Munkadarabok rögzítése a norelem önbeálló támaszaival

Címkék: befogástechnika norelem normália normáliák rögzítéstechnika rögzítőelem szabványosítás

A szabványos gépelemeiről ismert norelem önbeálló támaszok széles választékát kínálja, melyek sokoldalú megoldásnak számítanak munkadarabok biztonságos rögzítéséhez. norelem a készülék- és szerszámgyártásban végütközőként, támaszként és rugós nyomótagként használt önbeálló támaszai ideálisak célszerszámok és egyéb készülékek építésében.

A norelem önbeálló támaszai kis méretük ellenére akár 220 kN erőnek is elviselnek, így ideálisak mindenhol, ahol a munkadarabokat biztonságosan és megbízhatóan kell rögzíteni. Minden önbeálló támasz egy beágyazott, lelapolt felületű edzett golyót rejt. A támasz típusától függően a beágyazott golyó minden irányba 7,5° és 20° között dönthető, így ideálisan illeszkedik a megmunkált és megmunkálatlan munkadarabok formájához.

A nagyobb védelmet igénylő felületekhez norelem poliuretán és gyémánt felületű önbeálló támaszokat is kínál. A poliuretán felület kopásálló, nem színezi el a tárgyat, és nagy támaszerőt fejt ki. A sima vagy csúszós tárgyak rögzítéséhez az önbeálló támaszok durva gyémánt felülettel is kaphatók, ami minimális szorítóerővel biztosít maximális fogást.

A norelem széles választékban kapható önbeálló támaszaiból rugalmas befogókészülék-megoldások hozhatók létre. A termékcsalád olyan támaszokat tartalmaz, amelyek a beágyazott golyót a helyükön rögzítik, így megakadályozzák az elfordulást, valamint olyan O-gyűrűvel szerelt változatokat, amelyek a szennyeződések és idegen testek a gépelembe történő bejutását előzik meg.

A sík, a fogazott, vagy keményfém betéttel (gripper) szerelt változatban is elérhető támaszok minden alkalmazásban biztonságot nyújtanak a felhasználó számára. A mérnökök különféle betétek közül - többek között acél vagy rozsdamentes acél, keményfém vagy POM (polioximetilén) - válogathatnak.

«A megbízható és biztonságos tájolóelemek kulcsfontosságúak a mérnökök és szerszámgyártók számára a munkadarabok biztos rögzítéséhez és a hatékonyan működéshez - mondta Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója. - Önbeálló támaszok széles választékát kínáljuk a mérnökök számára mind méretben, mind típusban, melyek szinte minden alkalmazásban gyorsan és megbízhatóan használhatók.»

A mérnökök a gépelemeket norelem hiteles katalógusában, a THE BIG GREEN BOOK-ban is megtalálhatják. Az adatlapok és a CAD modellek online elérhetők, és közvetlenül is letölthetők.