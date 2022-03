Mintha ráöntötték volna

3D nyomtatással készülnek a személyre szabott szemüvegkeretek

Címkék: 3D nyomtatás additív gyártás additív technológia siemens

A Siemens támogatásával lépett szintet az additív gyártási technológiával dolgozó német startup.

Képzeljük el, hogy az új szemüvegkeret kiválasztása nem nyűg, hanem gyors, kényelmes folyamat, melynek végén testre szabott keretet kapunk. A német You Mawo startupnak köszönhetően ez már a valóság, a négy barát által alapított cég ugyanis a 3D nyomtatással készülő szemüvegkeretek gyártását emelte új szintre. A folyamat nem is lehetne kényelmesebb: az optikus beszkenneli az arcunkat egy tablettel, majd saját virtuális másunk segítségével próbálhatjuk fel a különböző modelleket. Ezután jön a legfontosabb pont, mely során a szakember személyre szabja a keretet, hogy az tökéletesen illeszkedjen fejformánkhoz. Szinte minden paraméter módosítható a szélességtől kezdve az orrtámasz vastagságán át a szárak dőlésszögéig. Természetesen a keret színét is kiválaszthatjuk, és még gravírozást is kérhetünk rá. A nagyjából tizenöt perces folyamat végén az adatokat tartalmazó fájl már küldhető is a 3D nyomtatóra, majd 3-6 hét után kézhez kapjuk egyedi szemüvegkeretünket.

3D nyomtatott szemüvegkeret (Forrás: Siemens)

A testreszabhatóság terén nyújtott lehetőségek mellett az additív technológiával gyártott szemüvegek a környezet számára is kisebb megterhelést jelentenek. „Egy hagyományos szemüvegnek, amelyet általában Délkelet-Ázsiában készítenek, a szállítás miatt magas a CO 2 -lábnyoma” – mutat rá Daniel Szabo, a You Mawo társalapítója. Egy nemrégiben készült elemzés szerint, a hagyományos gyártási folyamatokhoz képest a szemüvegkeretek nyomtatása 58 százalékkal kisebb karbonlábnyomot eredményez. Az egyedi, fenntartható szemüvegkeretekkel a You Mawo alapítói a 140 milliárd eurós globális szemüvegpiac egy darabját szeretnék megszerezni.

Tableten próbálhatjuk fel a kereteket (Forrás: Siemens)

Egy fontos kihívással azonban még meg kellett küzdeniük, mielőtt a vállalat elindulhatott volna ezen a pályán: a növekvő piaci igények kielégítése érdekében nagyobb nyomtatási kapacitásra volt szükségük. Ennek megoldásában a Siemens nyújtott pénzügyi és technológiai segítséget.

Elkészült szemüvegkeret (Forrás: Siemens)

Utóbbinál a gyártás intelligens megtervezésében és digitalizációjában adott támogatást a startupnak a Siemens. Ennek során a vállalat elkészítette a gyártóüzem digitális mását, amelyen könnyebben azonosíthatók a szűk keresztmetszetek, optimalizálhatók a folyamatok, és megtervezhető a gyártás kockázatmentes skálázása. Az ipari 3D nyomtatók felhőalapú alkalmazásokkal történő összekapcsolását és működésük további optimalizálását a Siemens MindSphere platformján elérhető eszközök is hathatósan segítik. A digitális munkafolyamatoknak köszönhetően a termékek követhetők, gyártásuk a lehető legteljesebb mértékben automatizálható, minőségük folyamatosan tökéletesíthető.

Jelenleg hazánkhoz legközelebb Bécsben próbálható ki a You Mawo szolgáltatása.

