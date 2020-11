Precíz elemzések precíziós szerszámokhoz

Fedezze fel az eddig nem ismert felhasználói eseteket a gépgyártás Rejtett Bajnokaival!

Címkék: cnc köszörű köszörüléstechnika precíziós szerszámok rolatast saacke szerszám szerszámtechnika

A precíziós szerszámok és szerszámköszörűk nemzetközileg is elismert gyártójának számító SAACKE a gépgyártás Rejtett Bajnokaként ismeri a legújabb fejlesztéseket, és azokat be is építi a termékeibe. Az egyik legfontosabb innovációs területnek számító adattudományból és gépi tanulásból már számos kereszttechnológia született. Mivel azonban ezek alkalmazása rendkívüli kihívást jelent, szükség van az olyan szakértőkre, mint Leibrandt úr. Az első projektben azt elemzik, hogy milyen konkrét SAACKE felhasználói esetek léteznek, és azokat hogyan kell értékelni. A SAACKE munkatársait ezenkívül workshopokon képzik ki a témáról, és stratégiákat dolgoznak ki a további lépésekhez.

A Gebr. Saacke 1892-ben családi vállalkozásként vágott bele a szerszámgyártásba. A SAACKE termékek nagyon hamar a minőség és a pontosság mércéjeként váltak ismertté. Több mint 125 évnyi történelem és tradíció után napjainkban a Fekete-erdőben található Gebr. SAACKE GmbH & Co. KG már globális vállalatnak számít, amely Kínában, Indiában és az Egyesült Államokban is rendelkezik leányvállalatokkal. A PWS Präzisionswerkzeuge GmbH-val és a TTB Engineering SA-val együtt alkotják a SAACKE cégcsoportot.

A SAACKE kínálatában csak a legjobb minőségű termékek találhatók meg, amelyekben a legújabb technológiák az évtizedes tapasztalatokkal ötvöződnek. Ezt nagyra értékelik a SAACKE precíziós szerszámait és szerszámköszörűgépeit használó ügyfelek is. A régió egyik fontos középméretű munkaadójának számító SAACKE cégre tehát jogosan jelenthetjük ki, hogy valódi Rejtett Bajnok.

Rejtett Bajnokként a SAACKE nemcsak ismeri saját erősségeit, de folyamatainak és termékeinek továbbfejlesztését mindig a legmodernebb innovációkkal támogatja. „Nemzetközi jelenlétünknek és ügyfeleinknek köszönhetően remek áttekintést kapunk az újdonságokról. A termékek hálózatba kapcsolása és digitalizálása egy visszafordíthatatlan trend. Már nem elég csak a gépgyártásban szakértőnek lenni – a termékfejlesztésbe a digitális innovációkat is be kell vonni, és azokat be kell építeni a megoldásainkba. Ez a mi esetünkben már meg is valósult. Ebben a digitális forradalomban – amit ipar 4.0 néven is neveznek – más mozgatórugók is működnek, és az ezekben rejlő lehetőségeket éppúgy ki akarjuk aknázni. Az analitikai termékekben így az adattudománynak is lehet létjogosultsága. A gépi tanulás teljesen új ajtókat nyit meg – magyarázta Arno Fabry, a SAACKE műszaki igazgatója. – Világos volt számunkra, hogy ezen a téren beruházásokra van szükség. Természetesen jelenleg nem az adattudomány, az elemzés és a gépi tanulás áll a cégünk fejlesztéseinek középpontjában. Ezért örülünk, hogy Leibrandt úr személyében egy kompetens partnert találtunk ezekhez a témakörökhöz annak érdekében, hogy mélyebb betekintést nyerjünk a területbe, és felhasználói eseteket dolgozzunk ki.”

