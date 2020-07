Moduláris automatizálási koncepció akár 40 palettához

Akár 300 kg-os munkadarabok mozgatása különböző méretű palettákon

A rugalmas és helytakarékos PH CELL-lel a DMG MORI számos 5 tengelyes univerzális és vertikális megmunkálóközpontja könnyedén automatizálható.

A sokoldalúan alkalmazható automatizálási megoldások döntő jelentőségűek a jövőorientált gyártás területén. A DMG MORI pfronteni Házi Kiállítása során mutatta be új PH CELL megoldását egy DMU 65 monoBLOCK-kal párosítva. A kompakt automatizálási megoldás nagy fokú rugalmasságot kínál, moduláris kialakítása pedig lehetővé teszi az egyedi méretű palettaméretek kezelését is. A DMG MORI PH CELL a megmunkálóközpontok széles köréhez alkalmazható, kezdve a monoBLOCK sorozat modelljeivel.

A rendkívül rugalmas PH CELL moduláris kialakítású, és optimális hozzáférhetőséget kínál

A PH CELL 10,7 m²-es alapterületével egy helytakarékos automatizálási megoldás, amely kiemelkedő autonóm gyártást tesz lehetővé még igen szűk gyártóterületen is. A palettarendszer moduláris felépítésű, és nagy fokú rugalmasságot kínál. Az alapváltozat egy polcmodullal akár tizenkét 500 × 500 mm-es palettát, tizenhat 400 × 400 mm-es palettát vagy húsz 320 × 320 mm-es palettát képes kezelni – három vagy négy polcon elosztva. A rendszer egy második polcmodullal is bővíthető, amely akár 40 palettának biztosít tárolóhelyet. Ez a modul később is integrálható. A polcok magassága könnyen beállítható, és egyenként 600 kg-ig terhelhetők. A munkadarab mozgatásának maximális súlyhatára 300 kg. Az alapbeállításon felül a moduláris kialakítás olyan változatot is tartalmaz, amely a jobb ergonómia érdekében a telepítés során vagy a gyártás közben 90°-kal elforgatható.

Az alapbeállításon felül a moduláris kialakítás olyan változatot is tartalmaz, amely a jobb ergonómia érdekében a telepítés során vagy a gyártás közben 90°-kal elforgatható

A rugalmas PH CELL koncepcióval számos megmunkálóközpont kapcsolható össze, ami optimálisan illeszkedik a DMG MORI automatizálási stratégiájába. A berendezés 2020 májusától kezdve a 3. generációs DMU 50 és a DMU eVo széria berendezéseihez, majd júliustól a duoBLOCK modellek, a CMX U univerzális szerszámgépek és a DMC V és CMX V vertikális megmunkálóközpontok részére is elérhetővé vált. A PH CELL utólag is csatlakoztatható a meglévő berendezésekhez, ennek előfeltétele csupán az elérhető automatizálási felület megléte.

A rendszer kibővíthető egy második polcmodullal is, amely akár 40 paletta tárolására alkalmas

Az új PH CELL-lel a DMG MORI továbbra is hű marad ahhoz az elvhez, hogy szinte minden szerszámgép számára gazdaságos automatizálási megoldást kínáljon. Cornelius Nöß, a DECKEL MAHO Pfronten ügyvezető igazgatója meg van győződve a PH CELL sikeréről: „Az a tény, hogy még a Házi Kiállítás első bemutatója előtt hat rendszert adtunk el, azt bizonyítja, hogy ez az automatizálási megoldás teljes mértékben kielégíti ügyfeleink igényeit.”

