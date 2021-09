Nagyban is tud játszani a Haas

Nagy gépek a nagy munkadarabokhoz

Ha megkérdezzük a hazai CNC-forgácsoló üzemeket, hogy milyen kép él bennük a Haas márkáról, akkor jó eséllyel a kis méretű, költséghatékony gépekre gondolnak majd. Ezzel nem is lőnek nagyon mellé, de érdemes tudni, hogy a kaliforniai gépgyártó nagyban is tud játszani, és több gépsorozatot kínál a nagyobb méretű munkadarabok megmunkálásához. Cikkünkben az idetartozó gépsorozatokat vettük górcső alá.

Haas VS-sorozat

Vannak munkadarabok és alkalmazások, amik egyszerűen nagyobb méretű gépek után kiáltanak. A Haas VS-sorozatú nagy vázú, gépágyas stílusú függőleges megmunkálóközpontok hosszú járatokat és különlegesen nagy kapacitást kínálnak, amelyek a repülőgép-, az alternatív energia-, valamint az olaj- és gáziparban használt nagy munkadarabok kezeléséhez szükségesek. A teljes mértékben támogatott X tengely járata könnyedén kezeli a nagy méretű munkadarabokat, a nehéz szerelvényeket, valamint a nagy forgóasztalokat és forgócsapokat.

A hamarosan Magyarországon is elérhető VS-3 függőleges megmunkálóközpontot 3 810 × 1 270 × 1 270 mm-es forgácsolási kapacitás jellemzi, ugyanakkor masszív T-hornyos asztallal rendelkezik, amely az akár 4 536 kg tömegű munkadarabokat is képes kezelni. A gépen 50 kúpos, fogaskerekes fejű orsó és 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó található, amit hosszú élettartam és karbantartásmentes működés jellemez. Ha több szerszámra van szükség, egy 120 zsebes, láncstílusú szerszámváltó is rendelkezésre áll a tartalék szerszámozáshoz vagy a szerszámok beállításához, így vegyes és kis mennyiségű megmunkálás is elvégezhető. A VS-3 testvérgépe, a VS-3-5AX öttengelyes függőleges megmunkálóközpont kéttengelyes orsófeje ±245 fokos C tengely mentén való forgást és ±120 fokos B tengely mentén való döntést tesz lehetővé. Mindkét gépben a 7 500 ford./perc fordulatszámú SK-50 orsó található, a Haas által készített kétsebességes sebességváltóval, ami állandó teljesítménysávot és jó alacsony fordulatszámú nyomatékot biztosít a nehéz vágásokhoz.

Haas VR-sorozat

A Haas VR-sorozatú 5 tengelyes artikuláló orsós megmunkálóközpontok jelentik a tökéletes megoldást, amennyiben az 5 tengelyes munkadarabok túl nagyok ahhoz, hogy hagyományos forgóasztallal vagy forgócsappal forgassák őket. A VR-sorozatú gépek egy nagy T-hornyos asztalt tartalmaznak a nagyobb munkadarabok és befogások egyszerű támogatásához, valamint egy erőteljes kéttengelyű csuklós orsófejet, amivel szinte valamennyi szögben hozzáférhető a munkadarab az összetett formák, az alámetszések és az 5 oldalú megmunkálás érdekében.

A Haas VR-sorozatú megmunkálóközpontjai költséghatékony megoldást jelentenek a nagy munkadarabok, például a repülőgépváz alkatrészeinek, az öntőformák és a kompozit szerkezetek egyidejű 5 tengelyes, valamint 3+2 tengelyes megmunkálása során. A VR-sorozatba tartozó négy modell (VR-8, VR-9, VR-11 és VR-14) a méret terén csak az X tengely mozgástartományában tér el egymástól, de ott jelentősen: a VR-8 1 626 mm-es X irányú mozgástartománya a VR-14 esetében már 3 810 mm-re növekszik.

Haas GR- és GM-sorozatok

A Haas nagy platformos, állványos felsőmarói és marói kimagasló teljesítménnyel rendelkeznek az alumínium és más fémek vágásához, sebességük pedig lehetővé teszi a műanyagok és egyéb könnyű anyagok megmunkálását. A sorozatba tartozó gépek a nagy méretű fémlemezeket is könnyen kezelik, vagy apró munkadarabok ezreinek megmunkálását képesek elvégezni.

A GR-510 állványos felsőmaró X/Y/Z mozgástartománya 3 073 × 1 549 × 279 mm, míg a GR-712 berendezés esetében ez 3 683 × 2 159 × 279 mm. A gépek merev acélszerkezetei nagyon stabil vágófelületet biztosítanak, az 1" vastag alumíniumasztal pedig alaptartozéknak számít. A járatvédő megvédi a gépkezelőt a forgácstól és a hűtőközegtől, valamint tisztán tartja a munkaterületet.

