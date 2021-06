Precíziós műanyag-megmunkálás a legmagasabb színvonalon

Zalaegerszeg egyik legmeghatározóbb cége számára nagyon fontos a professzionális géppark

A svájci anyavállalatot, a Glas Trösch Holdingot 1905-ben alapították. Az egykor kis családi vállalkozás mára nemzetközi méretűvé vált. Magyarországi leányvállalatát, a GEKA Ipartechnikai Kft.-t, melynek székhelye Zalaegerszegen található, 1991-ben alapították. Az első komoly áttörést 1995-ben érték el, amikor egy nagyvállalat felfedezte, hogy Magyarországról is beszállíthatnak magas minőségű termékeket Svájcba.

A gyár 2003 óta működik EuropTec Kft. néven. Itthon műanyag-forgácsolással foglalkoznak, termékeiket leginkább az orvostechnika és a speciális iparágak különböző területein használják fel. Főként nagy pontosságot, kiemelkedő minőséget igénylő berendezésekhez alkalmazzák az elkészült alkatrészeket. Továbbá a gépipar és a szolártechnika számára is készítenek különböző komponenseket.

Magyarországon kevesen foglalkoznak műanyag-forgácsolással. Az EuropTec Kft. a legmodernebb technológiával és a legfejlettebb gépparkkal felfegyverkezve dolgozik. Európában az első négy, hasonló profilú cég között tartják számon. A magas színvonal megtartásához folyamatos fejlesztésekre van szükség, amihez nemcsak a munkatársak tudásának a bővítése szükséges, hanem megfelelő, magas minőségű gépek alkalmazása is.

Extrémnek mondható a műanyagból – táblából vagy rúdból – forgácsolással előállított alkatrészek gyártása. Ez egy kisebb piaci szegmens, mert ezeket az alkatrészeket nem éri meg fröccsöntéssel előállítani. Méghozzá azért nem, mert olyan alacsony darabszámról vagy olyan magas pontosságról van szó, amit a fröccsöntő mechanizmusok nem tesznek lehetővé.

A gyártás nagy része az orvostechnika, a gyógyászat, a porfestés, valamint az analitika területét szolgálja ki. Ezek esetében egyre bonyolultabb és komplexebb eszközöket készítenek, a folyamatosan bővülő vevői elvárásoknak megfelelően. Az árbevétel évi 3 milliárd forint körül mozog. A teljes cégcsoportban 7 000 fő dolgozik. Magyarországon folyamatosan növekedett a létszám, mára a 10 fős garázscégből 170 fős vállalat lett.

Az EuropTec Kft.-nél kizárólag műanyag-megmunkálással foglalkoznak. Ezen a területen az összes létező terméket előállítják, a vevők igényeinek megfelelően. A kihívást legfőképpen az jelenti, hogy szinte ugyanolyan tűréseket kérnek a konstruktőrök, mint a fémek esetében, s nem veszik figyelembe a műanyag tulajdonságait – az EuropTec Kft. ennek ellenére megfelel a várakozásoknak.

Vevőik számára a legfontosabb, hogy precíz, pontos alkatrészeket kapjanak, amelyeket beilleszthetnek a termékeikbe. A zalaegerszegi műanyag-forgácsoló vállalattól nagyrészt gyógyászati cégek vásárolnak dialízisberendezések, endoszkópok, sebészeti szettek tálcáihoz alkatrészeket. Tehát nem az átlagos ipari felhasználásra gyártanak, hanem a nagyobb pontosságot igénylő ágazatok résztvevőit szolgálják ki. Ilyen még például az orvostechnikán kívül a porszórástechnika, a különböző motorok levegőállását szolgáló szelepek, a hidrogénmeghajtású üzemanyagcellák szabályozó szelepei. Ezek tulajdonképpen az ipar felsőbb kategóriáját jelentik.

