitalizáció felé

A DMG MORI digitalizációs szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésén keresztül integrált, innovatív megoldásokkal támogatja ügyfeleit a jövőorientált gyártásban.

A pfronteni DECKEL MAHO-ban tartott DMG MORI Házi Kiállítás fő jellemzője a „Dinamikus Kiválóság”, melynek megfelelően a vállalat ismét egyedi, az integrált termékmegoldásokat érintő programajánlattal készült az érdeklődőknek. Ez tükröződik a DMG MORI termék- és szolgáltatásválasztékában is, amely magában foglalja a folyamatos fejlesztés alatt álló DMG MORI Connectivityt, a CELOS-t és egyéb olyan szervizmegoldásokat, mint a my DMG MORI és a WERKBLiQ. A TULIP pedig ezt a kínálatot kiegészítendő, lehetővé teszi az üzemi folyamatok digitalizációját. A szerszámgépgyártó a DMG MORI DIGITAL-lal mindemellett átfogó, 360°-os digitális szolgáltatást kínál ügyfeleinek az ipari digitalizációt érintő kérdésekben.

Digitalizációs szolgáltatásainak következetes fejlesztésével a DMG MORI jövőbiztos termelést garantál ügyfeleinek

A CELOS hat évvel ezelőtti világpremierje óta a DMG MORI számtalan trendmeghatározó innovációt valósított meg. A CELOS-t ma több mint 20 000 DMG MORI szerszámgép vezérlőjén használják világszerte. Ehhez társulnak a DMG MORI Planning & Control, a DMG MORI Messenger és a WERKBLiQ szervizplatform szervizsikerei. A hálózatosított értékteremtés lehetőségét a DMG MORI ráadásul már korábban megalapozta az ADAMOS rendszerrel. „Mindent összevetve, digitális és globális szempontból is egy kiváló induló pozíciót sikerült elérnünk” – mondta el Christian Thönes, a DMG MORI AG igazgatóságának elnöke.

A legutóbbi EMO-n bemutatott megoldások mostanra szintén e sikereket erősítik. A DMG MORI Connectivity ma már nemcsak a gyártó saját szerszámgépeinek biztonságos hálózatosítását biztosítja, hanem a harmadik fél által gyártott berendezésekét is. Sőt, a CELOS-felhasználók már PLC-független frissítéseket is telepíthetnek, hogy a legújabb verziót használhassák. Ez a CELOS elmúlt hat évben megjelent minden verziójára vonatkozik.

Fókuszban: DMG MORI CONNECTIVITY

Az új DMG MORI MESSENGER szintén a tavalyi EMO szakkiállításon került bemutatásra. Az innováció átfogó felügyeletet kínál a gyártás során használt és a DMG MORI Connectivityvel hálózatba kapcsolt összes – akár harmadik fél által gyártott – gép és berendezés számára.

Ugyancsak a rendezvényen találkozhatott a közönség először a my DMG MORI ügyfélportállal, amely optimalizálta a szervizfolyamatokat, és új mércét állított az átlátható, digitális kommunikáció tekintetében. A my DMG MORI felhasználói ráadásul a portálon keresztül könnyedén frissíthetnek az integrált karbantartó és szervizplatformra, a WERKBLiQ-re. Ezáltal más gyártmányú eszközöket is csatlakoztathatnak, és egyéb prémium funkciókat is elérhetnek.

Christian Thönes szerint a mechatronikai fő tevékenység és a digitális egységek közti tökéletes összhang kiváló alapot kínál a vállalatnak, hogy klasszikus termék- és szolgáltatásellátói szerepét maga mögött hagyva, a digitális értékteremtés szerves részévé váljon. „Egyaránt vagyunk piacvezető szolgáltatók és saját digitális gyártói megoldásaink kulcsfelhasználói is, minden üzleti területen.”

