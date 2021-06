Racionális hatékonyságnövelés pályázati segítséggel – minden érv mellette szól

A műszaki fejlesztések kihívása eddig aligha tapasztalt szintet öltött

A pénzügyi keretek, az üzemben rendelkezésre álló hely, az emberi munkaerő és esetenként a hozzáértés hiánya, a szerszámgépek sokoldalúsága iránti igény, mind nehezítő tényezőként vannak jelen a vállalatok fejlesztést célzó döntési mátrixában. A hatékonyság növelésének számos módja közül a CNC-szerszámgép beszerzése még mindig a legjobbak egyike. De van-e olyan út, ami az imént sorolt nehézségekre is megoldás, és az üzem munkáját is segíti?

A legtöbb forgácsolóüzem számára hívogató lehetőség egy olyan szerszámgép vásárlása, mely kis alapterületet foglal, a korábban megszokotthoz képest lényegesen kevesebb mellékidővel, valamint a szerelés és átállás során gyakran előforduló emberi hibák minimalizálásával képes az összes marási és fúrási művelet elvégzésére. Az öttengelyes gépek vásárlásával és használatával szemben ma is számos műhelylegenda létezik, ami sokakat elbizonytalanít. A gép összetettsége, a forgó és billenő tengely esetleges sérülései, a programozás kihívásai és az ár is ezek közé tartozik. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezek inkább vélt, mint valós félelmek. És aki találkozott már az OKUMA GENOS M460-5AX-szel, azt nem kell többé győzködni.

A valóság az, hogy öttengelyes géppel dolgozni sokkal több előnnyel jár, mint amennyi buktatót rejt, főleg, ha a japán ipar egyik legjobbját, azaz OKUMA gépet választ az ügyfél.

Az öttengelyes gépek előnyei

Kevesebb szerelés, pontosabb megmunkálás

Ha meglepőnek is tűnik, a két tényező egymásból (is) következik. Öttengelyes szerszámgépen ugyanis egyetlen, jellemzően magasított készülékben megmunkálható a behelyezett alkatrész akár öt oldala. Így csak egy készüléket kell felhelyezni, aminek a „kiállítása” a forgó tengelyek miatt gyorsabb és egyszerűbb, mint a háromtengelyes gépek esetében. A felfogások közti emberi hibák, például a pontatlan munkadarab-berakás, rosszul felhelyezett készülék stb. a selejtgyártás jellemző okai, amelyek, ha egy felfogásból történik a megmunkálás, kiesnek a képletből. Az OKUMA munkatere ráadásul úgy került kialakításra, hogy a legnagyobb teret biztosítsa a marásra, és jól hozzáférhető maradjon az ember számára.

Rövidebb szerszámok, kevesebb remegés

Mivel a darab képes beforogni a megfelelő szögbe, feleslegessé válik a hosszú szerszámok alkalmazása. Fontos, hogy ez nem jelent rövidebb szerszámtartókat. A hossz csökkenése csak a szerszámot érinti, de a marások során kialakuló remegés, ami rossz felületi minőséget eredményez, jelentősen csökken. Az OKUMA híresen merev öntvényvázai, stabil csapágyazásai tovább erősítik ezt az előnyt.

Bonyolult alkatrészek megmunkálása

Háromtengelyes gépen több megfogásból végzett gyártások során egy komoly kihívást jelent a 3. operáció elvégzése, egyszerűen az alkatrész addigra „szétforgácsolt” alakja miatt. Mivel az öttengelyes gépen a darab megfogása az első operációban megtörténik, és ez később legfeljebb egyszer változik, sokkal összetettebb alkatrészek is megmunkálhatók. Az összetettség szintje azáltal is növekedhet, hogy tetszőleges szögben álló furatok és egyéb geometriák munkálhatók meg. Ráadásul gyorsabban, hisz azok a felületek, amik csak gömbmaróval lennének elkészíthetők pásztázással, akár egy szármaró palástjával is készre munkálhatók. Az OKUMA GENOS M460-5AX gép 48 férőhelyes szerszámtárja bőségesen elegendő szerszámhelyet biztosít minden leküzdendő feladathoz.

Nagyobb szerszámélettartam

Öttengelyes gépeken lehetővé válik, hogy a szerszám számára optimális szögben álljon a munkadarab, rövidebb, remegésre kevésbé hajlamos szerszám-összeállítások alkalmazhatók. Így a szerszám éleinek kipattogzása, törése is kisebb valószínűséggel fordul elő. Ráadásul a széles fordulatszám-tartományban működő OKUMA orsó, mely három év garanciával rendelkezik, mindig a szerszám számára legmegfelelőbb fordulatot biztosítja.

