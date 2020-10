monoBLOCK Kiválóság Gyár – digitális és automatizált

A pfronteni gyár digitalizálása 30 000 eurós árkedvezményt hoz az ügyfelek számára

Címkék: automatizálás digitalizálás DMG MORI forgácsolás monoBLOCK Pfronten szerszámgép szerszámgépipar

Korszakalkotó összeszerelési koncepció: a DMG MORI forradalmasítja az 5 tengelyes monoBLOCK megmunkálóközpontok gyártását a 4 000 m2-es pfronteni DECKEL MAHO Kiválósági Gyárában. A vezető nélküli szállítórendszerrel (AGV) ellátott összeszerelő egység 30%-os termelésnövekedést eredményez, ami az ügyfeleink számára is rendkívül előnyös.

„Az innovációs beruházások jelentik az egyetlen kiutat a válságból. Ezért a belső értékláncunkat is automatizáljuk és digitalizáljuk” – mondta el Christian Thönes, a DMG MORI AG igazgatóságának elnöke.

Az új monoBLOCK Kiválósági Gyár szíve az AGV rendszer. Az AGV-k önállóan, 45 mm/perces állandó sebességgel mozgatják a gépeket az összeszerelő állomások között, a folyamat biztonságosságát pedig a legújabb lézerszkennelési technológiát alkalmazó, optikai navigáció biztosítja. Ezentúl a teljes monoBLOCK-paletta – beleértve minden palettacserélővel (DMC) és maró-esztergáló asztallal (FD) rendelkező modellt – ezzel az összeszerelési koncepcióval fog készülni, összesen 34 ciklusban, az alapszereléstől a geometrián és gépszekrényen át egészen a végső ellenőrzésig. Az AGV-k távvezérléssel is szabadon navigálhatók. A gépek rugalmas időzítése zavartalan, problémamentes mozgást biztosít az összeszerelési folyamat során.

Digitális és automatizált: A 34 AGV-vel végzett összeszerelés 30%-kal növeli az új Kiválósági Gyár termelékenységét

„Új monoBLOCK Kiválósági Gyárunk a gyártás jövőjét demonstrálja. A modern automatizálási és digitalizálási megoldások segítségével üzemeinket fokozatosan fogjuk megfeleltetni ennek a koncepciónak – magyarázta el Michael Horn, a DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT igazgatótanácsának tagja. – A vezető nélküli szállítórendszer tökéletesen beépül üzemünk digitális értékláncába. A kötöttpályás rendszerekhez képest lényegesen rugalmasabb megoldás, így optimálisabb termelési infrastruktúrát eredményez.”

Teljes modellpaletta – kivételes rugalmasság

A csupán két és fél órás ciklusidővel ezentúl minden monoBLOCK szerszámgép hét nap alatt összeszerelhető – ez 30%-os csökkenést jelent a korábbiakhoz képest. Ez a termelékenységet tekintve jelentős ugrásnak számít, hiszen évi 600-ról 1 000 db-ra növeli az éves gyártókapacitást. „A célunk az volt, hogy növeljük az üzemhely-kihasználtság hatékonyságát, és a teljes monoBLOCK-palettát rugalmasabban, hulladékmentesen és még jobb termelékenységgel tudjuk gyártani” – mondta el Reinhard Musch, a DECKEL MAHO Pfronten ügyvezető igazgatója.

Digitális összeszerelés a TULIP támogatásával

Az új monoBLOCK Kiválósági Gyár a digitalizáció terén is új mércét állít – az összeszerelési folyamat egyik kulcseleme a TULIP. Az amerikai start-up vállalat szoftverével az ügyfelek programozói tudás nélkül, egyszerűen és gyorsan hozhatják létre saját alkalmazásaikat. A kód nélküli platform segítségével a DMG MORI egy olyan megoldást fejlesztett, amely elérhetővé teszi a szükséges összeszerelési információkat és a gépspecifikus munkaterveket az egyes ciklusokhoz. Az újonnan implementált berendezések vagy speciális opciók összeszerelési folyamatait pedig részletes rajzok, képek és videóutasítások segítik.

Az új monoBLOCK Kiválósági Gyárban akár 1 000 különböző, ügyfélspecifikus konfigurációban gyárthatók az 5 tengelyes monoBLOCK gépek

A TULIP a minőségi előírások következetes betartásában is segít: „Az összeszerelés folyamata interaktív listákon és ellenőrzési terveken, valós időben követhető, emellett a folyamatos minőség-ellenőrzés is biztosított” – magyarázta Reinhard Musch. Az információ a TULIP alkalmazásban valós időben hozzáférhető, a teljes értéklánc mentén: a megoldás összekapcsolható meglévő ERP rendszerrel, illetve hálózati kapcsolatot biztosít a beszállítókkal is. A megnövekedett termelékenységből a DMG MORI ügyfelei is profitálnak: a monoBLOCK modellek ára 10 000 euróval csökken, a precíziós csomag pedig az alapfelszereltség részévé válik. Ez összesen 30 000 eurós árkedvezményt jelent az ügyfelek számára.

A monoBLOCK Kiválósági Gyár automatizációs és digitalizációs folyamatai a lehető legmodernebb szerszámgépgyártó koncepciót alkotják. Megvalósítása logikus lépés volt a DMG MORI számára, amit Michael Horn a következőképp indokol: „A nagy kereslet is bizonyítja, hogy a monoBLOCK gépek fontos részét képezik a portfóliónak. A monoBLOCK Kiválósági Gyárral a DMG MORI jó alapot teremtett a gyártófolyamatok további fejlesztéséhez és a teljes paletta rövid határidejű biztosításához. Az új monoBLOCK Kiválósági Gyár koncepciója annyi előnyt nyújt nekünk és ügyfeleinknek, hogy egyéb telepeinken is alkalmazni fogjuk.”

