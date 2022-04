Precíziós és ergonomikus csavarhúzók a WERA-tól

Szervíz- és karbantartási kellékek a Kraftform Micro sorozatból.

Címkék: kéziszerszám szerelés szereléstechnika TME

A WERA márka a kimagasló minőségű kéziszerszámok, azok között is a precíziós csavarhúzók gyártójaként ismert, mely szerszámokat olyan iparágakban használnak, mint az elektromechanikai berendezés-gyártás, gépjárműipar, elektronika és repülőgépgyártás.

A WERA vállalat egyben a Torx rendszerű szerszámok legnagyobb licencelt gyártója Európában - egy olyan rendszernek, amelyet általában csavarok rögzítésére (pl. a vázszerkezeti építőiparban), de az ipari és fogyasztói berendezésekben, valamint a kisméretű elektronikai eszközökben (mobiltelefonok, tabletek, stb.) megtalálható miniatűr szerelőelemek gyártására is elterjedten használnak.

A TME katalógus kínálata most bővült a precíziós mechanikai munkára tervezett Kraftform Micro csavarhúzókkal. A szerszámok a következő bit végkialakításokkal kaphatók: imbusz kulcs (a gömbölyített vég lehetővé teszi a ferde munkavégzést), hatlapú dugókulcsok (elengedhetetlen a kis anyák rögzítéséhez), lapos csavarhúzó és (védőtüskés kivitelű) Torx. A Wera Black Point technológiával készült bitek növelt korrózióállósággal rendelkeznek, és pontos illeszkedést garantálnak a csavarfejek kulcsnyílásaiba. A szerszámok a gyártó által szabványosított "Take it easy" kereső rendszerrel, azaz a színkódolt méretjelöléssel azonosíthatók.







Hatlapfejű dugó





Imbusz







Torx és egyebek

A Kraftform Micro sorozat praktikus előnye a többkomponensű, csúszásmentes, forgatható kupakkal ellátott markolat. Lehetővé teszi, hogy a belső kezét a markolatra támassza (a csavarbit nyomása céljából), és a csavart/csavarokat a markolat ujjakkal történő csavarásával hajtsa be, ami nagyban megkönnyíti a munkát, különösen a bontásai és szervizelési munkák során. Az markolat erőátviteli zónája gumibetétekkel van kibélelve, amelyek nagy nyomatékátvitelt tesznek lehetővé. A markolat profilja megakadályozza a szerszám kifordulását.

A Kraftform Micro sorozatot az elektronikai, optikai, órás, szakemberek és ékszerészek számára fejlesztették ki. Kiváló befektetésnek számítanak karbantartó és szervizeszközökként a számítógépes hardverek, precíziós és mobil eszközök területén dolgozók számára.

Tulajdonságok: Szerszám típus csavarhúzók Csavarhúzó fajta precíziós Teljes hossz 137mm - 197mm Szár hossza 40mm - 100mm Bit típusa imbusz (gömbölyű), dugó, lapos, torx Szár anyaga* acél

* egyes modellek

A cikk forrása:

www.tme.eu