Szebb, simított felületek

Az optimális szerszám hossza és a megfelelő él használatának, illetve a tengelyek együttes mozgathatóságának eredménye, hogy a simított felületek minőségében is jelentős javulás érhető el. Az OKUMA Super-NURBS funkciója pedig képes a generált szerszámpálya optimalizálására úgy, hogy a beállított tűrésértékeken belül tartja a szerszám élét, ezzel jobb felületet, rövidebb forgácsolási főidőt eredményezve.

Egyszerű programozhatóság

Az öttengelyes gépek hatékony programozásának egyik módja egy megbízható CAM-rendszer használata, ami nem csak gyorssá, de biztonságossá is teszi a használatot. Fontos megjegyezni, hogy 3+2 tengelyes megmunkálások esetén, vagy akár hívhatjuk pozicionált öttengelyes megmunkálásnak is, az OKUMA Fixture Offset funkcióval a gép programozása megegyezik a háromtengelyes gépek programozásával. A dinamikus nullpont és szerszámhossz-korrekció kezelését a szerszámgép OSP vezérlője automatikusan elvégzi. A programozásban pedig csupán egy pluszsor jelenik meg. Az OSP vezérlő emellett számos, a paraméteres programozáshoz is hasznos lehetőséget kínál, amivel a napi munka hatékonysága növekedhet.

OKUMA GENOS M460-5AX – a japán ipar egyik gyöngyszeme

Az OKUMA válasza az öttengelyes gépek merevségétől vagy sérülékenységétől félő felhasználóknak az OKUMA GENOS M460-5AX, amely egy Japánban készült, portál felépítésű szimultán öttengelyes szerszámgép. A gép merevsége mellett hőstabilitásával is kiemelkedik a hasonló CNC-gépek sorából, amit a beépített öt hőszenzor támogat. A gép öt ponton csapágyazott főorsója 15 000-es fordulatmaximummal, 18,5 kW-os teljesítménnyel és 199 Nm-es nyomatékával magasan kiemelkedik a kategória többi versenyzője közül. A teljesítmény jelentős része már 800-as fordulattól rendelkezésre áll.

Az „A” és „C” tengelyekkel szerelt bölcső két helyen támasztott, maximális sebessége 40 és 50 fordulat percenként. A forgó és billenő tengely indexálási pontossága 0,00055°, az ismétlési pontossága pedig 0,00013°. A direkt hajtású lineáris tengelyek maximális sebessége az X és Y tengelyen 40 m/perc, a Z tengelyen 32 m/perc. Ismétlési pontosságuk pedig 0,0013 mm.

A termelés hatékonyságát úgy számolni, hogy a kalkuláció csak a forgácsolási főidőket vizsgálja, félrevezető, és egyre kevésbé jellemző. Az üzemen belül, gépek közt történő mozgatás ideje és az emberek által végzett készülékbeállításnak, illetőleg a munkadarabok pakolásának hibalehetősége miatt a legtöbb esetben a főidő további csökkentése helyett az üzem logisztikai idejének és a hibaszámcsökkentésnek az útja a járandó. Ennek egy bizonyítottan működő útja az öttengelyes szerszámgép, mely kisebb alapterületet foglalva, kevesebb szerszámmal operálva és kevesebb munkaerőt lekötve képes megsokszorozni a hatékonyságot.

Feddhetetlen műszaki tartalom, kiváló finanszírozás

Ehhez kínál alternatívát az OKUMA a GENOS M460-5AX megmunkálóközponttal. Szerényen a legjobbat, melynek beszerzésére remek lehetőséget kínál a mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő fejlesztések támogatása, melyre Budapest kivételével minden régió pályázhat a mikro-, kis- és középvállalatok közül. Az intenzitása egyes régiókban eléri a 70%-ot. Az OKUMA gépek forgalmazását és magas színvonalú technikai támogatását ellátó Smartus Zrt. nemcsak a pályázat megírásában, hanem az ahhoz szükséges önerő biztosításában is ügyfelei segítségére tud lenni.

Azoknak pedig, akik számára a pályázat nem elérhető, finanszírozó partner bevonásával segít a legelőnyösebb lízingfeltételek megteremtésében. Az Ön és vállalkozása céljait leginkább szolgáló OKUMA szerszámgép vásárlásával kapcsolatosan forduljon a forgalmazó Smartus Zrt.-hez.

