Munkára, harcra kész

A Tamsen Maritim birtokolja Európa legnagyobb 5 tengelyes marógépét. A két portálgép egyikét a felújítás után már TNC 640 vezérlő felügyeli

Címkék: hajózás Heidenhain heidenhain tnc 640 marás marógép vezérlés vezérléstechnika vezérlő

Gyártócsarnok = Hatósugár. Ez az egyszerű egyenlet valószínűleg a legjobb módja a Tamsen Maritim hajógyár hatalmas 5 tengelyes portálmarógépének jellemzésére. A közel 20 évvel ezelőtt telepített két portálgép egyike most átfogó felújításon esett át, aminek során HEIDENHAIN TNC 640 vezérlést kapott.

„Zárt térben a mi gépünk számít a legnagyobb 5 tengelyes CNC-marógépnek Európában” – mondta Jörg Wicklein, a rostocki Tamsen Maritim tervezési vezetője, miközben büszkén mutat a valóban lenyűgöző konstrukcióra, amit a két portálgép alkot a hatalmas, közel 10 méter magas hajógyári csarnokban. Szénszálas szerkezetüknek köszönhetően mindegyik portál súlya mindössze 3 tonna, miközben mozgástartományuk az X tengelyen 65, az Y tengelyen pedig 12,5 méter.

Az egész csarnok egyetlen hatalmas hatókör: íme Európa legnagyobb 5 tengelyes CNC-marógépe. Az új TNC 640 mobilállványa teljes mobilitást biztosít a felhasználónak a hatalmas csarnokban

A portálgépek megosztoznak a maximális 7 méteres megmunkálási magasságon: a felújításon átesett 1-es marógép az alsó megmunkálási magasságot szolgálja ki 1-től 4 méterig, míg a 2-es marógép az felső magasságtartományban forgácsol. A két magasságtartomány 1,5 méteres átfedésben van. „A teljes 7 méteres magasságot egyetlen portálgéppel képtelenség lefedni a szükséges orsó-mozgástartományok miatt” – magyarázta a kétportálos megoldás lényegét Jörg Möller, a hatalmas gép kezelője. A kisebb alkatrészekhez ezért egy 4 méter magas felfogóasztal is rendelkezésre áll, amelyre a munkadarabok a két portálgép átfedési tartományán belül helyezhetők el az egyidejű megmunkáláshoz.

Ez a teljesen megújult portálgép munkálja meg az alsó, 1–4 méter közötti magasságú munkadarabot

A kívánságlista élén: minél közelebb lenni a forgácsoláshoz

Jörg Möller sok kívánságot megfogalmazott a tervezett retrofittal kapcsolatban, mert mérete ellenére a gépet főként egyedül üzemelteti. A kollégák csak olyan projektekben nyújtanak segítséget, amelyek több műszakos megmunkálást igényelnek. „A rugalmasság nagyon fontos volt számomra. A vezérlés használatakor szeretek a lehető legközelebb lenni a megmunkálás tényleges pontjához” – fogalmazta meg Möller az egyik legfontosabb elvárását.

„Mit látok a valóságban, ha a marógépem mintegy 80 méter távolságban dolgozik tőlem? Semmit! Közelebb kell kerülnöm a forgácsolás helyéhez.” Jörg Möller gépkezelő

Ebből a célból a TNC 640 mozgatható állványon helyezkedik el, és 100 méter hosszú kábelekkel csatlakozik a csarnok közepén található vezérlőszekrényhez. Ennek eredményeként Jörg Möller a csarnokban bárhová eljut a vezérléssel. Ha szükséges, darura is akaszthatja, hogy emelvényre vagy a munkadarabra helyezze. „Már van egy vezeték nélküli kézikerekem is, amivel rengeteg talpalást és sokszor egy másik munkatársat is megspórolhatok, mert lehetővé teszi számomra, hogy számos funkciót vezéreljek a beállítás során – fejtette ki az új lehetőségeket. – Nincs annál jobb, mint zavartalanul rálátni a munkadarabra.”

