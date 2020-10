Precíziós hárompofás tokmányok norelem kínálatában

Címkék: befogástechnika befogó befogótokmány norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika tokmány

A pontosság és a hatékony munkadarabbefogás mindig is kulcsfontosságú volt a mérnöki tevékenységben. norelem új precíziós hárompofás tokmányainak köszönhetően a mérnökök már kis szorítóerő mellett is biztonságosan és nagypontossággal foghatják be a munkadarabokat.

A norelem hárompofás tokmányát kifejezetten hengeres munkadarabok egyszerű, külső vagy belső befogásához fejlesztették ki, így ideális választás olyan alkalmazásokban, mint a mérés-, vagy a lézeres jelöléstechnika.

A manuális használatra tervezett alkatrészek négy kompakt méretben kaphatók 50, 64, 104, illetve 160 mm átmérővel. Az 50 és a 64 mm-es tokmányok acélból, míg a 104 és 160 mm-es verziók alumíniumból készülnek, így könnyűek és ergonomikusan kezelhetők. Az élettartam növelése érdekében a tokmánypofák edzett acélból készülnek.

«Azért vettük fel a precíziós hárompofás tokmányokat a kínálatunkba, mert tudjuk, hogy mennyire fontos a hengeres munkadarabok könnyű, hatékony és biztonságos befogása - mondta Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - A kihívás teljesítéséhez tokmányaink pofái könnyen kezelhetők és a szorítógyűrűt kézzel, vagy a tartozékként szállított fogantyúval elfordítva nyithatók és zárhatók.»

A norelem <0,03 mm központossággal, <0,01 mm körfutással és <0,01 mm befogási ismétlési pontossággal bíró új befogótokmánya kiváló teljesítményt és pontosságot garantál. Az edzett szorítópofák belső átmérője lépcsős kivitelű és megfordítható. A mérnökök munkájának további támogatása érdekében minden szorítópofa tetején és alján számjelölés található. A szorítópofán található számnak meg kell egyeznie az alaptesten található számmal.

A norelem a THE BIG GREEN BOOK termékkatalógusában szereplő tokmányokhoz különböző méretű stifteket ad tartozékként. A stiftek a pofa furataiba illeszkednek és kisméretű alkatrészeket tarthatnak megemelt pozícióban. Így a munkadarab minden oldala hozzáférhetővé válik az olyan feladatok során, mint a mérés vagy jelölés. A tokmányt a hátoldali menetekkel lehet rögzíteni.

www.norelem.hu