SAACKE: precíziós szerszámok és szerszámköszörűgépek A kemény manuális munka mára csúcstechnológiás gyártássá fejlődött. Innovatív eszközfejlesztéseink alapját a legmodernebb CAD-alkalmazások képezik. A legújabb szabványoknak és a DIN 3968 szabványelőírásnak megfelelően a speciálisan kifejlesztett SAACKE CNC-köszörűgépeken precíziós szerszámokat gyártunk AAA, sőt még azt is meghaladó minőségben. A legmodernebb méréstechnikának köszönhetően a nagy pontosságú SAACKE CNC-szerszámköszörű központokban precíz minőség-ellenőrzések végezhetők a gyártás során. Nem csoda, hogy a SAACKE GROUP a precíziós szerszámok abszolút piacvezetőinek legszűkebb elitjébe tartozik. A gyártási technológia fejlődése szempontjából egyre fontosabbak a szemináriumok és a képzések. A SAACKE – olyan partnerekkel együtt, mint a Fraunhofer Institute IWU – speciális szemináriumokat kínál a fogaskerék- és szerszámgyártás témakörében. A folyamatos továbbfejlesztéseknek és újításoknak köszönhetően az ügyfelek mindig naprakészek maradnak az alapanyagok, a bevonatok és a szerszámtervek tekintetében. Ennek érdekében a SAACKE nemcsak az ügyfelekkel és a gépgyártókkal, hanem a vezető intézetekkel és egyetemekkel is folyamatosan kapcsolatban áll.

Egy adatelemző termék fejlesztése során a hosszú távú cél nem lehet más, mint hogy az hozzáadott értéket teremtsen a termelésben és a karbantartásban, és ezzel a SAACKE termékek üzemeltetőit támogassa. Az első szakaszban meghatározták, hogy a SAACKE mely pontos felhasználói esetekkel rendelkezik, és hogyan kell azokat értékelni a műszaki komplexitás, a pénzügyi és időbeli befektetések, valamint az előnyök szempontjából. Ebből a célból számos műhelymunkát tartottak, amelyek során a résztvevők az adattudomány, az elemezés és a gépi tanulás elméleti és gyakorlati alapjait sajátították el. Leibrandt úr szorosan együttműködött Michael Axtmannal, az elektrotechnikai részleg vezetőjével. „A Leibrandt úrral végzett együttműködés nemcsak tartalmi szempontból volt izgalmas és gyümölcsöző, hanem egyben nagyon szórakoztatónak is bizonyult – újságolta Axtmann úr, aki Leibrandt úrnak a SAACKE gépek működését magyarázta el. – Leibrandt úr gyorsan kiismerte a cég komplex működési területeit és a high-tech gépeit – annak ellenére, hogy valójában ez nem az ő szakterülete. Már egy beszélgetés után – amelyben konkrét kérdéseket tett fel – megértette az alapvető funkciókat, és ez alapján meg tudta írni a szakvéleményét, aminek tartalma még a gyakorlati oldalról érkező kollégák számára is könnyen érthető volt. Ez számomra lenyűgöző képesség.”

Bepillantás a SAACKE gépek belső értékeibe

Annak érdekében, hogy kiderüljön, mely témakörök lehetnek gyümölcsözők a SAACKE számára, Leibrandt úr interjúkérdéseket tett fel, amelyeket a SAACKE munkatársai válaszoltak meg. Leibrandt úr így átfogó képet kaphatott anélkül, hogy a SAACKE alkalmazottait túlságosan leterhelte volna. Leibrandt úr ezenkívül Axtmann úrtól is kapott információkat, amelyek felhasználásával saját szakismeretei segítségével egyedi felhasználói eseteket is meghatározhatott. A továbbiakban Leibrandt úr vette ezeket, valamint a SAACKE alkalmazottainak a válaszait, és két számjegyű felhasználói esetet határozott meg. „Leibrandt úr helyesen határozta meg jó felhasználói esetként a prediktív karbantartás témakörét: a magasan specializált kompetencia-központjainkban számos metódust kínálunk a karbantartáshoz és az élettartam meghosszabbításához – jelentette ki Fabry úr. – A kopás mértékét részletes szerszámelemzéssel és minőség-ellenőrzéssel határozhatjuk meg. A mesterséges intelligencia felhasználásával optimalizált helyreállítás és a meghosszabbított szerszámhasználat valódi hozzáadott étéket jelentene minden ügyfél számára.”