A 3- tengelyes GM-2, illetve az 5 tengelyes GM-2-5AX CNC-marógépeket összetett, nagy munkadarabokat használó megmunkáláshoz, például repülőgépváz-összetevők, bonyolult öntőformák és összetett szerkezetek forgácsolásához fejlesztették ki. Az 5AX modelljelölés itt is azt jelenti, hogy a kéttengelyes orsófej ±245 fokos C tengely mentén való forgást és ±120 fokos B tengely mentén való döntést tesz lehetővé.

Haas ST-sorozat

Elérkeztünk az amerikai szerszámgépgyártó legátfogóbb modellválasztékú sorozatához, amely az iparág egyik legjobb ár/teljesítmény értékű esztergaközpontjait tartalmazza. A Haas ST sorozatú nagy teljesítményű esztergaközpontokat már a kezdetektől rugalmas beállításra, kivételes merevségre és magas termikus stabilitásra tervezték. A sorozatba összesen 31 gépmodell tartozik választható opciók széles választékával. Ezek közül hat modellt – az ST-40-től az ST-55-ig – kifejezetten a nagy méretű munkadarabok megmunkálására fejlesztettek ki.

Az ST-40 eszterga 648 × 1 118 mm mozgástartományát az ST-40L modell 648 × 2 032 mm-re növeli, a főorsó rúd áteresztés mindkét változat esetében 102 mm. A nagy vázméretű esztergák tehát bőséges munkatérrel rendelkeznek, amit a nagy teljesítményű orsó és a hidraulikus tokmányrendszer „ural”.

Az ST-45 és ST-45L CNC-esztergák mozgástartományban nem, főorsó rúd áteresztésben viszont tovább növekednek egészen 178 mm-ig. Mindkét modell 12 állomásos felcsavarozható revolvert tartalmaz hidraulikus befogással, az ST-45L változat ezenkívül teljesen programozható szervohajtású szegnyereggel is rendelkezik.

A nagyok között is a legnagyobbak az ST-50 és ST-55 CNC-esztergák 648 × 2 032 mm mozgástartománnyal és 216, illetve 318 mm főorsó rúd áteresztéssel. A nagy teherbírású, nagy furatméretű esztergaközpontok erős vágási képességet, rendkívüli szilárdságot és nagy hőstabilitást nyújtanak. Az ikertokmányos képességük, a nagynyomatékú orsók és a nagy átmenőfurat révén a két gép ideális nehéz csövek és szerelvények, nagy tengelykapcsolók és hosszú görgők megmunkálásához.

Haas EC- és UMC-sorozatok

A Haas vízszintes megmunkálóközpontjait az amerikai gyártótól már jól megszokott kimagasló ár/teljesítmény arány jellemzi. A horizontális megmunkálóközpontok gépcsaládja 2019-ben egészült ki az áttervezett EC-400 palettacserélős modellel, amit a Haas „tetőtől talpig újragondolva” tett ismét elérhetővé. A megmunkálóközpont már a Haas saját gyártású hatpalettás kiegészítő palettacserélő berendezésével is rendelhető, így a hosszabb emberi beavatkozás nélküli működés is lehetségessé vált. A nagy mennyiségben és akár felügyelet nélküli gyártáshoz tervezett új EC-400 modell gyorsabb, kompaktabb, merevebb és nagyobb teljesítményű lett, mint elődje. Az optimalizált forgácskihordóval felszerelt gép opcionálisan akár 100+1 férőhelyes szerszámtárral is elérhető.

Az EC-sorozatba nyolc gépmodell tartozik, egészen a rendkívül népszerű EC-1600ZT HMC gépre épülő 5 tengelyes UMC-1600-H univerzális megmunkálóközpontig. Ez utóbbi X/Y/Z mozgástartománya 1 626 × 1 270 × 1 016 mm, és egy hatalmas, 630 mm-es körasztalt tartalmaz a gép integrált 4. tengelyes szorítófelületén, lehetővé téve a 3+2 pozicionálást és az 5 tengelyes mozgást a nagy munkadarabok megmunkálásához. A gép az 50-es kúpú forgácsolási képessége, a nagy teherbírású forgótengelyei, valamint a nagy munkatere révén tökéletes 5 tengelyes megoldást kínál az olaj- és gáziparban, továbbá az alternatív energiaellátásban és a nehéziparban előforduló nagyobb munkadarabok esetén.

Haas HDC-sorozat – masszív kapacitás a nehéziparhoz

Amennyiben nagy méretű, nehéz munkadarabokkal kell dolgozni, a Haas dupla oszlopos megmunkálóközpontjai garantálják azt a munkateret, valamint azt a különlegesen nagy kapacitást, ami elegendő a nagy léptékű gyártási követelményekhez. A sorozatba tartozó 3 tengelyes HDC-3, illetve az 5 tengelyes HDC-3-5AX marógépek az összetett, nagy munkadarabokat használó megmunkáláshoz készült, így repülőgépváz-összetevők, bonyolult öntőformák és összetett szerkezetek elkészítéséhez. A dupla oszlopos gépek merev felépítése igen stabil forgácsolási platformot kínál.

