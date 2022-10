Ragadja meg az automatizálás jövőjét

Precíz meghajtók a robotika számára

Világunk ma már elképzelhetetlen lenne robotok nélkül. Az alkalmazási területek kiemelkedő folyamatbiztonságot, megbízhatóságot és gazdaságosságot követelnek meg ezektől a robotoktól. A FAULHABER meghajtórendszerei (lásd a vállalat bemutatása című részt) kiemelkedő szerepet töltenek be ezeknek a követelményeknek a teljesítése terén, a robusztus és kompakt kialakításukhoz párosuló tartósságuk és teljesítményük pedig továbbra is rendre lenyűgözi a szakembereket.

Ezeknek a jellemzőknek köszönhetően a meghajtórendszerek számos területen alkalmazhatók a csatornatisztító robotoktól és a távvezérelt manipulátoroktól kezdve a logisztikai és kezelőrobotokon át (1. és 2. ábra) egészen a sebészeti és protetikai beavatkozásokig. Mindegy, hogy nagy dinamikájú eszközökre vagy precíziós pozicionálásra van szüksége, a mikromeghajtók, az optikai, mágneses vagy abszolút jeladók, illetve a különböző interfészekkel ellátott sebesség- és mozgásszabályozók több mint 25 millió különböző kombinációjának köszönhetően a FAULHABER szinte minden esetben rendelkezik a tökéletes megoldással. Ezzel párhuzamosan ez a technológiai építőkészlet jelenti az alkalmazásspecifikus megoldások megalkotásának az alapját, így a robotika továbbfejlődését is lehetővé teszi.

A mechatronikus megfogórendszerek a kefe nélküli villanymotoroknak köszönhetően könnyedén elérik a pneumatikus egységek teljesítményét, továbbá mindössze 22 mm átmérőjűek és integrált motorvezérlővel is rendelkeznek. (Forrás: Schunk)

Sűrített levegőt nem igénylő befogás

Korábban az egyaránt gyors és hatékony, kis méretű megfogóegységek kivétel nélkül pneumatikus működtetésűek voltak. A sűrített levegővel ugyanis nagy nyomás gyakorlatilag késleltetés nélkül továbbítható. Napjainkban azonban már nincs szükség a pneumatikához szükséges bonyolult infrastruktúrára. A mechatronikus megfogórendszerek a kefe nélküli villanymotoroknak köszönhetően könnyedén elérik a pneumatikus egységek teljesítményét, továbbá mindössze 22 mm átmérőjűek és integrált motorvezérlővel is rendelkeznek.

A TORU logisztikai robot autonóm hajtórendszert és kezelésre szolgáló robotikarendszert tartalmaz. Az árucikkek állványról való eltávolítása negatív nyomással történik. A fémnyelv lezárja a polc alsó része és a logisztikai robot közötti rést, mielőtt a rendszer ráadná a vákuumot. A FAULHABER kefe nélküli DC szervomotorjai a nyelv kitolására és a megfogó karjának a mozgatására szolgálnak. (Forrás: Magazino)

Tökéletes megoldás a föld alatt vagy a raktárban

Már a csatornarendszerekben is mikromeghajtókat használnak. Az ellenőrző robotokra felszerelt, mindössze 15 mm átmérőjű DC motorok, illetve nemesfémből készült kommutációs rendszerek jól mutatják, hogy ezek a megoldások milyen szinten terhelhetők, mennyire ütésállóak, illetve robusztusak a mindennapi használat során. A kis méretű meghajtók a logisztikában is jól mutatják ezeket a jellemzőiket. Ebben az iparban a tárolással, a kiszedéssel és az árucikkek kiszállításra való előkészítésével kapcsolatos egyre nagyobb számú munkalépést intelligens robotok végzik. A logisztikai roboton található, emelőoszlopból és megfogóból álló egység egy hajtásrendszert is tartalmaz, amely pl. integrált mozgásvezérlővel és bolygókerekes hajtóművel ellátott kefe nélküli egyenáramú szervomotorokból áll. Emelőoszlopban használva például ez a kombináció pontos pozicionálást tesz lehetővé a tárolás és a kiszedés során, valamint állandó terhelésváltozásokkal járó folyamatos működés során is nagy folyamatbiztonságot biztosít. A kis méretű FAULHABER hajtásrendszerek a robotika szinte minden területén megtalálhatóak.

