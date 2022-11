Profi módon „italozik” a Siemens

Az élelmiszeripar a legmagasabb követelményeket támasztja a gépekkel és berendezésekkel szemben, az előállítási folyamattól kezdve az elsődleges és másodlagos csomagoláson át a végső csomagolásig – ennek technológiai hátterét érdemes tapasztalt beszállítóra bízni

Címkék: élelmiszeripar italgyártás München siemens Simatic termelésirányítás termeléstervezés termelésütemezés

Szeptember 12–16. között Münchenben az ital- és folyékonyélelmiszer-ipar minden szegmense megmutatta magát a drinktec szakkiállításon. A több mint 1 000 kiállító közel 50 000 látogatónak mutatta be az italok és a folyékony élelmiszerek világában elért innovációkat és kirajzolódó trendeket. Az iparág fejlődését is meghatározza a digitalizáció, az intelligens hálózatok kiépítése és az adatmenedzsment, amelynek lehetőségeiről Szakos Péter, a Siemens Zrt. Food&Beverage kiemelt ügyfélkapcsolati menedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen hangulat töltötte meg a drinktec kiállítási csarnokait?

Szakos Péter: A drinktec kiállítás az eredeti ütemterv szerint négyévente kerülne megrendezésre, amit most a világjárvány némileg borított, így a 2017-es kiállítás után idén rendezték meg a soron következő eseményt. Egy ötéves szünet furcsa helyzeteket teremthet; sok olyan kolléga és üzletfél futott például össze Frankfurtban, akik korábban még sohasem találkoztak személyesen. Rengeteg kiállítóval és látogatóval találkoztam, az üzletkötések menete és szintje már a Covid előtti időket idézte, összességében tehát egy pezsgő iparág képét tükrözte vissza a 2022-es drinktec.

Milyen trendek rajzolódtak ki a fenntarthatóság témakörében?

A műanyagalapú csomagolások – például a PET-palackok – visszaszorulása érezhető és meghatározó trend lesz az elkövetkező években és évtizedekben. Ezen az sem változtat érdemben, ha a PET-palackokat visszaváltható konstrukcióban teszik elérhetővé, Németországban például már most is létezik ez a forma. A műanyag ugyanis az újrahasznosítás során mindenképpen szennyeződik, és nem tisztítható olyan mértében, mint az üveg vagy az alumínium. Véges tehát a műanyaggal elvégezhető ciklusok száma, ezért újra előtérbe kerülnek majd az üvegre, alumíniumra vagy éppen papírra épülő palackozás- és csomagolástechnikai megoldások.

Végső soron azonban mindent a gazdaságosság kérdése dönt el. Márpedig a műanyag olyan előnyökkel rendelkezik a többi anyaghoz képest, ami nehezen lecserélhetővé teszi azt. Vegyük csak a súlykérdést; bár az üveg fenntarthatóbb, de a logisztika során mindvégig óriási többletsúlyt kell mozgatni a gyártás, a kereskedelem és a visszaforgatás során, ami nem a környezetvédelmet erősíti.

A másik ilyen trend ez élelmiszeriparban is terhet hódító termékindividualizáció, de a drinktec kiállításon megjelent szakértők közül sokan a kételyeiknek adtak hangot, hogy a klímacélok és az energiakrízis időszakában releváns cél lehet-e az élelmiszeripari termékek növekvő egyediségére törekvés.

Milyen megoldások voltak láthatók a Siemens standján?

A kifejezetten az italgyártás számára kifejlesztett BRAUMAT & SISTAR folyamatirányító rendszer volt a stand egyik fő érdekessége. Változnak az alapanyagok és a fogyasztói ízlések, a sörfőzdéknek tehát gyorsan kell reagálniuk, melyet a Siemens folyamatos fejlesztésekkel támogat, benne többek közt könnyen konfigurálható energiagazdálkodási megoldásokkal, és maximális átláthatósággal minden folyamatban. Ezt a rendszert vezették be hazánk egyik legnagyobb sörgyártójánál.

