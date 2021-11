Modellgyártó cellákat mutatott be a GF Machining Solutions

A cellák a svájci gépgyártó gyártási rendszereinek és megoldásainak körét teszik teljessé

A GF Machining Solutions által kifejlesztett modellgyártó cellák és a modern integrációs lehetőségek révén jelentős termelékenység-, hatékonyság- és teljesítménynövekedést érhetnek el a precíziós gyártásban érdekelt vállalkozások.

Az új modellgyártó gépekből számtalan kombináció állítható össze az egyszerű géppároktól és robotoktól a fejlett és testreszabott felépítő/lebontó megmunkálási folyamatokhoz és műveletekhez létrehozott vegyes gépkonfigurációkig.

1. cella – Felépítő és lebontó gyártási munkafolyamat

Ahogy egyre inkább teret hódít az additív gyártás (AM) és a lézeres mikromegmunkálás, a gyártóknak módot kell találniuk arra, hogy ezeket a technológiákat könnyen legyenek képesek integrálni a hagyományos lebontó (szubtraktív) megmunkálási eljárásaikkal. A GF Machining Solutions kiváló példát mutat erre. Az általa kifejlesztett háromgépes cella egy DMP Flex 350, egy AgieCharmilles CUT AM 500, valamint egy Mikron MILL S 400 U gépből áll össze a hibrid alkatrészek gyors gyártásához.

A robusztus és rugalmas DMP Flex 350 gép nehezen megmunkálható ötvözetekből – többek között Inconelből, titánból, kobalt-krómból, alumíniumból és acélból – teszi lehetővé nagy sűrűségű, tiszta fém alkatrészek hatékony, 24/7 additív gyártását. A gépbe telepített modern 3DXpert® szoftver lehetővé teszi a gyártók számára, hogy gyorsan legyenek képesek váltani a 3D modellezésről a nyomtatásra, míg a fejlett CUT AM 500 huzalszikra-forgácsoló innovatív billenőasztal és vízszintes huzalkonfiguráció segítségével választja el az alkatrészeket az építőtálcától, ami alacsonyabb ciklusidőt és költségeket, valamint jobb alkatrészminőséget eredményez, mint ami a hagyományos szikraforgácsoló gépekkel és szalagfűrészekkel elérhető.

A fémnyomtatóval készült alkatrészek lehető leggyorsabb, akár emberi beavatkozás nélküli legyártásához a GF Machining Solutions egy MILL S 400 U gépet is beépített a cellába. A nagy sebességű, szimultán öttengelyes megmunkálóközpont integrált 18 helyes palettacserélőt, automatikus asztal- és munkadarab-tisztító rendszert, valamint egy sor intelligens gyártási modult tartalmaz a modern folyamatfelügyelethez és a fokozott folyamatbiztonsághoz.

Az alkatrészek gépek közötti gyors és hatékony mozgatásához, valamint a legmagasabb megismételhetőség és folyamatbiztonság érdekében mind a lebontó, mind a felépítő munkafolyamatok azonos típusú, System 3R szerszámokat használnak.

2. cella – Emberi beavatkozás nélküli műszakok

A legigényesebb gyártási feladatok esetében még a felügyelet nélküli éjszakai vagy hétvégi műszakok során is meg kell őrizni az elvárt pontosságot. A GF Machining Solutions másik modellgyártó cellájában három nagy teljesítményű szerszámgép – az AgieCharmilles FORM S 350 tömbös szikraforgácsoló, az AgieCharmilles LASER S 1000 U lézeres felületstrukturáló, valamint a Mikron MILL P 500 háromtengelyes függőleges megmunkálóközpont – hosszú távú precíziós megmunkálási képességei ötvöződnek és domborodnak ki.

Mindhárom gép még hosszú megmunkálási program esetén is képes a mikronos pontossági tartomány megtartására többek között az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az integrált termikus stabilitás, a merev polimer-beton gépalapok, valamint az olyan szoftvermegoldások, mint az intelligens orsófigyelés (ISM), a finom lézervezérlést lehetővé tevő Smartpatch, valamint a nem termelésre fordított gépi idő csökkentését és a beállítások felgyorsítását célzó Intelligent Speed Power Generator (ISPG). Ezek a gépek még a kivételesen precíz alkatrészek esetében is tökéletes ismétlési pontosságot biztosítanak akár gépkezelői beavatkozás nélküli műszakok esetében is.

3. cella – Autonóm robot

A modern gyártástechnológia maximális kihasználása érdekében a megfelelő automatizálási megoldással akár egyetlen gép termelékenysége is jelentősen megnövelhető. A harmadik modellgyártó cellában az AgieCharmilles CUT P 550 Pro huzalos szikraforgácsoló gépet egy System 3R WorkPartner 1+ (WPT1+) automatizálási megoldással teszik még termelékenyebbé, aminek kis alapterülete, mégis maximális tárkapacitása példátlan rugalmasságot sejtet.

Ez ideális konfigurációt jelent a CUT P 550 Pro termelékenységének kiaknázásához, ami az intelligens elektromos generátor (IPG) technológia révén 20 százalékkal gyorsabb vágási sebességre képes 25 százalékkal kevesebb huzalfogyasztás mellett. Az emberi felügyelet nélküli megmunkálás során pedig – a termelékenységének további maximalizálása érdekében – a WPT1+ rugalmas kapacitásának hála az intelligens szikravédelmi rendszert (ISPS) tartalmazó új Spark Track technológia növeli a folyamatbiztonságot.

A megmunkálás tovább gyorsítása érdekében a CUT P 550 Pro az új Uniqua vezérlővel is kompatibilis. Az innovatív ember-gép interfészt (HMI) a GF Machining Solutions új svájci marógépgyárának ünnepélyes megnyitóján mutatták be. A HMI a vállalat VISION Controls EIA/ISO kóddal kompatibilis programozási potenciáljára épül, és a CUT P sorozatú gépeken a vágási sebesség 14–28 százalékos javítására tervezett funkciók egész sorát tartalmazza.

