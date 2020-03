Rezgéscsillapítás mesterfokon

Komoly épületkárokat előztek meg a szekszárdi BHG-ASZ Kft. présgépénél alkalmazott gumi légrugók

Címkék: autóipar autóipari beszállító légrugógyártás préstechnika rezgés ROLL-N vibration

A kapacitás- és hatékonyságnövelés minden autóipari beszállító számára kulcsfontosságú terület, mert a tömeggyártásból kikerülő alkatrészek esetében minden egyes megtakarított forint és másodperc aranyat – jelen esetben megrendelést – érhet. Az új gépek üzembe állításával azonban nem várt problémákkal is szembesülhet a vásárló. Minden problémára létezik azonban a szakértői megoldás, amint az a szekszárdi BHG-ASZ Kft. példájából is kiderült.

Változó termékkör a változó világban

Az 1954-ben még Szekszárdi Vasipari Vállalatként alapított cég profilja az ipar fejlődésével párhuzamosan változott. Magyarországon a közvélemény fejében leginkább a telefonközpontok gyártása ragadhatott meg, ami egészen a rendszerváltás utáni privatizációig a vállalat fő tevékenységi körének számított. A tulajdonosváltás és a piac átalakulása miatt ez a feladat megszűnt, és a különböző átmeneti munkák – például autóipari konténergyártás – után kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy a cég a kábelgyártási feladatok során üzleti kapcsolatba került a német Prettl Holdinggal, aminek 1994-ben a 100 százalékos tulajdonává is vált.

A jelenleg is meglehetősen széles tevékenységi körrel rendelkező BHG-ASZ Kft. fő profilja egyértelműen a fémmegmunkálás – forgácsolás és lemeztechnika –, a hegesztés és a különböző festési technológiák. Elsősorban autóipari megrendelőknek gyárt többek között alumínium hűtővízcsöveket, kipufogórendszer-alkatrészeket, állófűtés-hangtompítókat és ülésalkatrészeket, de komplett ülésszerkezeteket is. A vállalat a termékeket házon belül gyártja készre a nyersanyag – adott esetben a fémlemez – beérkezésétől a késztermék csomagolásáig és kiszállításáig. A mintegy 5 hektáron elterülő, 20 000 m2-es beépített gyártóterülettel rendelkező és tavaly 26 millió euró forgalmat elérő cég jelen pillanatban 430 alkalmazottat foglalkoztat.

A jelenkor autóipari változásainak hatása

A nagy autóipari kitettség miatt az autóipari beruházások 2019-ben elkezdődött lassulása a cég forgalmán is éreztette hatását, de az átlagnál kisebb mértékben. A cég termékeinek nagy része ugyanis prémium kategóriás autókba kerül beszerelésre, és ez a szegmens egyelőre kevésbé szenvedte meg a dekonjunktúrát. „Az autóipari visszaesés mértéke autógyáranként is eltérő mértékű; a Volkswagen esetében például jelentős, de a francia PSA-csoport számára végzett munkáink volumene egyáltalán nem csökkent. Az kijelenthető, hogy az új projektek indulását elnapolták – jelentette ki Balogh Péter, a BHG-ASZ Kft. ügyvezető igazgatója. – Az autóipari változások egy részére eleve felkészült a vállalat, hiszen kipufogórendszerre a hibrid meghajtású autóknak is szükségük van, de az elektromos gépjárművekből sem hagyható ki az ülésszerkezet és a stancolt alkatrészek. De a tisztán elektromos gépjárművek tömeges megjelenésére még amúgy is várni kell. A cégtörténelem során annyi minden készült már Szekszárdon, hogy biztos vagyok abban, hogy az autóipari változások lezajlása után is megtaláljuk majd a számításunkat.”

A BHG-ASZ Kft. által gyártott ülésalkatrészek

Rövidebb ciklusidő, nagyobb profit

A BHG-ASZ Kft. 2019-ben döntött a kapacitásnövelés és a hatékonyságnövelés mellett, aminek kapcsán egy dél-koreai gyártású használt 500 tonnás HIM présgépet vásároltak, ami képes a nyersanyagként szolgáló fémszalag pontos adagolására és egyengetésére – ez a késztermék minőségének garantálásához is elengedhetetlen. A gépet júniusban szállították le. „Komoly betonalapot készítettünk a berendezés számára, és a szükséges idő eltelte után – szeptemberben – a helyére állítottuk a présgépet – emlékezett vissza Balogh Péter. – Kezdetben nem automatizált üzemmódban használtuk, csak később helyeztük rá a fémszalagból készülő és egyre vastagabb alapanyagokat igénylő termékeket. Ekkor kaptunk jelzést a géptől 30 méterre lévő szomszéd irodából, hogy remegnek náluk a falak, amikor azt hallják, hogy nálunk a gép elkezdi a termelést. Átmentünk három kollégával, és egyértelműen kiderült, hogy a remegést a mi présgépünk okozza. A géplábakon ugyanis rezgéshidak keletkeztek, amin keresztül a gép rezgése testhang formájában továbbítódott a padlóba. Az esővíz-elvezető cső pont a gép alatt haladt el 2,5 méter mélységben. A betonalap kiépítésekor ugyan módosítottuk az útvonalát, de még így is képes volt a vibrácó átvezetésére. A másik irányban, a gép oldalán 5-6 méterre ugyanis semmilyen rezgés nem volt érezhető.”