További technológiai fejlesztések kapcsán: a vezérlés szintjén a SIMATIC S7-400 mellett már a SIMATIC S7-1500 is teljes mértékű támogatást kapott, így a főzési folyamatot a TIA portál teljes arzenálja segíti számos új folyamatvezérlő funkcióval. A minőségi sörgyártást fémjelző BRAUMAT szoftver mellett a hasonló platformra épülő SISTAR rendszert az italgyártás többi szegmense, valamint a silós élelmiszeripari termékek előállítói használják.

A drinktec kiállításon mutatta be a Siemens a gépek preventív karbantartását támogató megoldását is, ami a nem tervezett leállások minimalizálása mellett a szervizköltségek alacsony szinten tartásával is segíti az élelmiszeripari gyártó cégeket.

A hazai italgyártó cégek milyen arányban használnak modern termeléstervező és folyamatirányító rendszereket?

Ez változó. Közvetlenül tartom a kapcsolatot az ország 100 legnagyobb élelmiszeripari cégével, és elmondhatom, hogy mindegyiknél megtalálhatók a Siemens folyamatirányító eszközei (PLC-k, HMI-k, vagy akár az ezek feletti SCADA rendszerek). Amit viszont egyértelműen fejleszteni érdemes, az a rendszerek összekapcsolása. A gyártóberendezések és a vállalatirányítási szoftverek összekapcsolása már sok helyen elkezdődött.

Ez nem feltétlenül a cégmérettől függ. A BRAUMAT egy moduláris szoftver, már egy-két gyártóberendezésre is megéri telepíteni, bővíteni, így a teljes gyártási és csomagolási folyamatot lehet felügyelni.

Magyarországon jellemzően partnereink, a gépgyártók, rendszerintegrátorok, viszonteladóink juttatják el a megoldásainkat a végfelhasználóhoz – csak az élelmiszeripar terén több mint 50 olyan partnerünk van, akik már nevet szereztek maguknak a szakmában.

Milyen előnyökkel jár az italgyártásban egy folyamatirányító rendszer megléte?

Ha a főzésről, hőkezelésről beszélünk, akkor néhány szenzorral és PLC-vel a folyamat máris automatizálható, ami döntő előny lehet a szakképzett munkaerő hiányával fémjelzett korszakban. Nagyobb gyártók egyre többször igénylik, hogy szeretnék látni a beszállítóik termelési folyamatait – a tejiparban például azt, hogy a hozzájuk beszállított nyerstejet milyen módon kezelték –, de akár még a tehenek tartási körülményeit is ellenőrizhetik minősített eszközökkel. Mindez könnyedén létrehozható egy IoT-eszközzel, hiszen a releváns adatokat akár a felhőkörnyezetbe is feltölthetjük. Technikailag minden megoldható, de olykor még felmerülnek biztonsági aggályok aziránt, hogy a termelési és minőségügyi adatokat nem házon belül, hanem egy felhőplatformon tárolják. Ennek azonban még senki sem látta kárát, és sok esetben kifejezetten előny, ha az adathalmazt nem egy céges hardverrendszeren kell kezelni, ami sok erőforrást igényel eszköz- és szakemberoldalon egyaránt.

Egy folyamatirányító rendszer nemcsak a minőség, hanem az energiafogyasztás szinten tartását is támogatja. Az élelmiszeripar nagymértékben érintett az európai rezsiválságban, ami szemléletbeli változást hoz magával. A szektor gyártói hagyományosan a minőségre hegyezték ki a termelési folyamataikat, de ezt idéntől az energiamenedzsmentre is ki kell terjeszteniük, mert a sokszorosára növekedett energiaszámlák könnyen elvihetik a magas minőséggel megszerzett profitot.

Az adatgyűjtés és a felhőkörnyezetben tárolt adatok lehetővé teszik, hogy mesterséges intelligencia eszközök segítsék a döntéshozatalt. Az élelmiszeriparban már a bejövő alapanyag minősége is nagyon változó lehet – gondoljunk például az idei év aszályos időjárására, de beszélhetünk akár a tisztaságról is. Ha ezeket a paramétereket megfigyeljük, akkor az MI képes előre jelezni, ha a folyamat olyan rossz irányba indult el, ami már a végtermék minőségét veszélyezteti. Az időben végrehajtott reakció komoly veszteségektől óvja meg a gyártót.

Molnár László