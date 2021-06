Robotok támogatják az egészségügyi szakembereket

Ahol a legnagyobb szükség van a segítségre

Az elmúlt években rendkívüli kihívások keletkeztek az egészségügy és az élettudományok területén, melyek következményeként a technikai megoldások keresése közben még nagyobb figyelem irányult a szakemberek, kutatók, kórházi alkalmazottak erőfeszítéseire. Azon pedig, hogy ezek az emberek a feltörekvő technológiai megoldások segítségével hogyan szabaduljanak fel a monoton feladatok alól, már nem a jövőkutatóknak kell gondolkozniuk, hiszen a robotok megérkeztek és készen állnak a munkára!

A robotokat mintha kimondottan a napjainkban felmerülő akadályok legyőzésére találták volna ki: az élettudományok és az egészségügy területén számos ismétlődő munka, illetve nagyfokú pontosságot igénylő feladat fordul elő, időből pedig sosincs elég. Így hát nem csoda, hogy egyre több és több alkalmazás jön létre robotikai megoldásoknak köszönhetően laboratóriumokban, gyárakban és kórházakban. Az együttműködő robotok olyan feladatokat vállalnak el, amelyekre a szakembereknek túl sok értékes időt kellene fordítaniuk.

A kobotok és az End-of-Arm eszközök (EOAT) automatizált és együttműködő feladatok széles körének szolgáltatnak megoldásokat. A nagyteljesítményű robotkarok fáradhatatlanul dolgoznak az emberekért, miközben az ügyes gripperek olyan mennyiségű munkadarabot mozgatnak meg, amennyit még a legelkötelezettebb odafigyelés mellett sem lenne emberileg lehetséges. Ezek a specializált EOAT eszközök a következő szintre viszik az együttműködést, és még a legbonyolultabb alkalmazások nagy pontosságú teljesítését is lehetővé teszik.

A pandémia nemcsak az orvosi eszközök gyártására való igényt növelte meg, hanem új lendületet adott a gyógyszerek és a legjobban várt megoldások, az új vírustörzsek elleni oltások terén végzett kutatásnak és fejlesztésnek is. Amikor pedig milliónyi mintát és egységet kell feldolgozni laboratóriumokban és gyárakban, a precízió és a hatékonyság fontosabb szerepet kap, mint eddig valaha. Az egyik legfrissebb válaszlépés itt Magyarországon történik, mivel saját Covid vakcina gyártásának megkezdését tervezzük. A helyi kereslet várhatóan az orvosi felszerelések kapcsán is növekedni fog, ami ugyancsak az automatizálás és az együttműködő robotok alkalmazását szorgalmazza. A Jako-Meditec a közelmúltban megduplázta kémcsőgyártásának mennyiségét évi 15 millió darabos kapacitásról egy teljesen automatizált gyártási folyamat segítségével, és a vállalat azzal is tervez, hogy a leszállított mintatartó edények száma még ebben az évben elérheti a 70 milliót.

Egy további sikertörténet egy olyan gyártóüzemhez kapcsolódik, ahol kobotok (együttműködő robotok) automatikusan készítenek elő és ellenőriznek laboratóriumi kémcsöveket nagy mennyiségben. A SCHOTT AG számára a megbízhatóság volt a legfontosabb tényező, amikor kapcsolatba léptek az EOAT terén globális piacvezető dán OnRobottal, és egyik gripperüket választották az együttműködő alkalmazások telepítéséhez. A SCHOTT speciális üveg- és üvegkerámia termékei finom kezelést igényelnek, a drága tesztelő eszközök pedig még érzékenyebbek, így a milliméteres pontossággal dolgozó nagyteljesítményű fémkarok és az optikai, erő-, valamint nyomatékérzékelőkkel felszerelt gripperek ujjai korábban soha nem tapasztalt pontosságot és stabilitást tesznek lehetővé. A robotok a feladataikat éjszaka is el tudják látni, így mire a laboratóriumi alkalmazottak munkába érnek, a minták nagy része már készen áll arra, hogy az emberek dolgozhassanak velük.

A dániai Langeskovban infúziós tartályokat gyártó MedicoPack is a kobotokhoz fordult, ezen a területen a szennyeződések veszélyének csökkentése a legfontosabb tényező. A gyártást évtizedek óta a kockázatok minimalizálásának szem előtt tartásával fejlesztették, de a végső szakaszban az elkészült termékek klinikailag tiszta robotok által automatizált egymásra rakodása még tovább emeli a biztonságot, miközben ezalatt az alkalmazottak más, kreatívabb feladatokkal foglalkozhatnak.

Mivel a robotokat először a gyártóiparban kezdték el használni, érthető, hogy gyakrabban találkozhatunk velük az egészségügyi felszerelések gyártása kapcsán. A különféle példák között említhetjük az orvosi üvegek töltőállomásait vagy teljesen automatizált fecskendő-összeállító gyártósorokat, amelyek nagy mennyiségben termelnek, akár a nap 24 órájában, anélkül, hogy az alkalmazottaknak védőfelszerelést kellene viselniük, illetve különböző védőruházatot cserélniük a nap folyamán.

A nagy mennyiségre pedig igenis szükség van. Noha az új megoldások nagyobb kezdeti befektetést követelnek meg, a meglévő kialakításba való zökkenőmentes integrációnak és az azonnali alkalmazhatóságnak köszönhetően a megtérülés hamar be tud következni. A SCHOTT számításai és várakozásai szerint a robotok 5-6 hónapon belül behozzák árukat.

Az élettudományi kutatásoktól kezdve az orvosi cikkek gyártásán és a laboratóriumi vizsgálatokon keresztül, akár a gyógyszerek páciensek számára való adagolásáig, vagy a kórházakban történő hulladékkezelésig a robotok képesek együttműködni az emberi munkaerővel, aminek köszönhetően értékes idő szabadul fel a szakemberek számára, miközben az intézmények működési költségeket is megtakaríthatnak. Ennek köszönhetően a robotok kiegészítik az emberek által végzett munkát, akik így értékesebb feladatokkal foglalkozhatnak az emberek egészségének biztosítása érdekében.