Háttér: adattudomány, elemzés, gépi tanulás, mesterséges intelligencia Az adattudomány egy olyan tudományág, amely matematikai modellek alapján végzi az adathalmazok szisztematikus elemzését és szintézisét, és e célból módszereket és algoritmusokat fejleszt. Az adatelemzés egyenlő az alkalmazott adattudománnyal, amely magában foglalja az adattudomány konkrét problémákra történő alkalmazását és az eredmények bemutatását. A gépi tanulás, illetve a mesterséges intelligencia az a tudományterület, amely az adatok alapján matematikai modelleket felépítő eljárásokat vizsgálja.

Leibrandt úr egy másik fontos alkalmazásnak nevezte az adatközpontú mesterséges intelligencia segítségével végzett minőségi problémák felderítését, és meg is vizsgálta az idevonatkozó lehetőségeket. „A nagy pontosságú lefejtő szerszámok sikeres gyártása a komplex kontúrok és a szigorú tűrések kezelésében szerzett tapasztalatunkon alapul – mondta Fabry úr. A modern gyártástechnológiánk minőség iránti elkötelezettsége nemcsak a komplett megmunkálásban, hanem az egyedi bérgyártásban is visszatükröződik, de természetesen nem hagyhatók el a megfelelő, megbízható ellenőrzések sem.” A minőségmenedzsmentben legfeljebb 1 µ mérési pontosságú mérőgépeket használnak. A SAACKE ebben is vezető szerepet játszik, „de még nem használjuk a gépi tanulást. Leibrandt úrhoz hasonlóan én is valódi potenciált látok ebben” – tette hozzá Fabry úr.

Leibrandt úr a folyamat és a gép paramétereinek optimalizálását is megvizsgálta felhasználói esetként. Bár nem számít adatközpontúnak, az optimalizálás máris fontos témának számít a SAACKE számára: „Sokrétű képzési tanfolyamaink során az elméletet a helyszínen, közvetlenül a gépeken alkalmazzuk ügyfeleinkkel közösen. Ennek során együtt optimalizáljuk a megfelelő folyamatokat, és biztosítjuk a megfelelő know-how-t a további fejlesztésekhez.” Más felhasználói esetek olyan témakörökhöz kapcsolódnak, mint a szabályozás és vezérlés, valamint a gép működéséből származó üzenetek mintafelismerése.

A jelentések tartalma: Bevezetés az adattudományba és a fejlett adatelemzésbe,

Menedzsmentrendszer: ez elemzőtermékek gyors fejlesztése,

A felhasználási esetek leírása és kiértékelése,

A meglévő elemzési projektek és digitális termékek értékelése,

Gyakorlati cselekvési ajánlások a jövőbeni lehetséges digitalizációs kezdeményezésekhez,

Új digitális üzleti modellek beazonosítása,

Javaslatok a következő lépésekhez.

A fent említett és egyéb felhasználói esetek mellett Leibrandt úr 30 oldalas jelentése egy speciálisan kifejlesztett, gyors irányítási rendszer leírását is tartalmazza. „Az analitikai termékek dinamikus fejlesztési koncepciója jó áttekintést nyújtott számunkra arról, hogy merre tartunk, és mik lehetnek a következő lépések. Leibrandt úr konkrét javaslatokat is bemutatott a következő lépéseket illetően” – jelentette ki Axtmann úr. „Mindez jó útmutatóul szolgált a munkatársainknak, és alapot jelentett a döntéshozók számára a jövőbeli projektfázisok költségeinek, előnyeinek és kockázatainak felméréséhez – tette hozzá Fabry úr.

A jelentés ezenkívül a meglévő digitális termékek értékelését és a lehetséges jövőbeli digitalizálási kezdeményezésekre és új digitális üzleti modellekre vonatkozó gyakorlati javaslatokat is tartalmazza. „Az újabb digitalizálási kezdeményezésekre példa a távkarbantartás témaköre, ami kiválóan kiegészíti az elemzés témáját. Nemzetközi vállalatként ez természetesen nagyon fontos számunkra – zárta a beszélgetést Fabry úr. – A vizsgálat eredménye lesz a következő, amit intenzíven át kell majd beszélnünk. Nagyon örülnék, ha ez további együttműködésekhez vezetne.”

Arno Fabry műszaki vezető

Michael Axtmann elektrotechnikai vezető

Richard Leibrandt, a mesterséges intelligencia adatszakértője

www.saacke-pforzheim.com

www.rolatast.hu