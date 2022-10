PMroboT – robotos automatizált élhajlító cella

A robotos élhajlító cella olyan részben vagy teljesen automatizált élhajlító gép, ahol az alkatrészkezelést (alkatrészelvétel, hajlítási lépések elvégzése, forgatás, alkatrészlerakás) és/vagy az élhajlítószerszám-cserét kezelői beavatkozás nélkül, automatikusan végzi a rendszer

A termelésbővítés, a termelékenység-növelés és a hatékonyságjavítás a hagyományos módszerekkel ma már nem érhető el. Egy kezelő 8 órát tud termelni heti öt napon (leszámítva a kieső időket), addig az automatizált rendszer napi 24 órát, akár heti hét napon keresztül. Mindehhez nincsen rendelkezésre álló munkaerő, ez az igény pedig a kkv-szektorban is jelentkezik. A legnagyobb nemzetközi szakkiállításokon (EuroBLECH, BlechExpo) nem láttunk kisvállalkozások részére fejlesztett megoldásokat eddig senkitől.

A helyzet napjainkban

Aki ma ilyen rendszert kíván üzembe állítani, kettő lehetősége van (nemcsak Magyarországon, hanem a világ minden részén):

Élhajlítógép-gyártó cégtől megveszi annak sztenderd rendszerét.

Előnye: Kellően tesztelt, biztosabb üzemű konstrukció, viszonylag rövidebb szállítási határidő.

Hátránya: Biztos, hogy nem felel meg teljesen a technológiai követelményeknek, valószínűleg kell egyedi fejlesztés.

Vesz egy sztenderd élhajlító gépet, és egy robottechnikával foglalkozó szakcéggel elkészítteti az automatizált rendszert.

Előnye: Teljesen a felhasználó technológiai igényeire lehet kialakítani.

Hátránya: Sok időbe telik, drága, nagy a hibalehetőség, nem biztos, hogy az elején jól működik.

Sztenderd automatizált rendszereket ma a világon a vezető pár élhajlítógép-gyártó cég készít. Ezeknek a rendszereknek, melyek alapkoncepcióban is eltérnek nagyobbrészt egymástól, van egy közös jellemzőjük, hogy nagyon drágák. Drága az alapgép, drága a szerszámozás, és igen bonyolultak a megoldások. Jelenleg mindenki a nagy, tömegtermelő cégek igényeire fejleszti a rendszereit.

Koncepciónk

Egy olyan automatizált gyártócella kialakítása, mely kisvállalkozások részére is megfizethető árszinten van, modulárisan épül fel, így nem kell a teljes rendszert egyszerre megvenni, az később is bővíthető. Univerzális a kialakítása, a gép használható hagyományos CNC-élhajlító gépként is, így olyan kisvállalkozásoknak is előnyös, akiknek van széria- és egyedi hajlítási feladata is.

A koncepció fő elemei

A technológiai követelményeknek megfelelő, de jelentősen kedvezőbb árú alapgép alkalmazása.

Jelenleg a világon – pár egyedi szerszámrendszeren kívül – az élhajlító gépek gyártói 95%-ban kettő szerszámrögzítési rendszert (egyúttal szerszámrendszert) alkalmaznak, a WILA és az US (Unió Standard), vagy más néven Amada-Promecam rendszereket. A WILA a világ vezető szerszámrendszere, de igen drága, három-négyszer annyiba kerül, mint az US rendszerű szerszám. Jelenleg csak a WILA cég gyárt egyedül sztenderd, kereskedelmi forgalomba kerülő grippert (élhajlítószerszám-megfogót) robotos szerszámcserélő rendszerekhez, illetve szerszámokat a rendszer használatához, melyek magasabb árkategóriába tartoznak.

Vannak egyedi megoldások, de bonyolultak és drágák, csak a komplett robotos élhajlító rendszerrel vehető meg, a szerszámmegfogás elemei külön nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, tehát mások részére nem elérhetők.

Mi az US rendszert kívánjuk alkalmazni az automatizált cellához az univerzalitása és az árszintje miatt. Ehhez kifejlesztettünk egy grippert (robotos szerszámmegfogót), mely majdnem az összes US típusú szerszám megfogására alkalmas. Kialakítottuk egyúttal ennek a grippernek a WILA szerszámok megfogására alkalmas változatát is, aki a WILA rendszert kívánja használni, annak is legyen alternatíva egy kedvező árú gripper és szerszám. A szükséges szerszám-átalakításokra és a gripperekre nemzetközi szabadalmi bejelentésünk van.

Jelenleg a világon egyedül a WILA cég gyárt sztenderd robotos cserére alkalmas élhajlító szerszámokat. Azonban az ő rendszerükben a robotok általi megfogásra kialakított szerszámok speciális megmunkálása és kialakítása bonyolult, nagyon drága, jelentősen növeli a szerszámozás költségét az egyébként is nagyon drága alapszerszámokhoz képest.

Mi olyan megoldást fejlesztettünk ki, amely kevés és egyszerű többletmunkát igényel a szerszámok gyártásakor, tehát csak kismértékben növeli a szerszámok árát. Akár meglévő szerszámok is átalakíthatóak robotos megfogásra. Alkalmazható mindkettő, a WILA és az US szerszámrendszerre is, a kisszériás, csak egy gyártó által alkalmazott (Bystronic, LVD) és egyedi szerszámokhoz is. Ezáltal biztosítjuk a teljes választási lehetőséget a vevők számára.

Az élhajlító gép és a robot egy egységet képez, a robot az élhajlító gépre van felépítve. Nagyon helytakarékos, könnyen áttelepíthető, nincsen szinkronprobléma, elmozdulásból eredő hiba. Senki nem alkalmazza ezt a módszert a világon, kiállításokon még nem találkoztunk vele.

Az élhajlító cella univerzálisan használható, 15 másodperc alatt átállítható automatizált üzemmódról hagyományos CNC-élhajlító géppé, és vissza automatizált üzemmódra. Ennek haszna, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem engedhetnek meg maguknak több gépet, megmaradjon a lehetőségük, ha szükséges, hogy azokat a termékeket is le tudják gyártani, amit nem lehet az automatizált rendszerrel (nagy, túl bonyolult, nem lehet robottal megfogni stb.), vagy nem éri meg a robotos alkalmazást használni (túl kevés a darabszám). Délelőtt gyártják a kézzel hajlítható alkatrészeket, délután pedig működik az automatizált rendszer.

Az automatizált cella modulárisan épül fel. Az alapegység az élhajlító gép a robotos alkatrészkezelő rendszerrel felszerelve. További bővítési lehetőségek:

automatizált szerszámcserélő rendszer (gripper, szerszámtár, robotos cserélésre alkalmas szerszámrögzítő rendszer)

alkatrész-pozicionáló és -fordító egyedileg kialakítva a gyártmányokhoz – cserélhető

aktív lemezvastagság mérő

alapanyag-tároló és -pozicionáló

késztermékcsúszda

készterméktároló rendszerek

egyedi igény szerinti kiegészítők

Nem kell egyszerre megvenni a teljes rendszert. Később is megvásárolhatók és integrálhatók a kiegészítő felszerelések, illetve egyedileg a termékekre szabhatók.

