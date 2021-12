Nem hátrány a gyakorlatlanság

Belépő szintű, de képességei alapján messze feljebb pozicionált 2D lézervágó gépet mutatott be a Trumpf a Blechexpo szakkiállításon

A TruLaser 1000 sorozat az egyszerű kezelhetőség és a nagy anyagválaszték révén egyaránt ideális a lézeres vágás terén gyakorlatlan, illetve a gyártási kapacitásukat növelni kívánó cégek számára.

Megnövelt termelékenység, folyamatstabilitás és költséghatékonyság jellemzi a Trumpf által a Blechexpo szakvásáron bemutatott TruLaser 1000-es sorozat új generációját. Az új géptípusnál opcionálisan elérhető a magasabb kategóriás gépeknél már korábban bemutatott Highspeed Eco funkció, melynek segítségével a vágási sebesség szignifikánsan növelhető, mindamellett a szükséges vágógázfogyasztás nagymértékben redukálható. A szóban forgó vágástípushoz a TRUMPF egyedileg fejlesztett, speciális kialakítású fúvókát használ. A gép ezzel a funkcióval lényegesen gyorsabb vágásra képes alacsony gázfogyasztás mellett.

Az új sorozatban debütált ezenkívül a CoolLine technológia is. Ez a funkció automatikusan vízpermetet juttat a fémlemezre, ezzel optimális hűtést biztosít a vágási folyamat során. Ezzel a technológiával az akár 25 milliméter vastag táblák is nagy pontossággal munkálhatók meg.

A Trumpf új TruLaser 1000 sorozata egyaránt ideális a lézeres vágás terén gyakorlatlan, illetve a gyártási kapacitásukat növelni kívánó cégek számára (Forrás: Trumpf / Martin Stollberg)

Minimálisra csökkentett ütközésveszély

A géptípus egy másik újdonsága az intelligens Smart Collision Prevention funkció. A kifinomult algoritmusra épülő rendszer többek között kiszámítja az alkatrészek vágási sorrendjét, hogy elkerülje a kivágott és esetleg felbillenő alkatrészek, valamint a vágófej közötti ütközést. Ez csökkenti a gépek állásidejét és növeli a termelési hatékonyságot. Az új TruLaser Series 1000 kezelése egyszerű és intuitív. Az operációs szoftver különböző anyagok és lemezvastagságok vágási adatainak százait tárolja. A gépkezelők tehát egyetlen gombnyomással kiválaszthatják a vágási programot, és azonnal el is kezdhetik a műveletet.

„A nagy termelékenységnek, az alkalmazások széles skálájának és az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően a TruLaser 1000 új generációja ideális azon cégek számára, akik kezdőnek számítanak a lézeres vágás terén – jelentette ki Jean-Baptiste Karam, a TRUMPF termékmenedzsere. – De tökéletesen kiegészíti azon vállalatok gépparkját is, amelyek már használnak 2D lézervágást, és növelni szeretnék gyártási kapacitásukat.”

A TruLaser 1000 sorozat sokféle anyaghoz használható, könnyedén vágja a lágyacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumot és a rezet (Forrás: Trumpf / Martin Stollberg)

Nagy anyagválaszték, minimális beállítási idő

A TruLaser 1000 sorozat sokféle anyaghoz használható, könnyedén vágja a lágyacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumot és a rezet, így széles anyagválasztékhoz használható. Az egyszerű használathoz az automatikus fúvókacserélő is nagyban hozzájárul. Az új TruLaser Series 1000 ugyanis az anyag megváltozásával automatikusan kicseréli a fúvókát is, ezzel kiküszöböli a manuális beavatkozások szükségességét és csökkenti a beállítási időt.

Sokoldalú automatizálási lehetőségek

A Blechexpo 2021 szakváráson bemutatott új generációs gépek három különböző méretben – 3 × 1,5, 4 × 2 és 6 × 2,5 méter – kaphatók. A felhasználók három és hat kilowatt közötti teljesítménykategóriában választhatnak lézerforrásokat a gépükhöz. A gép ezenkívül a be- és kirakodást végző különböző automatizálási funkciókkal is bővíthető. Az automatizálás legmagasabb szintjén a berendezés emberi beavatkozás nélkül is működtethető.