A 2019-ben vásárolt 500 tonnás HIM présgép

A vibráló környezetből is megárt a sok

„Elkezdtük törni a fejünket a megoldási lehetőségeken. Egy másik 500 tonnás présgépünk alatt már használtunk Bilz rezgéscsillapítókat – a géppel együtt érkeztek –, ezért kézenfekvő volt, hogy a Bilz kizárólagos képviseletét ellátó Roll-N Kft.-hez forduljunk a problémával – magyarázta az ügyvezető. – Párhuzamosan több céggel is egyeztettünk, amelyek professzionális rezgéscsillapítási módszereket kínálnak, egyeztettünk mindenkivel a műszaki paraméterekről (a talpak mérete, elhelyezkedése, a gép súlya, frekvenciája stb.), de többen csak termékspecifikációkat küldtek vissza, és csak a rendszer leszállítására vállalkoztak. A Roll-N azonban a helyszíni felmérés alatt műszaki segítséget is adott a szakszerű beépítéshez, ami döntőnek bizonyult a kiválasztásban.”

A présgépet egy hidraulikus emelővel megemelték, majd a gép csúszásgátló gumilapokra és egy 50 mm vastag acéllemezre került, ami alatt helyezkednek el a FAEBI® 580 gumi légrugók. „Az acéllemezre azért volt szükség, mert a gép lába rövidebb volt, mint az egymás mellé helyezett öt gumi légrugó” – ismertette Zubora László, a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. belső értékesítési vezetője. Öt munkatárs egyetlen nap alatt elvégezte a rezgésszigetelést. „A szomszédnak nem szóltunk, hogy mikor kezd el újra dolgozni a présgép, kíváncsiak voltunk, hogy megérzik-e. Félórával a gyártás megkezdése után jeleztük, hogy a gép már gyárt egy ideje, és mindenki megkönnyebbülésére azóta sem okoz náluk gondot a berendezés működése. Ha a rezgésszigetelést nem végeztük volna el megfelelően, akkor hosszabb távon ebből nagyon komoly kára lett volna nemcsak a szomszédnak, hanem a mi épületünk és berendezéseink is megsínylették volna” – mondta Balogh Péter.

A présgép csúszásgátló gumilapokra és egy 50 mm vastag acéllemezre került, ami alatt helyezkednek el a FAEBI® 580 gumi légrugók

A légrugókat 6 bar nyomáson kell tartani, így a présgép minden ütése során átveszik a vibrációt. A nyomást folyamatosan ellenőrizni kell, levegő-utántöltésre azonban nincs szükség, a karbantartás igény tehát a légrugók 20-25 éves élettartama alatt minimális. Minden egyes légrugó akár 110-120 ezer N teherbírású. „A légrugók kiválasztása során figyelembe vettük a gép frekvenciáját, amit összevetettük a légrugók saját frekvenciájával – tette hozzá Zubora László. – Ezeket a műszaki paramétereket mindig az adott gép paramétereinek figyelembevételével számítjuk ki.”

Egyszeri, előre kalkulálható beruházás

„Számunkra az volt a fontos, hogy egyszeri, előre kalkulálható idő- és pénzráfordítással a probléma hosszú távra megoldódjon. Ez az eddigi tapasztalatok szerint sikerült is, így ha legközelebb rezgéscsillapítási rendszerre van szükségünk, akkor biztosan a Bilz lesz az első gondolatunk” – foglalta össze a tapasztalatokat Balogh Péter.

Molnár László

FAEBI® gumi légrugók

A FAEBI® gumi légrugók rendkívül hatékony megoldást nyújtanak a különböző gépek, berendezések és gépészeti rendszerek ütés-, rezgés- és (test)hangszigetelésére. Az eszköz egy kiváló minőségű harang alakú rugalmas gumielemből áll. A szerkezet kialakítása nemcsak kiváló szigetelést tesz lehetővé, hanem nagyon magas mechanikai stabilitást is biztosít. Túlterhelés vagy légnyomásesés által okozott kár szinte elképzelhetetlen. Vízszintes irányban a légrugós elem elmozdulása minimális. Az alaplemezen található csúszásgátló lemezek használata szükségtelenné teszi további padlórögzítő eszköz felhasználását.

A rendszer kiválóan alkalmas nagy sebességű prések, sajtolókalapácsok, valamint nagy dinamikus mozgással rendelkező egyéb gépek és aggregátorok forrásszigetelésére, mérőeszközök és vizsgálógépek, valamint precíziós szerszámgépek passzív szigetelésére. Kívánságra mechanikus, valamint elektronikus szintszabályozóval is rendelhető.