„Ez az egyik erősségünk – hangsúlyozta Christian Thönes. – Mindent kívül-belül, a saját gyárainkban tesztelünk, ezáltal biztosítjuk megoldásaink saját színvonalát és méretezhetőségét – egy CELOS-alkalmazás piacra dobásától a teljes digitális gyártás megvalósításáig. Ez egy teljesen egyedi rendszer a szerszámgépiparban. Nem másolható, és főleg nem utánozható.”

Ez a kijelentés most kiváltképp megállja a helyét, hiszen a DMG MORI tavaly három további start-upban is stratégiai részesedést vállalt. A TULIP egy lenyűgöző, alkalmazott-központú platform, amely programozói ismeretek nélkül is használható. A DMG MORI Digital GmbH pedig az ipari digitalizáció piacának vezető csoportjává vált.

A DMG MORI digitalizációs szolgáltatásai minden központi értékteremtő láncot lefednek, és 360°-os ellátást kínálnak az ügyfeleknek

TULIP: Az üzemi digitalizáció legegyszerűbb módja

A DMG MORI és a bostoni TULIP közti együttműködés jelentősen megkönnyíti a kis- és középvállalkozások digitalizációs kezdeményezéseit. A siker titka: Ahelyett, hogy az üzemi dolgozókat szigorú, felülről lefelé irányuló (top down) korlátok közé szorítaná, a TULIP egyszerű, kreatív digitális eszközöket biztosít számukra egy nem kódalapú platformon. A TULIP-ot saját digitalizációs szkriptek megírására használhatják, anélkül, hogy szükségük lenne bármilyen IT- vagy programozói képesítésre.

A folyamat minden egyes mozzanata leírható és megjeleníthető a platformon, meglévő vagy saját készítésű applikációk használatával, akárcsak egy moduláris szkript esetén. Ahol szükséges, bizonyos folyamatokat drag & drop módszerrel össze lehet kapcsolni a digitális szenzorok, mérőeszközök vagy szerszámgépek kulcsfontosságú adataival. Ennek megfelelően lépésről lépésre kialakítható egyfajta interaktív ütemterv. A TULIP támogatja az alkalmazottak munkáját, és figyelmezteti őket bizonyos feladatok, például mérések vagy tesztek elvégzésére. A megjelenítés külön képernyőn történik a munkaállomáson vagy közvetlenül a szerszámgép vezérlőjén (a CELOS APPLICATION CONNECTOR-on keresztül).

„A folyamatos átláthatóság lehetővé teszi, hogy kiaknázzuk a vállalat jövőbeli életképességében rejlő hatalmas potenciált” – hangsúlyozza Christian Thönes. Példaként említi a pfronteni DECKEL MAHO-ban történő főorsógyártást, amely esetében csupán néhány hét alatt 20%-kal növelték a termelékenységet és 10%-kal csökkentették a hibaarányt.

DMG MORI Digital: Átfogó végpontok közti szolgáltatás az ügyfélspecifikus digitalizációs megoldások érdekében

A DMG MORI Digital GmbH egyfajta központi partnerként funkcionál a digitalizációval kapcsolatos szervizfolyamatokhoz, emellett átfogó, 360°-os szolgáltatást kínál a DMG MORI ügyfeleinek digitalizációs projektjeihez. Az új partnerség tehát határozottan igazolja a DMG MORI állítását, miszerint a vállalat az integrált ipari digitalizáció egyik fő úttörője. A DMG MORI Digital átfogó teljesítménnyel és szolgáltatással kapcsolatos ígéretét ezért gyártófüggetlenül fogalmazzák meg. Minden az ügyfelek – ipari hálózatosítással kapcsolatos – támogatásáról szól, ami konzultációkon, illetve a DMG MORI és egyéb gyártók digitális megoldásainak minősítésén és implementációján keresztül biztosított. A DMG MORI Digital, a vevőorientáltság folyamatos fejlesztése és a közös gépipari IT- és IoT-szakértelem kiépítése érdekében, érdeklődéssel várja a piac visszajelzéseit.

