Minden, amire egy egyszerű, automatizált pick-and-place géphez szükség lehet

Címkék: automatizálás léptetőmotor norelem normália normáliák Pick & Place szabványosítás szerszám

A gépek automatizálásának nem kell annyira komplexnek lenni, mint amilyennek tűnik. Szabványos gépelemekkel könnyen létrehozhatók a teljes mértékben automatizált gépek. A szabványos gépelemeknek automatizálásban betöltött előnyeit Martin Ahner, a norelem ACADEMY vezetője magyarázza el, aki azt is bemutatja, hogy mindez miként valósítható meg norelem saját pick-and-place automatizált gépelemkezelő rendszerével.

Egyszerű módszerek gyárunk automatizálásához

A hatékonyság és a költségmegtakarítás felé vezető út az automatizálással van kikövezve. Ez a kulcs a termelési rugalmasság és a pontosság növeléséhez, valamint az emelt profitráta és biztonság eléréséhez. A legtöbb gyárban ma már általánosan elterjedt az automatizált gépek üzemeltetése az összeszereléstől a csomagolásig és az ellenőrzésig.



A Mordor Intelligence számítása szerint a robotikai piac 2019-ben mintegy 39,72 milliárd dollárt tett ki és 2020-tól 2025-ig várhatóan 25,38%-os CAGR érték mellett bővül majd. Korábban a robotokat és az automatizált gépeket jellemzően magas beruházási tőkének tekintették lassú megtérülés mellett, de a trendek a nagy, költséges robotoktól a sokkal kisebb kollaboratív robotok (az úgynevezett kobotok) felé mozdultak el. Mivel a globális munkaerő az automatizálást is magába foglalja, és a dolgozók 72%-a az automatizálást olyan technológiának tekinti, ami segíti munkájuk hatékonyabb elvégzését, a gyártóknak fontolóra kell venniük az automatizált gépekbe történő befektetést. Ennek egyik egyszerű és hatékony módja a szabványos gépelemek használata.



A szabványos gépelemek rendkívül rugalmasan használhatók, követelmények széles skáláját képesek kielégíteni, ugyanakkor a komplexitást is csökkentik. A munkadarabok adagolásának, vagy mozgatásának automatizálása csökkentheti a beállítási időt és ezzel együtt a költségeket.



Különösen a teljesen automatizált pick-and-place alkalmazások révén vághatnak bele a gyártók egyszerűen az automatizálásba. Szabványos anyagok és szerelvények használatával nincs szükség egyedi anyák és csapok legyártására, amik jelentősen megnövelnék a kivitelezéséhez és üzembe helyezéshez szükséges időt.



Emellett nem kell fizetni azért, hogy külső fél jöjjön és építse meg a kérdéses gépet, mivel a szabványos gépelemek gyártói és beszállítói, mint norelem, a kiválasztott elemekhez tartozó CAD modelleket, anyagokat és szerelési útmutatókat is átadják.



Pick-and-place - az automatizálás működésbe hozása

A pick-and-place gépek motorok, lineáris és forgó megvezetések, pozícionáló egységek, mérőegységek, illetve aktuátor rendszerek kombinációjával működnek.



A szabványelemekre specializálódott norelem szabványos gépelemek felhasználásával fejlesztette ki saját pick-and-place berendezését annak érdekében, hogy bemutassa egy automatizált berendezés tervezésében és megépítésében elérhető gyorsaságot és rugalmasságot.



Ebben az alkalmazásban a pick-and-place gépet léptetőmotor hajta meg, a fogasszíj hajtást golyósorsós hajtással kombinálva szállítja az alkatrészeket a vízszintes tengelyen. norelem azt akarta, hogy az alkalmazás a függőleges tengely mentén történő szállítást is demonstrálni tudja, ezért egy elektronikus pozícionáló asztalt használt az alkatrészek mindkét tengelyen történő adagolására.



A továbbiakban pneumatikus handling modulokat használnak az alkatrész felvételéhez és átadásához. A modulokat 4,7 kg teherbírású párhuzamos megfogókkal, valamint egy forgató egeységgel szerelték fel, amely koncentrikus pályán demonstrálja a megfogási feladatot. A norelem pick-and-place gépének fejlesztésében használt modulok és gépelemek teljes listája az alábbi ábrán található.





