Nyílt és integrált, az üzem minden területén

Átláthatóság a track & trace (nyomon követés) funkcióknak köszönhetően

Az ingyenes my DMG MORI ügyfélportál az elavult manuális feladatokat gyors, digitális folyamatokká, a WERKBLiQ-frissítés pedig a felhasználókat szervizszakértőkké változtatja.

A 2019-es EMO-n bemutatott my DMG MORI ügyfélportál szívében az ügyfelek számára biztosított maximális haszon áll. Az eredmény egy egyedülálló, ingyenes online portál, amely interaktív együttműködést biztosít a DMG MORI és ügyfelei között. Az integrált, opcionális WERKBLiQ-frissítésnek köszönhetően a felhasználók egy olyan megoldást kapnak, amellyel könnyedén optimalizálhatják belső és külső szerviz- és karbantartói folyamataikat – akár harmadik fél által gyártott gépekhez is. A my DMG MORI ügyfélportál elindítása – amely most már a legtöbb országban elérhető Európa-szerte – a legmerészebb elképzeléseket is jócskán túlszárnyalta. A tavalyi év végére több mint 4 000 ügyfél regisztrálta gépeit, idén pedig további 20 000 regisztráció várható. Ezzel szinte a teljes globális piac lefedetté válik.

A my DMG MORI egy egyedi, ingyenes online portál, ami interaktív kommunikációt biztosít a DMG MORI és ügyfelei között

Regisztráljon, jelentkezzen be, és kezdjen neki. A my DMG MORI egyszerű, kényelmes használat mellett, számos hozzáadott értéket realizáló funkcióhoz kínál könnyű hozzáférést. Gombnyomásra igényelhető specifikus szervizkérelmek, mindennemű félreértést megelőző interaktív igénylőlapok, opcionálisan csatolható, közvetlenül a megfelelő DMG MORI szakembernek küldött fotó- és videófájlok – csak hogy néhányat említsünk. A track & trace funkciók emellett biztosítják a szervizfolyamatok és a folyamatban lévő kérelmek teljes átláthatóságát. A portál mindemellett a kereskedelmi és műszaki dokumentumok tárolására is alkalmas.

A my DMG MORI fejlesztése természetesen folyamatosan zajlik. A vállalat hozzászólás funkció integrálását is tervezi, amellyel az elküldött kérelmekhez lehetne megjegyzéseket fűzni. Emellett optimalizálnák a szakemberekkel való párbeszéd funkciókat, de felmerült a teljes ajánlatadási folyamat feltérképezése is.

A teljes géppark belső és külső szervizfolyamatainak rendszerezése – akár harmadik fél által gyártott gépekhez is

A DMG MORI egyszerű, egy kattintással elindítható WERKBLiQ-frissítési opciót kínál azon ügyfeleinek, akik más gyártótól származó gépeiket is szeretnék felügyelni, és a szervizügyeiket maguk szeretnék kezelni. A megoldás különlegessége, hogy mindkét rendszer ugyanarra a logikára épül, tehát a gépkezelőknek nem kell megtanulniuk egy új rendszert. A WERKBLiQ automatikusan kilistázza a DMG MORI szerszámgépeket, de más gyártók berendezései is kezelhetővé válnak. Ezzel a teljes gépflotta belső és külső szervizfolyamatai optimalizálhatók. A megfelelő felhasználói fiókot a WERKBLiQ 48 órán belül konfigurálja, a gépkezelők pedig 15 perc alatt kiképezhetők a használatra.

A my DMG MORI és a WERKBLiQ ugyanarra a logikára épül, ami egy ismert rendszerkörnyezetet biztosít a gépkezelők számára

A frissítéssel számos prémium funkció is aktiválható. A felhasználók javát szolgálja a belső jegyrendszer, a szabadon konfigurálható gépnapló és az interaktív emlékeztető funkciókkal ellátott karbantartási naptár. Az összes, például gépeket, felhasználókat vagy szervizkérelmeket illető törzsadat automatikusan átkerül a WERKBLiQ-be, ahol a my DMG MORI-ból már ismert funkciók mind elérhetők. A WERKBLiQ a fiókhoz tartozó egyéb szerszámgépek és rendszerek digitális rögzítésében is segíti az ügyfeleket. A platform Ügyfélszolgálat Kezelője továbbá átfogó támogatást kínál a megvalósítási és az onboarding folyamatokhoz, ideértve a webinárokat, interaktív első lépéseket, súgóközpont-bejegyzéseket és oktatóanyagokat. Ez minden felhasználó számára egyszerű használatot biztosít. Hogy segítsen a döntésben, a vállalat minden my DMG MORI felhasználónak felkínál egy 30 napos, ingyenes, kötelezettségektől mentes próbaidőszakot a WERKBLiQ-hez.

Szöveg: cnc.hu

