Nagy teljesítményű univerzális megfogó

Az új, optimalizált 2 ujjas JGP-P párhuzamos megfogóval a SCHUNK tovább bővíti univerzális megfogócsaládját a zászlóshajónak számító PGN-plus-P mellett

Címkék: automatizálás ipari robot megfogó robot robotika Schunk

A JGP megfogó utódja a megnövelt megfogóerő, az alkalmazási rugalmasság és a sokféle lekérdezési lehetőség terén kínál többet elődjénél. Ezzel a fejlesztéssel a megfogórendszer-specialista magasabbra teszi a lécet az ár/teljesítmény optimalizált pneumatikus megfogók terén.

Ahol rugalmas, nagy teljesítményű, költséghatékony megoldásra van szükség, ott egyértelmű választás az új JGP-P 2 ujjas párhuzamos megfogó. Az eszköz egyaránt alkalmazható szerszámgépek be- és kirakodásához, összeszerelési munkákhoz, valamint pick & place feladatokhoz. Mindezt új funkciók egész sora teszi lehetővé. Ezek közé tartozik például a robusztus T-hornyos vezeték meghosszabbított szorítópofa-vezetéssel, ami elődjéhez képest 30 százalékkal hosszabb megfogóujjak használatát teszi lehetővé. Az alap szorítópofák minden megfogóállásban teljes mértékben a burkolaton belül vezethetők. Ez javítja a teljesítményt, és alkalmazások szélesebb körét fedi le.

A JGP-P emellett akár 50 százalékkal nagyobb megfogóerővel rendelkezik, mint elődje – ráadásul azonos méret mellett, amit a meghajtó dugattyú megnövelt felülete tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy az új eszköz nehezebb munkadarabokkal is könnyedén megbirkózik. Ezáltal egy kisebb megfogóméret is elegendő lehet, ami költségmegtakarítást eredményez, és a szükséges megfogótípusok számát is csökkenti. Ennek eredményeként a befektetés megtérülése legalább 10 százalékkal javulhat. A régi JGP-ről bármikor lehet az új JGP-P-re váltani, hiszen a két típus teljesen kompatibilis egymással.

Rugalmas ezermester: az új JGP-P 2 ujjas párhuzamos megfogó optimalizált T-horony vezetékkel és széles választékkal (Forrás: Schunk)

Leegyszerűsített munkadarab-ellenőrzés

A különböző folyamatadatok gyűjtését nem kevesebb, mint tíz, egymáshoz illeszkedő érzékelőrendszer teszi lehetővé. Segítségükkel egyebek mellett a löketpozíciók vagy éppen a munkadarab-eltérések is monitorozhatók. A jó vagy hibás alkatrészek pedig gyorsan és megbízhatóan válogathatók ki a méreteltérések alapján. A JGP-P akár 8-as átmérőjű induktív szenzorokkal is rendelhető a 64-es mérettől felfelé.

A kétoldali rugalmas rögzítési lehetőségek lehetővé teszik a megfogó univerzális és rugalmas rögzítését. A sűrítettlevegő-ellátás csavaros és tömlő nélküli közvetlen csatlakozással egyaránt kivitelezhető, a beépített levegőtömítő-csatlakozás pedig a folyamatstabilitást is javítja. Ez különösen fontos a munkadarabok megmunkálása után, mivel a megfogó a tisztítás során elkerülhetetlenül érintkezik a forgácsokkal és a hűtőfolyadékkal, a beépített levegőtömítő-csatlakozás azonban megakadályozza azok megfogóba való behatolását.

Számos alkalmazásban használható: a SCHUNK JGP-P univerzális megfogóra a szerszámgépek ciklusidő-optimalizált be- és kirakodásánál, összeszerelési munkáknál és pick & place feladatoknál is lehet számítani (Forrás: Schunk)

Örök viszonyítási alap

A PGN-plus-P megfogó ideális választás igényesebb feladatokhoz. Nagy teljesítménysűrűségével és számtalan egyedi opciójával világszerte etalonként tartják számon az univerzális megfogók között. Az optimalizált, többfogú vezetékkel ellátott prémium megfogó még nagyobb teljesítménytartalékot rejt, és egyedülálló választékban érhető el. Így szinte bármilyen automatizálási alkalmazás elvégezhető, ráadásul élethosszig tartó karbantartásmentes üzem mellett.

