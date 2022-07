Optimalizált tömítés a repülőgépgyártásban

Az adagolási alkalmazásokban rejlő lehetőségek felismerése

Környezetvédelem a költségek csökkentésével párhuzamosan – ha vetünk egy pillantást a légiipar adagolási folyamataira, akkor látjuk, hogy csak néhány esetben képviselik a valódi csúcstechnológiát. Az adagolástechnika – különösen a tömítési alkalmazásokban – tehát fejleszthető. Ennek feltétele a folyamat átfogó áttekintése és egy egyedi megoldás kialakítása.

A legelterjedtebb alkalmazások a tömítőfedelek, az él- és peremtömítések, illetve a tömítőlemezek felhordása. A légiiparban ezeket elsősorban az üzemanyagtartályok és egyéb alkatrészek tömítésére használják. Egy vagy több tömítési alkalmazás szinte minden fém- vagy szénszál-erősítésű műanyagból készült elemen megtalálható.

Tömítési adagolási tesztek a ViscoTec műszaki központjában

Környezetvédelmi és költségcsökkentési lehetőségek

kétkomponensű manuális alkalmazásoknál gyakori, hogy ezeket kis tartályokban szállítják, és gyakran alkalmaznak keményítő rúdpatronokat vagy úgynevezett „előkevert fagyasztott” patronokat. Mindkét esetben általában nagy mennyiségű anyagot használnak fel, ami elkerülhető az igény szerinti adagolással, például a ViscoTec kétkomponensű vipro-DUOMIX adagolófejének használatával. A felhasználó tehát pontosan a kívánt mennyiségű anyagot vásárolhatja meg, és nem keletkezik környezetkárosító vagy költséges hulladék.

Összességében azonban a tömítési alkalmazások optimalizált folyamata nemcsak az anyagfelhasználást javítja, hanem magát az adagolást is. Teljesen függetlenül működhet például a robot és az annak mozgási sebességével tökéletesen harmonizált, nagy teljesítményű adagolórendszer. Ez azt jelenti, hogy a tömítés adagolása emberi beavatkozás nélkül is megoldható. Mind az ebből eredő időmegtakarítás, mind pedig az adagolási minőség javulása figyelemre méltó eredmény. Az adagolási paraméterek állandó figyelése mellett az összes adat rögzítésére is lehetőség van.

Automatizált tömítési alkalmazási példák a repülőgépgyártásban

A tömítőanyagok adagolása bizonyos szintű szakértelmet igényel. Az általánosan használt összenyomható poliszulfidok kétkomponensű folyadékok, amelyeket pontos arányban kell összekeverni az optimális teljesítmény elérése és az előírások teljesítése érdekében. A dolgok nagyon izgalmassá válnak, ha különösen kis mennyiségeket hordunk fel, ami egyébként megszokott a tömítési alkalmazások esetében. A progresszív üregszivattyú-technológia ennek során egyértelmű előnyöket kínál más, szelepekkel vagy időnyomás-szabályozással működő adagolórendszerekkel szemben. Ez a tisztán térfogatalapú adagolásnak köszönhető, ami nagy pontosság és megismételhetőség mellett végezhető el, és csak minimális kopást okoz az alkatrészeken.

A ViscoTecnél bevett gyakorlat a folyamatok és projektek műszaki központjukban történő reprodukálása és szimulálása, illetve ezek ügyféllel vagy az adott anyaggyártóval együtt végzett ellenőrzése. A Chemetall anyaggyártó céggel például közös kísérleteket végeztek az iparban jól ismert Naftoseal MC-780 B-2 tömítőanyag felhasználásával. Az anyag apró üreges polimer gömböket tartalmaz, ezért összenyomható, ami különösen nagy kihívást jelent az adagolás szempontjából! Egy utasszállító repülőgép valódi alkatrészének felhasználásával szimuláltak egy alkalmazást, hogy további tapasztalatokat szerezzenek, és beazonosítsák a lehetséges kihívásokat. „Mindig igyekszünk a lehető legtöbb ismeretet összegyűjteni – mondta Simon Widderich, a ViscoTec repülőgépipari üzletfejlesztési vezetője. – Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb támogatást nyújtsuk a folyamatok automatizálásában.” Az adagolási vizsgálatok során nemcsak az anyagfelhasználásra, hanem a kevert anyag tulajdonságaira is figyeltek, az adagolási eredmények elemzését ezért a Chemetall-lal közösen végezték el. „Minden adagolási mennyiségnél korábban elérhetetlen pontosságú keverési arányt hoztunk létre – tette hozzá Heinz Burock, a Chemetall Aerospace alkalmazástechnológiai menedzsere. – Nem elhanyagolható a rendszer méretezhetősége sem, ami a patronos töltéstől a keverőfej egy robotra történő szereléséig terjed.”

