Optimális kábelvezetés norelem energiavezetőláncokkal

Címkék: célgépek energialánc gépgyártás norelem normália normáliák szabványosítás

A norelem energiavezetőlánc választéka műanyag energiavezetőláncokat tartalmaz, így biztosítva a kábelek és vezetékek optimális vezetését és védelmét.

Az egyszerű útvonal kiosztás és a rugalmas tervezési lehetőségek révén a mérnökök még nagyobb választási lehetőséggel rendelkeznek a kábelek és tömlők vezetése terén a CNC-szerszámgépektől a csomagolóberendezéseken át a magasraktári rendszerekig. norelem energiavezetőláncai moduláris felépítésűek, így gyorsan és egyszerűen rövidíthetők le vagy toldhatók.

Az előre szerelt csatlakozókkal könnyen telepíthető norelem energiavezetőláncok egyedileg nyitható láncszemeket tartalmaznak, így még egyszerűbbé válik a kábelek és tömlők vezetése. Amennyiben a láncokban több kábelt kell vezetni, elválasztók jelentenek ideális megoldást az egyes szálak szétválasztásában.

A norelem energiavezetőláncai 12-45 mm-es belső magassággal , valamint 200 mm-ig terjedő belső szélességgel, és különböző hajlítási sugarakban érhetők el. A műanyag szerkezeti anyag UV-álló is, ezért kültéri használatra is alkalmas. A maximális önhordó hosszúság elérése érdekében az energiavezetőláncok alapkivitelben előfeszítettek. Az előfeszítés domborulatot okoz az önhordó hossz felső szakaszában, ezenkívül nagy torziós merevséget is biztosít, védve ezáltal a kábeleket és a vezetékeket.

Az új műanyag termékcsalád tovább szélesíti norelem THE BIG GREEN BOOK-ján keresztül elérhető változatokat és tartozékokat, amelyek rögzítőelemeket is tartalmaznak. A rögzítőelemek a beépítéskor az energiavezetőláncok megbízható rögzítését, biztosítják, valamint feszültségmentesítő szerepük is van.

«Az energiavezetőláncokat nap mint nap használják az ipari alkalmazásokban, hogy energiát szállítsanak és vezessenek a gépek vagy szerkezetek mozgó alkatrészeihez - jelentette ki Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója. - Gondoskodni kell a kábelek és vezetékek védelméről. norelem könnyen telepíthető és karbantartható energiavezetőláncai azonnal rendelkezésre állnak az erőátviteli rendszerek zavartalan, biztonságos és hatékony működése érdekében.»

A mérnökök a gépelemeket norelem átfogó katalógusában, a THE BIG GREEN BOOK-ban is megtalálhatják. Az adatlapok és CAD modellek online is elérhetők, és közvetlenül norelem webáruházán keresztül is megrendelhetők.

www.norelem.hu