Egy pick-and-place berendezés szabványos gépelemek felhasználásával történő megtervezésének előnye, hogy az gyorsan kifejleszthető és létrehozható. A termékekre vonatkozó információk - például a norelem pick-and-place alkalmazásának összes modulja és alkatrésze - a norelem ACADEMY Oktatóközpontban is megtalálható.



A tervezési és gyártási folyamat azon alapul, hogy a CAD-modelleket felhasználva kifejlesztik a gép funkcionális modelljét, ami segíti a megrendelendő gépelemek kiválasztását is. Ez a folyamat általában egy-két napot vesz igénybe. Mielőtt telepítenék és üzembe helyeznék a hajtásrendszert megrendelik a legyártandó alkatrészeket, ami általában mindössze kettő-négy hétig tart.



A norelem ACADEMY online 3D modell bemutatótermében az alkalmazás virtuálisan is megtekinthető működés közben.

Tervezés leegyszerűsítve

Az automatizálási és működtető feladatok nem szükségszerűen igényelnek széleskörű fejlesztési és tervezési munkát. Az átlagos alkalmazások esetében a piacra jutás körülbelül három hónapos átlagos időtartama jelentősen csökkenthető szabványos gépelemek használatával. A legfontosabb annak ismerete, hogy milyen gépelemeket kell használni, valamint hogyan kell azokat helyesen beépíteni - ez az a pont, ahol kifizetődő lehet a szabványos gépelemek gyártóival, például norelemmel történő együttműködés, mivel így tanácsadást és műszaki támogatást is kapunk.



S zabványosított alkatrészek, gyorsabb fejlesztés

A szabványos gépelemek az automatizálási szektorban történő bevezetése kiváló választás a közepes méretű gyártósorok esetében, mivel időt takarítanak meg és csökkentik a költségeket.



A szabványos gépelemek használatának további előnyei a szervizelés és a karbantartás során domborodnak ki. A beépítésre kész pneumatikus működtető modulok választásával például nincs szükség karbantartásra. Golyósorsós hajtások esetében pedig egyszerűen csak helyes kenéstechnikára van szükség a számított élettartam elérése érdekében. Végül is a pozícionáló asztalokon kopás csak a szerelőlapok aljazatán jelentkezhet. Bármely pontossági hiba esetén cserélhető perselyek használhatók.



Nagyobb önállóság szabványos alkatrészekkel

Kétségtelen, hogy a gyártó cégek a széles körű automatizálás irányába mozdulnak el. A rugalmasan felhasználható és rövid átfutási idejű szabványos gépelemek révén a gyártók hosszú várakozási idő nélkül tudnak automatizált megoldásokba beruházni.



Szabványos gépelemekből összeállított automatizált gépekkel csökkenthető az is, hogy harmadik félre kelljen hagyatkoznunk a betanítás, a javítás és szervizelés során, valamint ha a gép leállna , minden karbantartásnak könnyen elérhetőnek, a gépelemeknek pedig könnyen beszerezhetőnek kell lenniük. A norelem ACADEMY saját képzési platformjával hatékony és egyéni oktatást kínál, célja pedig a tanulók, a hallgatók és a szakemberek ingyenes szakmai előadásokkal történő támogatása a gépgyártás minden területén, beleértve a pick-and-place alkalmazások mintáinak bemutatását is.



A részletes termékismeret érdekében norelem ACADEMY alkalmazási példákkal segíti a mérnököket abban is, hogy gyorsabban megértsék a termékinnovációkat. Kis létszámú tanulócsoportokban a felhasználó gyorsan áttekintheti az összes információt és példát arra vonatkozóan, hogy hogyan használják a terméket a gyakorlatban.



Azoknál a termékeknél, amelyek esetében mélyebb ismeretek szükséges, norelem ACADEMY terméktanfolyamot kínál a speciális termékekről és szabványelemekről. Szabványos gépelemek beépítése döntő fontosságú a versenyképes termék létrehozása szempontjából.