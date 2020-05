Néhány tipp a lézervágás költségeinek csökkentésére

A helyes anyag- és folyamatmegválasztás csökkentheti a megmunkálás költségeit

Túl sokba kerül a lézervágás és a lézergravírozás? A gyártók többsége erre a kérdésre általában igennel válaszol. De vajon miért is drága az ilyen típusú kivitelezés?

A legkézenfekvőbb tény maga a gép. Az összes elérhető lézervágó rendszer opció alapvetően két egyedi és jól megkülönböztethető rezonátortechnológiára szűkül le: a CO 2 - és a száloptikás lézerekre. A száloptikás lézer legfontosabb előnye az energiahatékonysága. Hatásfokuk magasabb, mint a CO 2 -lézereké. A CO 2 -lézerek a befektetett energia 8-10%-át hasznosítják, míg a száloptikás lézerek esetén 25-30%-os hatásfokkal lehet számolni. Más szóval a száloptikás rendszer teljes energiafogyasztása a CO 2 -rendszernek mindösszesen az 1/ 3 -a, vagy akár csak 1/ 5 -e, tehát 86%-kal hatékonyabb.

A száloptikai rendszerről

A száloptikai rendszer fényjellemzői kedvezőbbek, például rövidebb a hullámhossz. Ez javítja a sugárnyaláb elnyelését a vágandó anyagban, és lehetővé teszi a nem vezető fémek – mint például sárgaréz és vörösréz – vágását is. 6 mm vastagságig az 1,5 kW-os száloptikás lézer vágási sebessége megegyezik a 3 kW-os CO 2 -lézer vágósebességével. Magasabb termelékenységet eredményez alacsonyabb működési költségek mellett, mivel üzemeltetési költségei alacsonyabbak, mint a hagyományos CO 2 -rendszereké.

Az anyagköltségek jelentősen eltérhetnek, és az anyag megválasztása hatással van a vágás idejére. Általános szabály, hogy a vékonyabb és könnyebb anyagok gyorsabban vághatók. Így minél gyorsabb a tervezett vágás, annál kisebb a költség.

A ±0,005 hüvelyk tűréstartományú lézervágás az adott méretre vonatkozó követelményeknek megfelel, és már az első alkalommal képes biztosítani az előírt, végső munkadarabméretet. Az idő a lézervágásnál rendkívül fontos tényező, de a teljes vágási műveletet is gyorsan kell végezni. A lézervágó gépek további előnyei között említhető a széles mérettartomány és az alkalmazhatóság számos fémtípus esetében, bár ezek a tényezők az árban is megmutatkoznak.

A vállalati tervdokumentáció megfelelő előkészítése, a helyes anyag és folyamat megválasztás csökkentheti az ezzel a lenyűgöző technológiával járó költségeket. A lézervágás számos elemével – mint például az idővel – a gyártás gyorsabbá és hatékonyabbá tehető. Tekintse meg a legjobb lézerköltség-csökkentő tippjeinket!

Bodor Cutting 3.0

Mostanra a Bodor Cutting 3.0 operációs rendszerrel jelentős vágásiköltség-csökkenést sikerült elérnünk. A rendszer segítségével a vastag lemezek vágása esetén a sebesség a duplájára nőtt, változatlan minőség mellett. Egy meghatározott teljesítménynél a vágási költségek a nitrogénvágás mindössze 10%-át teszik ki, és jelentős gazdasági előnyöket jelentenek az ügyfelek számára. Egy 10 mm vastag rozsdamentes acél vágásakor a nitrogénnyomás 4 bar-ra csökken, a sebessége legalább 10%-kal nagyobb a hagyományos vágáshoz képest.

