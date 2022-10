Prima Power-innovációk az EuroBLECH 2022 kiállításon

Személyre szabott beszállókártyák az automatizálás jövője felé

Címkék: élhajlítás EuroBLECH EuroBLECH 2022 fiber lézer Lang & Társai Kft. lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Prima Power

A Prima Power-standon megtekinthető gépválaszték tökéletesen illeszkedik a 26. EuroBLECH kiállítás mottójához: „Kapu egy okosabb jövő felé”. A Prima Power minden látogatót arra biztat, hogy a 12-es csarnok 146. standján tegyen utazást a gyártás jövőjébe, ahol a legújabb automatizált, integrált és digitalizált lemezmegmunkálási megoldások lesznek kiállítva.

Az automatizálás és a digitalizáció minden iparág és cégméret számára követendő trend. Egyre több lemezmegmunkáló csatlakozik a trendhez annak érdekekében, hogy növeljék a termelékenységet, csökkentsék az átfutási időt, javítsák az alkatrészek pontosságát és minőségét, minimalizálják a keletkező hulladék mennyiségét, illetve növeljék a gépkezelői ergonómiát és biztonságot. Az automatizált és intelligens gyártás előnyei kulcsfontosságúak a feldolgozóipar fő kihívásainak – a képzett munkaerő hiánya, a magas minőségi szabványok, az anyag- és szállítmányozási költségek emelkedése, a hatékonyság és a fenntarthatóság javítása – leküzdésében. A megoldásokat természetesen az egyes vállalatok egyedi igényei szerint kell megválasztani, és kellően rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az üzlet növekedésével és a folyamatosan változó piaci igényekkel. A Prima Power a moduláris és rugalmas technológiáinak, az automatizálási lehetőségeknek, a szoftvermegoldásoknak és a mélyen gyökerező tapasztalatának köszönhetően a legkülönfélébb gyártási és beruházási igényekre tud megfelelő megoldást nyújtani.

A kompakt PSBB Flexible Manufacturing System egyetlen megoldásban integrálja a lyukasztási, nyírási, pufferelési és hajlítási folyamatokat

Az EuroBLECH-en kiállított, kompakt, mégis magasan automatizált PSBB Flexible Manufacturing System egyetlen megoldásban integrálja a lyukasztási, nyírási, pufferelési és hajlítási folyamatokat. A rendszer az új, hatékony Shear Brilliance® gépet, valamint az EBe panelhajlító legújabb verzióját tartalmazza. Az FMS (Flexible Manufacturing System) technológiában szerzett több évtizedes tapasztalatot kihasználva a PSBB sorozat a fémlemezeket automatikusan dolgozza fel készre hajlított, kiváló minőségű alkatrészekké. A szervoelektromos technológia, az automatikus, rugalmas anyagáramlás és a kifinomult szoftverrendszer magas termelékenységet, pontosságot és hatékonyságot garantál a lyukasztáshoz, nyíráshoz és hajlításhoz. A PSBB sorozat optimális négyzet alakú alkatrészek és panelek gyártásához, ezért olyan ágazatokban használják, mint a HVAC (fűtés, szellőztetés és klimatizálás) szektor, valamint az ajtó- és liftpanelgyártás.

A sorozat részét képező új Shear Brilliance kombinált lyukasztó- és nyírórendszert a legújabb kompozitanyagokra, szervoelektromos technológiára és lineáris hajtásokra építették, hogy valóban kiemelkedő teljesítményt, a legmagasabb szintű termelékenységet érhessen el. A modern szervoelektromos technológia előnyei a kiváló pontosság és sokoldalúság mellett az alacsony energiafogyasztás és az alacsony karbantartási igény. A modularitás lehetővé teszi az alakítást, hajlítást, menetfúrást és jelölést is igénylő alkatrészek egyetlen, rugalmas cellában és teljesen automatikus folyamatban történő gyors, nagy pontosságú gyártását. Az integrált lyukasztó-nyíró koncepció a természeténél fogva 10-20 százalékos alapanyagfelhasználás-csökkenést eredményez. Az opcionális méretre vágó sor használatával még nagyobb megtakarítás érhető el.

Prima Power Laser Genius+ a Combo Tower Laser tárolórendszerrel és a PSR 2D komissiózó és rakodó robottal

A kiállításon bemutatott PSBB sorozat egy teljesen automatikus EBe2720 szervoelektromos panelhajlítót is tartalmaz, amely maximalizálja a rendszer teljesítményét. Az FM-rendszerbe történő integrálásának köszönhetően a gép növeli a termelékenységet, mivel az egyedi, kompakt elrendezés előnyeit kihasználva a teljes gyártási folyamatot egyetlen szakaszba redukálja. Az EBe gépet PCD komissiózó és központosító berendezéssel, valamint többfunkciós asztallal szerelték fel az alkatrészek pozicionálásához és központosításához, amely más gépekhez is lehetővé teszi az anyagáramlást. A BTD hajlító- és fordítógép pedig a hajlítási folyamat előtt a gépi mellékidők alatt automatikusan átfordítja a lemezeket.

