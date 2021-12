Raszterban rögzített: norelem szorítóelemek raszterfuratos rendszerekhez

Azok a mérnökök, akik raszterfuratos asztalrendszerekhez keresnek munkadarableszorító eszközöket, norelem leszorítói és rögzítőelemei széles választékából válogathatnak.

A norelem, a szabványos alkatrészek globális specialistája a marástól és fúrástól kezdve a fűrészelésen át az egyéb gépi megmunkálásokig minden alkalmazáshoz kínál megfelelő rögzítési megoldásokat, amelyek biztosítják a munkadarabok tájolását és biztonságos lefogatását.

A leszorítóelemek ideálisak CNC-megmunkálásokhoz, készülékekhez és olyan szerszámgépkonstrukciókhoz, amelyeknél jellemzően raszterfuratos asztalrendszereket használnak. norelem munkadarableszorító elemei és tartozékai a következők:

Leszorítóvasak;

Láncos leszorítók;

Excenteres szorítók;

Leszorító horgok / leszorító horogtartók;

Alakos leszorítók;

Oldalszorítók;

Kiforduló leszorítók

Felső cserélhető szorítópofák, szorítóékek, szorítóanyák, rögzítőcsavarok;

Szorítókarok.

«A munkadarabok stabilitása és elmozdulásmentessége kulcsfontosságú a gyártási folyamat számos szakaszában - mondta Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - Szorítóelem-portfóliónknak köszönhetően a mérnökök könnyedén befoghatnak bármit, amin dolgoznak, még akkor is, ha azok atipikus kontúrokkal rendelkeznek, esetleg egyedi alakúak és méretűek.»

«Jó példa erre a láncos leszorítónk, ami a rögzítendő alkatrészt lánccal feszíti meg, a lánc pedig igény szerint meghosszabbítható vagy lerövidíthető, és az alkatrész formájától függetlenül az alkatrészhez igazítható.»

norelem láncos leszorító készletek

A norelemnél az excenteres szorítók speciálisabb változatai is elérhetők. A mérnökök számára egyedülálló előny, hogy ezek az alkatrészek nagy erőhatás nélkül is biztonságosan rögzítik a munkadarabokat. Az excenteres szorító egyszerű elfordításával a munkadarabok enyhe nyomással is a helyükön maradnak, megakadályozva a munkadarab sérülését, benyomódását vagy karcosodását.

norelem excenteres szorítók és szorítóhidak

A norelem összes szorítóeleme többféle formában, méretben és anyagban érhető el. A teljes kínálat, valamint a rugalmas szabványos alkatrészek és alkatrészek széles kínálata a norelem átfogó katalógusában, a THE BIG GREEN BOOK-ban is megtalálható, valamint norelem online webáruházában is megrendelhető.

