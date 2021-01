Ösztönzés a megmunkálásban

A gazdasági kihívások sok vállalkozást érzékenyen érintettek, ilyenkor az összefogás felértékelődik, hiszen ezáltal kerülhetnek biztonságba a cégek

Címkék: automatizálás DMG MORI fémmegmunkálás forgácsolás ipari robot Robo2Go robot robotika szerszámgép szerszámgépipar

Sok helyen olvashattuk, hogy startupok kínálják ingyenesen szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy a csőd szélére került vállalatokat megsegítsék. A DMG MORI hasonlóképpen gondolkozott, és speciális gazdasági ösztönző csomaggal támogatja ügyfeleit az automatizálás, a digitalizáció, a finanszírozás és a szerviz területén.

A járványhelyzet miatt több vállalat számára is nehézzé vált a gazdasági élet, és kihívásokkal teli volt ez az időszak. És sajnos a jövőben sem várható egyelőre változás. Ennek érdekében lépett a DMG MORI a tettek mezejére, és a nehéz helyzetben lévő gyártóipari ügyfeleinek célzott, jövőorientált támogatást nyújt, amely az innovatív termékeire, valamint a finanszírozással és a szervizzel kapcsolatos ügyfélbarát megoldásaira épül.

A trendek azt mutatják, hogy a járvány miatt előtérbe került a hosszabb ideje húzódó digitalizációs és automatizációs kérdés, az eddig bizonytalan vállalkozások meggyőződtek arról, mekkora haszonnal kecsegtet egy ilyen befektetés. Éppen ezért a DMG MORI is ezekre a pontokra fókuszál, így a gyártók modern termelési technológiával szállhatnak szembe a nehézségekkel. A humán munkaerőt nélkülöző kapacitás növelése és a holisztikusan, a megrendeléstől a CNC-megmunkáláson keresztül az összeszerelésig és logisztikáig terjedő digitalizált folyamatok hozzájárulnak a hosszú távú versenyképességhez. Mindezen felül a DMG MORI ennél is magasabbra tette a lécet, ugyanis vonzó finanszírozási lehetőséget biztosít, és szervizajánlatokkal támogatja ügyfeleit. A tervezhetőség, a rugalmas költségvetés és a folyamatos termelés immár nem elképzelhetetlen.

Határozott irány az automatizálásban

A DMG MORI széles automatizálási portfólióval – amelyek az interfészeket is tartalmazzák –, pontosabban 52 termékkel rendelkezik. A munkadarabok kezelésére különböző portál elrendezésű rakodókat és robotmegoldásokat fejlesztettek ki, melyekkel a korábbi modellek is felszerelhetők, utólagosan is. A Robo2Go rugalmas megoldást kis és közepes gyártott darabszámra tervezték, egy előre definiált programozómaszk segítségével pedig kevesebb mint 15 perc alatt betanítható.

Szerviz és karbantartás

A DMG MORI partnereinek csupán regisztrálni szükséges, ezt követően a rendszer összeállítja számukra az ajánlott géplistát; az ezekkel kapcsolatos kommunikáció, szervizügyintézés, szervizigény bejelentése, alkatrészrendelés a felületen keresztül működik. Esetünkben nem az információ mennyisége növekszik meg, hanem a minősége, illetve a DMG MORI munkatársainak a reakcióideje is felgyorsul.

Ma már nemcsak az elvégzett munka dokumentálására van szükség, hanem a karbantartások tervezését és ütemezését is digitálissá kell tenni. A cél ezzel az, hogy akkor kezdődjön meg egy szervizfolyamat, amikor mi szeretnénk, és ne akkor, amikor már „ég a ház”. A DMG MORI WERKBLiQ segítségével a teljes géppark belső és külső szervizelését, illetve a karbantartói folyamatok optimalizálását teszik lehetővé.