A rugalmas, automatikus lézervágás érdekében a Prima Power a Laser Genius+ lézeres vágógépet Combo Tower Laser tárolórendszerrel és PSR 2D komissiózó és rakodó robottal látta el. A gép nagy dinamikája (180 m/perc sebesség, 2,8 g gyorsulás) és precizitása rövid ciklusidőket és kiváló vágási minőséget tesz lehetővé. A három méretformátummal – 1530, 2040 és 2060 –, valamint a széles lézerteljesítmény-választékkal minden alkalmazás igényei kielégíthetők. A Laser Genius+ egy „plug & play”, egyszerűen telepíthető gép, szimmetrikus és megfordítható elrendezéssel, amely növeli az ergonómiát és megkönnyíti az integrálhatóságot bármely üzem számára. A gép alapfelszereltségként két darab 24 hüvelykes, full HD monitorral, egy 4K videokamerával, a folyamatokat leegyszerűsítő integrált szoftvermodulokkal, új érzékelőkkel és mesterséges intelligencia algoritmusokkal rendelkezik az átfogó folyamatmegfigyeléshez és -vezérléshez.

A Laser Genius+ a Prima Power automatizálási rendszerek széles skálájához csatlakoztatható. Az EuroBLECH szakvásáron a géphez a PSR 2D intelligens és rugalmas komissiózó és rakodórobotot integrálják, ami nagy pontosságot és minimális távolságot biztosít az egyes kötegek között, lehetővé téve a terület maximális kihasználását. A rendszer moduláris felépítésének és a Prima Power széles termékportfóliójának köszönhetően a PSR 2D közvetlenül csatlakoztatható a Night Train FMS tárolómegoldáshoz és az automatikus panelhajlítóhoz, így automatizált gyártósort hozhatunk létre a nyers fémlemezektől a készre vágott és hajlított alkatrészekig. A szintén a géphez csatlakoztatott kompakt és rugalmas Combo Tower Laser tárolórendszer különféle anyagok kezelését teszi lehetővé, és szükség esetén közbenső tárolóként is szolgálhat a készre vágott alkatrészek és maradéktáblák számára.

A Prima Power eP Genius 1030 az eP-1030 szervoelektromos élhajlítót egy automatikus szerszámtároló egységgel kombinálja

Az EuroBLECH kiállításon a Prima Power az eP Genius 1030 rugalmas automatizált hajlítórendszert is bemutatja, amely az eP-1030 szervoelektromos élhajlítót egy automatikus szerszámtároló egységgel kombinálja. Ebben a gépben a Prima Power szervoelektromos technológiájának nagy dinamikája, pontossága és megbízhatósága az automatikus szerszámcsererendszer előnyeivel ötvöződik. Az eredmény egy termelékeny és rugalmas hajlítórendszer, amelynek előnyei különösen a kisebb tételek esetében domborodnak ki, mivel a gépbeállítás automatizálásával és a ciklusidők lerövidítésével magasabb versenyképesség érhető el. Az eP-1030 néhány fontos jellemzője a 105 tonna nyomóerő, a 3 060 mm hajlítási hossz, az automatikus CNC-bombírozás, az 5 tengelyes hátsó ütköző és az IRIS Plus szögszabályozó rendszer a CNC-vezérelt motoros karokon. A szerszámtárban 32 méternyi szerszám található 8 szerszámtartón, amelyek 3 tengelyen mozognak. A torony a szerszámok forgatását is lehetővé teszi, növelve a gép rugalmasságát. A legújabb generációs felhasználói felület mind a gépen, mind offline lehetővé teszi az intuitív programozást, valamint a gép beállításának automatikus kezelését.

A gyárak egyre inkább adatvezéreltté válnak, hogy optimalizálják a folyamatokat, lerövidítsék a piacra kerülés idejét, ellenőrizzék a teljes értékláncot és javítsák az ügyfélélményt. Az EuroBLECH kiállításon a Prima Power az intelligens gyártáshoz szükséges megoldások teljes skáláját bemutatja, bármilyen szinten lehetővé téve a termelésirányítást modern felügyeleti és diagnosztikai megoldásokkal, valamint továbbfejlesztett programozással. A jól ismert Prima Power szoftvermegoldások mellett több új termék is megtekinthető lesz az EuroBLECH ideje alatt a programozási hatékonyság és a felhasználóbarát jelleg növelése, a gépek felügyeletének leegyszerűsítése és a gyártási költségek megnövelt kontrollja érdekében.

További információ:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu

www.primapowergepek.hu