Széles termékpalettával dolgozik az EuropTec Kft., ami körülbelül 2 000 különböző alkatrészt jelent. A vállalat számára éppen ezért fontos a gyors és pontos visszaállás a gépeken. A gyárukban, szemben más forgácsolóegységekkel, nem egyedi és nem sorozatgyártás zajlik, hanem a kettő között helyezkedik el a cég profilja. Éves szinten a 40 gépükön összesen körülbelül tízezerszer állnak át különböző termékekre.

Az EuropTec Kft. alapfilozófiája, hogy jó munkadarabot jó forgácsológéppel lehet előállítani. Ennek megfelelően kizárólag japán gyártmányokat, azon belül is Mazak gépeket használnak az alkatrészek megmunkálásához. Elmondásuk alapján azért választották ezeket a berendezéseket, mert az egyik legjobb minőséget nyújtják a legmegfelelőbb áron. Az első Mazak géppel hét éve kezdték meg a munkát, amely azóta is kiválóan teljesíti a feladatokat, s ez ösztönözte a cég vezetését további beruházásokra. Jelenleg több eszközzel is rendelkeznek, ezek: egy darab VARIAXIS i-600, hét darab VARIAXIS i-500 és egy VERTICAL CENTER NEXUS 530C II. A legújabb MPP500 PALLETECH gyártócellával kiegészített berendezésüket tavaly állították hadrendbe.

„A Mazak gépeink úgy teljesítenek, ahogy azt mi korábban elvártuk, ezért is fejlesztjük folyamatosan a gépparkunkat a japán gyártó berendezéseivel. A továbbiakban is számítunk az együttműködésükre, a későbbi beruházásainkban szintén ők lesznek a partnereink – nyomatékosította Belső Gábor, az EuropTec Kft. ügyvezető igazgatója. – A cégünk profilja szerint kis és közepes szériákat gyártunk. Ebből a szempontból kifejezetten fontos nekünk, hogy a gépek átállása minél gyorsabban és gördülékenyebben történjen. Egy külön csoport foglalkozik a szerszám-előkészítéssel, amely a különböző megfogásokat, a szerszámokat, valamint az alapanyagokat egy bizonyos helyre előkészíti, pontosan a gépekhez igazítva, a gyártási terv alapján. Ennek alapján viszik el a munkatársaink a következő gyártáshoz a hozzávalókat, s így tudjuk hatékonyan redukálni a beállítási időnket. Büszke vagyok a kollégáinkra, hiszen közösen tudjuk megvalósítani a folyamatos fejlődést, s nekik is köszönhető a vállalat növekedése, az, hogy Zalaegerszeg egyik legmeghatározóbb cégévé nőttük ki magunkat. Tökéletes munkaerőre van szükség a partnereink igényeinek kielégítése érdekében, mindemellett nagyon fontos a professzionális géppark megléte.”

Sok érv szól a Mazak mellett, ezek közül Belső Gábor a következőket emelte ki: „A fő kívánalmunk az volt, hogy legyen Magyarországon jól ellátott szervizhálózat, illetve rendkívül fontos számunkra a gépek pontossága, továbbá az ár-érték arány alakulása szintén befolyásoló tényező. A mi profilunkba a három plusz kéttengelyes megmunkálás illeszkedik, nem pedig a felületmarás.”

Az EuropTec Kft. által használt gépeknél fontos tényező, hogy validálták azokat, ami elengedhetetlen a gyógyászati eszközök gyártásánál. A hitelesített berendezéseknek köszönhetően helyezkedhet el abban a pozícióban a zalaegerszegi műanyag-forgácsoló cég, amiben jelenleg is van. Nem minden gép teljesítheti ezeket a kívánalmakat, hiszen nem mindegyik ér el ilyen kiváló eredményeket.

„Ha bővíteni fogjuk a megmunkálóközpontok számát, akkor továbbra is öttengelyes Mazak gépek vásárlásában gondolkodunk” – zárta a gondolatait Belső Gábor.

