Optimalizált robotközlekedés - akár 100 robotot is irányíthatunk

A jövő gyárának folyamatai már jó ideje formálódnak; digitális felületek kerültek alkalmazásra, ember és gép együttműködik a mindennapi munka során, a gyártási technológiák pedig folyamatosan hatékonyabbá válnak. Az egyre elterjedtebb automatizált folyamatoknak ugyanakkor innovatív koncepciókra van szükségük a belső logisztika terén. Az ipar 4.0 csak akkor tud optimálisan működni, ha a gyártási és logisztikai folyamatok hatékony összeköttetésbe kerülnek.

Az ipari gyártás folyamatosan növekvő hálózatának egyre intelligensebb megoldásokra van szüksége az intralogisztika területén. Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) segítségével teljesíthetőek a jóval rugalmasabb és átláthatóbb anyagáramlást megkövetelő igények.

Amikor egy robot átvesz egy belső szállítási feladatot, az érintett alkalmazottnak több ideje jut arra, hogy a vállalat számára értékesebb feladatokkal foglalkozzon, ami gördülékeny és hatékony munkafolyamatokat eredményez. De a vállalatok ezen felül még többet is elérhetnek egy flottányi robottal. Az AMR flotta egy flottakezelő rendszer segítségével irányítható, mely során optimalizálásra kerülnek a vállalatok belső szállítási folyamatai. A flottakezelőnek - egyszerű, centralizált, webbázisú kialakítással – köszönhetően elkerülhetők a torlódások és megszűnik az állásidő, emellett a robotok a nap 24 órájában végzik feladataikat a gyárterületen.

MiR Fleet – központosított irányítás a robotok felett

A flottakezelő rendszerre jó példa a piacvezető Mobile Industrial Robots MiR Fleet szoftvere, amely gyors és központi robotflotta kezelést nyújt a vállalatok számára:

Egyszerű integrációt és telepítést biztosít a felhasználóbarát webes felületeken keresztül

a felhasználóbarát webes felületeken keresztül Meghatározza a prioritásokat és koordinátákat egyszerre több robot számára

egyszerre több robot számára Támogatja a megkülönböztetett hozzáférési szinteket a felhasználók számára

a felhasználók számára Maximális üzemidőt biztosít a töltőállomásra való automatikus visszatérés képességével

képességével Kontroll alatt tartja a több robot által is frekventált forgalmas zónákat

A rendszer kezeli a prioritásokat és kiválasztja az esedékes feladathoz leginkább alkalmas robotot a pozíció és elérhetőség alapján. E-mailes értesítések informálják a végfelhasználókat az akadályokról vagy esetleges előre nem látott helyzetekről, amik hátráltathatják a robotot abban, hogy elvégezze a feladatát. A flottában működő MiR robotokat a webbázisú MiR Fleet felhasználói felületen keresztül lehet irányítani. A MiR Fleet akár 100 MiR robotot is képes kezelni, mely során koordinálja, ütemezi és priorizálja a rendeléseket (hívások és szállítások). Mindennek köszönhetően a flotta a nap 24 órájában képes a munkavégzésre, hiszen a rendszer elküldi a legközelebbi töltőállomásra a robotot, amikor arra szükség van.

Egy Közép-európai sikersztori – MiR Fleet a Whirlpool-nál

A Whirlpool a világ egyik legnagyobb háztartási készülékeket gyártó vállalata. Lengyelországban, lódzi gyárukban szárítógépeket és sütőket gyártanak. A lódzi üzem vezetésének azonban kihívással kellett szembesülnie: hogyan lehet összekapcsolni az alkatrészek gyártósorok közötti belső szállítását a be- és kirakodás automatizálásával? Fontos volt, hogy a megoldás csökkentse az emberek szerepét a szállítási folyamatban, valamint optimális költségekkel és biztonsági tényezőkkel rendelkezzen. Az autonóm MiR200 robotflotta megfelelt ezeknek a kívánalmaknak, sőt, rugalmasságot is biztosított a gyárterület módosítása során, de egyszerű programozást és kezelhetőséget is nyújtott, így a Whirlpool 2018 decemberében az első robot tesztelésével meg is kezdte a telepítést. Az eredmények pozitív kiértékelése után további két MiR200-at is üzembe helyeztek. A vállalat emellett a MiRFleet robotflotta-kezelő rendszert is installálta, amelynek segítségével a robotok ütemezni tudják a beérkezett feladatokat, és töltöttségi szintjük is figyelemmel követhető a zökkenőmentes munkavégzés érdekében.

„Azzal, hogy az emberi munkaerő által működtetett rendszert automata szállításra váltjuk, növelni tudjuk a termelékenységet, és alkalmazottainkat a végtermék gyártásához irányíthatjuk. Elégedettek vagyunk a Lódzban és Radomskóban üzembe helyezett alkalmazásokkal. Amellett, hogy a MiR robotok általi automatizálás alacsony költséggel jár, rugalmasan lehet velük kezelni a gyárterületi kialakításban eszközölt változtatásokat. A két év alatti megtérülést pedig rendkívül kedvezőnek találjuk.” – mondja Adam Bakowicz, a Whirlpool ipar 4.0-ás vezető folyamattechnikai mérnöke.

A Whirlpool újabb mobil robotok üzembe helyezését tervezi a lódzi gyárában, és más helyszíneken is. Hasonló megoldásokat jelenleg is tesztelnek többek közt két olaszországi üzemükben is.

www.mobile-industrial-robots.com