„A kézikerék sok talpalást vagy egy második embert takarít meg a beállítás során.” Jörg Möller gépkezelő

Nagyobb stabilitás és pontosság

Nem a vezérlő volt az egyetlen elem, amit a retrofit során kicseréltek; a HEIDENHAIN TEDI nevű ügynökségének retrofit csapata lecserélte a portált mozgató négy motort, valamint a motorok a fogaslécre gyakorolt ​​hatásmechanizmusát – ez utóbbi konstrukciót a Tamsen Maritim fejlesztette ki.

Szintén a retrofit részét képezték a portál motorjai

Mindegyik szánhoz egy harmadik csapágy is beépítésre került, ami lehetővé teszi a hajtószíj és a fogasléc közötti érintkezési nyomás beállítását, valamint az egyes motorok kölcsönös megfeszítését. „A szíj így jobban érintkezik a fogasléccel, ami kisebb holtjátékot eredményez – magyarázta az okokat Jörg Wicklein. – Annak ellenére, hogy a hajóépítésben és a nagy alkatrészek forgácsolásában nem túl magasak a pontossági követelmények, a retrofit révén 0,3-tól 0,4 mm-ig terjedő megmunkálási pontosságot is el kívántunk érni 80 méteres megmunkálási hosszon.”

A hatalmas csarnokban eltörpülnek a TEDI technikuscsapatai a vezérlő beállításakor

Ennek elérése azonban nem csak mechanikai módosításokkal lehetséges. A felújítást követően a Fraunhofer Intézet a teljes gépet bemérte a kompenzációs táblázatok elkészítéséhez. Ez azért van, mert a rendkívül hosszú vezetékek nem teljesen egyenesek, és a hatalmas portálgép bizonyos mértékű „megereszkedést” is mutat. Mindezeket a tényezőket meg kell mérni, hogy a vezérléssel kompenzálni lehessen, ami a KinematicsOpt és KinematicsComp funkciók révén pontosan a TNC 640 egyik erősségének számít. „Pontosan ezek a kompenzációs számítások jelentették a régi vezérlőrendszer teljesítőképességének határát – mondta Jörg Möller. – Egyszerűen hiányzott a számítási kapacitás, ami már érezhetően visszafogta a teljesítményt.”

Fogadásra kész: magasan a padló felett, a munkadarab bemérő tapintót az orsóhoz rögzítették

Óvatos megközelítés

Ezen egyértelmű hátrányok ellenére a Tamsen Maritim úgy döntött, hogy csak az egyik portált modernizálja. „Ennek három fő oka volt – magyarázta Jörg Wicklein. – Először is, nem akartuk teljesen leállítani az üzemet a retrofit idejére. Másodszor, cégünknél senkinek nem volt tapasztalata egy ilyen átfogó projektben, így meg akartuk várni az első portál optimalizálásának eredményét. Harmadszor, egy ilyen retrofit hatalmas költségekkel jár, amit el akartunk kerülni egyszerre két portál esetében.” Jörg Wicklein alig várja a felújítás befejezését. A Fraunhofer Intézet már megkezdte a gép bemérését, a TEDI technikusai pedig az új vezérlés tengelyeit konfigurálják és az orsót hangolják finomra.

A kézikeréknek köszönhetően Jörg Möller mindig nagyon közel tud lenni a Tool Center Pointhoz

Amit egy portálmarógép gyártani képes

A Tamsen Maritim óriási gépeit túlnyomórészt nagy műanyag alkatrészek mesterdarabjainak és -öntőformáinak gyártására használják, beleértve a 35 méter hosszú szélturbinalapátokat és hajótesteket is. A hatalmas, túlnyomórészt merev habból készült munkadarabokból nem egyet gyakran egyidejűleg munkálnak meg a csarnokban. Rostockból a mesterdarabokat és prototípusokat az egész világba exportálják, beleértve Ázsiát és az Egyesült Államokat is. Ezen alkatrészek puszta mérete nemcsak a gyártást, hanem a szállítási logisztikát is kihívássá teszi a Tamsen Maritim számára. Hajógyárként a vállalat a vízközeli elhelyezkedéséből is hasznot tud húzni.

www.heidenhain.hu