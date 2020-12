Miért is költenénk többet?

Ha nincs szükség a nehéz, időigényes programozói feladatokra, akkor a menedzsmentnek és a gépkezelőknek is több kapacitásuk szabadul fel

Címkék: fémmegmunkálás forgácsolás ic-Hungary Sodick szikraforgácsolás szikraforgácsoló

Ahogy a feldolgozóipari alkatrészek egyre komplexebbé, a szikraforgácsoló gépek (EDM) pedig egyre fejlettebbé váltak, úgy vált egyre fontosabbá a megmunkáló szoftverek szerepe is. Ennek következménye pedig sajnos az lett, hogy megugrott a költséges, harmadik féltől származó szoftverek száma.

Egy átlagos, 10 000 USD értékű CAM-rendszer ára kétségtelenül képes elijeszteni néhány üzemet a befektetéstől. A legtöbb felhasználó számára azonban sokkal inkább az olyan járulékos költségek jelentik a problémát, mint például a tréning és az éves karbantartás díja. Ezek egyenkénti, akár 1 000 dolláros ára miatt sokan úgy döntenek, hogy erre inkább nem is áldoznak a költségvetésből. Ez a dilemma képezi alapját a Sodick jelen cikkének, mely találóan a Miért is költenénk többet? címet kapta.

Intelligent Q³vic szoftvercsomag

A speciális vagy egyedi képességeket igénylő, illetve a CAM-szoftverek kezelésében jártas porgramozókat alkalmazó üzemek esetében szoftverbe fektetni nagy valószínűséggel jó döntés. Az általános mérnöki tevékenységet folytató vállalkozások döntő többségénél azonban általában sokkal kisebb az igény szoftverekre. Ebből kifolyólag a modern EDM berendezések vezérlői gyakran olyan funkciókat tartalmaznak, mint például a 3D CAD-modell importálás, a sajátosságfelismerés vagy a 4 tengelyes megmunkálás.

A Sodick Intelligent Q³vic szoftvercsomag pontosan ilyen megoldást kínál, és minden Smart Pulse Wire (SPW) vezérlőre előre telepítették. Mielőtt egy szikraforgácsoló üzem költséges, harmadik féltől származó szoftver vásárlásába fektetne, érdemes ellenőriznie, hogy a végzett munkafolyamatokhoz elegendőek-e az ilyen, egyre gyakoribbá váló, vezérlőbe épített szoftveres funkciók. Amennyiben a felhasználók a CAD-modell feltöltésével és a szükséges technológia kiválasztásával is létre tudják hozni az igényelt megmunkáló programokat, az automatikus startlyuk- és zsebfelismerő funkciók már el tudják végezni a munka nehezebb részét. Tehát nagy fokú hatékonyság érhető el a hozzáadott költségek és az éves karbantartási díjak kifizetése nélkül is.

Ennek a megoldásnak egyéb előnyei is vannak: ha nincs szükség a nehéz, időigényes programozói feladatokra, egyrészt a menedzsmentnek is több ideje marad, hiszen nem kell a gépkezelők képzésével foglalkozniuk; másrészt a gépkezelőknek is több kapacitásuk szabadul fel, hiszen nem kell programozniuk. Ehelyett foglalkozhatnak a bevételt generáló EDM gépek működtetésével. Ráadásul, ahogy a CNC-vezérlők egyre fejlettebbek és kifinomultabbak lesznek, az integrált funkciók is szabványosodni fognak.

