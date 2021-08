Robotizáció – válasz a pandémia által okozott kihívásokra

Címkék: anyagmozgatás automatizálás intralogisztika ipari robot kollaboratív robot logisztika raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika robot robotika

A COVID-19 világjárvány következtében minden területen kihívások jelentkeztek, ez alól az ipari gyártás sem kivétel. E kihívások közül néhányat, például a szociális távolságtartás szükségességét, vagy a gyárakban előforduló állásidőt, autonóm mobil robotok segítségével orvosolni lehet.

Új megoldások a gyárakban

A pandémia számos változást idézett elő az egyes ipari szegmensekben, illetve még jó néhányra számítani lehet, amennyiben az érintett területeken működő vállalatok a továbbiakban is életképesek kívánnak maradni. Mivel manapság az ügyféligények gyorsabb ütemben változnak, mint valaha, az igazán rugalmas vállalkozásoknak rendelkezniük kell azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé teszik számukra a gyors reakciót és a releváns változások előre látását. Számítani lehet arra, hogy megnő azon gyártóvállalatok száma, amelyek új technológiákba fektetnek be, hogy lendületesen tudjanak választ adni az újonnan felmerülő piaci igényekre.

A gyártási folyamatok az optimalizálás új korszakának küszöbén állnak. A gyártósorok agilitásának és rugalmasságának növelésére irányuló automatizálás és az autonóm megoldások telepítése még soha nem volt ennyire egyszerűen megvalósítható, melynek köszönhetően a gyártási folyamatok rendkívül gyorsan változtathatók. A belső logisztika automatizálása egy további terület, amely hatalmas lehetőségeket tartogat. Az autonóm mobil robotokat (AMR-ek) arra tervezték, hogy optimalizálják a termelékenységet a logisztika és a gyártási műveletek során, mindezt anélkül, hogy meg kellene változtatni a gyárterületet. A rendkívül fejlett technológiát alkalmazó MiR robotok úgy képesek tárgyak széles körét szállítani, hogy közben teljesen önállóan közlekednek. Ezek az AMR-ek, amelyeket különböző, testreszabott top modulokkal is el lehet látni, leggyakrabban gyárakban és raktárakban dolgoznak, hogy hatékonyabbá tegyék az intralogisztikai folyamatokat. A robotok fejlett intelligenciával, szenzorokkal és kamerákkal rendelkeznek, hogy biztonságosan mozogjanak dinamikus környezetben, kikerülve az alkalmazottakat és egyéb útjukba kerülő akadályokat. Az AMR-ek képesek raklapok és nagy súlyok szállítására, miközben szűk térben is elférnek, ha kell, rámpákra is felhajtanak, de önállóan tudják kezelni a lifteket is.

A leállások után: hogyan lehet tanulni és reagálni?

Az új kihívások arra ösztökélik a vállatokat, hogy olyan forrásokba fektessenek be, amelyek az agilitást, a reakcióképességet és a rugalmasságot hivatottak javítani a gyártási műveletek esetében. Az automatizált folyamatokkal, digitális platformokkal, hozzáférhető adatokkal és fejlett analitikával dolgozó vállalatok gyorsabban skálázhatják folyamataikat, és ezáltal képesek lesznek alkalmazkodni a piacon fellépő változásokhoz. Mindennek elengedhetetlen része az innováció, ami lehetővé teszi az erőforrások feltérképezését, az együttműködés elősegítését, valamint az új technológiák bevezetését. Mindeközben pedig adott a könnyű használhatóság a felhasználók részére.

Helyreállás és növekedés a technológia segítségével

A közelmúlt kihívásai a már rendelkezésre álló és folyamatosan fejlődő gyártási megoldásokat helyezik előtérbe. AMR-ek alkalmazására szerte a világon találhatunk példákat. A Schneider Electric, az energiagazdálkodás és automatizálás digitális átalakításának éllovasa MiR robotokat telepített gyáraiban Lengyelországban, Bulgáriában, Olaszországban és Franciaországban. Bukownói üzemükben egy MiR500 autonóm mobil robot kész termékeket szállít a gyártósor és a raktár között, amivel hozzájárul a belső logisztika optimalizálásához, az anyagmozgatási költségek csökkentéséhez, valamint a biztonság szintjének emeléséhez.

A DeWalt Industrial Tools perugiai üzemében, Olaszországban két MiR200 autonóm mobil robotot helyeztek üzembe azzal a céllal, hogy a bontókalapácsokat összeállító gyártósorukat valódi összeszerelő-cellává változtassák. Ennél az alkalmazásnál miután egy alkalmazott összekészít egy 180 kg-os raklapot, az irányítási rendszer automatikusan odahívja a robotot, hogy végezze el a raklap elszállítását az előkészítő állomástól az összeállító-robotcelláig. Így az emberi alkalmazottak a lehető legergonomikusabb módon láthatják el feladataikat, miközben a töltőállomások rugalmas telepítésnek köszönhetően az AMR-ek munkaidejét anélkül meg lehet hosszabbítani, hogy növelni kellene a flotta létszámát.

Az autonóm mobil robotok rendkívül hatékonynak bizonyulnak, függetlenül attól, hogy milyen iparágban és a feladatkörben kerülnek alkalmazásra. A folyamatok gyors optimalizálásával az AMR-ek esetében a befektetés hamar – gyakran akár egy éven belül – is megtérülhet.

Jesper Sonne Thimsen