Mindent a pozicionálásról: szebb jövő a befogás- és pozicionálástechnikában

Címkék: befogástechnika befogó megfogó norelem normália normáliák rögzítéstechnika rögzítőelem szabványosítás szerszám szerszámtechnika szorítókarom

Gyakran hangzik magától értetődőnek, hogy az ipari követelmények nővekedésével egyre fontosabbá válik a befogás- és pozicionálástechnika. Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója az optimális technikákat és technológiákat veszi szemügyre - és hogy mit tartogat a jövő.

A mérnöki munka a pontosságról szól. Ismételhetőség. Megbízhatóság. A globális ipar minden órában és minden nap milliárdnyi terméket állít elő, melyek mindegyikének a legszigorúbb előírásoknak kell megfelelni a legszigorúbb tűréshatárokon belül, a legmagasabb szintű figyelmet szentelve a részleteknek és a minőségnek - a hatékonyságról és a biztonságról nem is beszélve.

Ezek egyike sem lehetséges olyan gépelemek nélkül, amelyek lehetővé teszik a munkadarabok befogását és pozícionálását. Ezért olyan döntő fontosságúak ezek a gépelemek. Emiatt a munkadarabbefogás - bár viszonylag csekélynek és jelentéktelennek tűnik - hatalmas szerepet tud játszani a termelő vállalatok sikerében.



A mérnökök által az egyik legnagyobb figyelemmel kísért terület a folyamatos innováció. Mindig található egy jobb eljárás a réginél. Ennek a fejlesztésnek a kulcsa gyakran a befogórendszereknél alkalmazott technikákban és technológiákban rejlik. Vessünk ezért egy pillantást arra, hogy miért van ez így, miért tudjuk néhány kulcsfontosságú gépelemmel pontosabban és hatékonyabban megtervezni termékeinket egy jobb jövő érdekében?

Előnyös pozícióban

A mérnöki munka két fő aspektusa a befogás- és pozicionálástechnikában mindig is a pontosság és a hatékonyság voltak - a kézzelfogható eredmények pedig a jobb minőségben és szinvonalban, valamint a költséghatékonyabb működésben jelentkeznek.



Minőségi szempontból a befogás- és pozicionálástechnika hatása messze túlmutat a munkadarabok egyszerű rögzítésén. Az általunk használt gép csak annyira lehet jó, mint annak leggyengébb láncszeme. Tehát amikor bonyolult, összetett feladatot kell megoldanunk, az eredmény nagyrészt a befogórendszer minőségén múlik. A legkisebb eltérés is nagy hatással lehet a késztermékre.



A befogás- és pozicionálástechnika meglepően nagy hatást gyakorol a másik szempontra, a hatékonyságra és a költséghatékonyságra is. Igen, a munkadarabok következetes, a megfelelő ponton történő rögzítése nagyobb gyártási sebességhez vezet. Ez a gépelemek cseréje során is gyorsabb és simább átállásokat eredményez, lehetővé téve az elhasználódott elemek problémamentes cseréjét, ami a soron következő gyártási lépésekre is pozitív hatással bír.



E két átfogó előnyön túl a különböző pozicionáló termékek és befogó alkatrészek egyedi előnyökkel is járhatnak a konkrét alkalmazásokban. Nézzünk néhány példát ezekre!

Helyzetbe hozás a pozícionálásban

Rengeteg pozícionáló rendszer áll rendelkezésre. Mint a tervezésben mindent, úgy a pozícionáló-, befogó-, és rögzítőelemek kiválasztását is az alkalmazás követelményeinek megfelelően kell elvégezni.



A klasszikus pozícionáló elemnek számító tájoló- (vagy indexáló-) csapok ideálisak szerelőkészülékek építéséhez, vagy gépelemek finomállításához szerszámgépekben. A golyós reteszelő mechanizmus és az egyszerű nyomógombos működtetés révén a golyós rögzítőcsapok kínálnak egy másik stabil, biztonságos és önzáró lehetőséget a munkadarabok és gépelemek összekapcsolására és rögzítésére.

A rugós nyomóelemek is hasonló, a gép- és szerszámgyártásban hagyományosan használt pozicionáló elemek. A nyomóerővel működő eszközökkel az egyes elemek gyorsan rögzíthetők a megfelelő helyen.

Egy másik lehetőség az ütközők használata, az excentrikus ütközőktől az állítható csavaros ütközőkön át az 5D munkadarab ütközőkig. Ezeket általában munkadarabok pozicionáló segédeszközeként használják szerelőkészülékekben és a szerszámgépekben, ahol – például - különböző rögzítő lamellákat lehet univerzálisan sorolni és beállítani.



Ez még korántsem jelenti a lehetőségek teljeskörű felsorolását - bár egy gyakorlati megoldás elérhető a norelem THE BIG GREEN BOOK-jában. A megmunkálható szorítóékek, precíziós rögzítő csapok és rugós oldalnyomótagok, valamint a szorító excentercsavarok és szorítókörmök a követelményektől függően rengeteg rögzítési megoldást tesznek lehetővé. De a kiválasztott megoldásnak - a minőség megőrzése és a hatékonyság növelése érdekében - meg kell felelnie az alkalmazásnak.

A jövőre pozícionálva

Amint az Ipar 4.0 koncepció teret nyer a világban, azt is figyelembe kell vennünk, hogy a hálózatosított technológiák miként változtatják pozitív irányban a pozícionálást és a befogástechnikát.



A norelem évek óta kínál számos érzékelővel felszerelt és IoT-kompatibilis megoldást, amelyek célja, hogy a mérnökök új lehetőségeket fedezhessenek fel eszközeikben, és hogy az intelligens technológiák révén tovább javítsák a minőséget és a hatékonyságot.



Egy példa: rugós nyomóelemek, melyek a megbízható pozícionálást a beépített állapotfigyelő szenzorokkal kombinálják. Napjainkban egyre több gépelem tartozik ebbe a csoportba, például kerámia ülékek, tájolócsapok és hengeres illesztőszegek. Mindeközben más elemek is felszerelhetők érzékelőkkel - például feszültségmérőkkel -, hogy valós idejű visszajelzést adjanak arról, hogy a rögzítési vagy pozícionálási folyamat befejeződött-e.

Megnyugtató az a tudat, hogy mindig van jó módszer a munkadarabok rögzítésére, befogására, pozícionálására, vagy helyén tartására függetlenül attól, hogy milyen speciális alkalmazásra van szükség - és norelem a THE BIG GREEN BOOK mérnöki kiadványának teljes választékával segít a helyes választásban. Még izgalmasabb azt megfigyelni, hogy az iparnak ezen gyakran figyelmen kívül hagyott szelete hogyan halad előre az Ipar 4.0 mentén, ahogy a hálózatosított technológia világszerte teret nyer magának.

Ez azt is jelenti, hogy a befogás- és pozicionálástechnikát - a mérnöki munka minden más aspektusához hasonlóan - össze kell hangolni, hogy az készen álljon a 2020 utáni újabb és újabb kihívásokra és tovább emelje a pontosságot és a hatékonyságot.

Végül is, minden a pozicionálástól függ.

www.norelem.hu