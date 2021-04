Mi áll a fiber lézerek térhódításának hátterében?

Plazmavágókkal vetekedő vágási teljesítmény a Bodor Laser fiber lézervágókkal

A pandémia felgyorsította az új üzleti modellek előtérbe kerülését. Az intelligens gyártási megoldások térhódításával rövid időn belül az egész feldolgozóipar nagy változásokon ment keresztül, és a folyamatnak még távolról sincs vége. Az intelligens gyártóberendezések és a távoli felügyelet előnyei már nem víziónak számítanak, hanem számtalan esetben a gyakorlati hasznukat is bebizonyították. Egyre több ország készíti el saját ipar 4.0 stratégiáját, általános tendenciává válik az intelligens gyártás, és úgy tűnik, ebből a forradalomból a fiber lézeres vágógépek kerülnek ki győztesként.

Nem akármilyen év volt a 2020-as. A hirtelen ránk tört világjárvány nemcsak a békés életünket törte derékba, hanem a gazdaság fejlődését is komoly kihívások elé állította. A lézertechnológia azon kevés terület közé tudott tartozni, amely a dekonjunktúra ellenére is növekedést volt képes felmutatni. Különösen szembeötlő volt a 10 kilowattos vagy annál nagyobb teljesítményű lézeres vágógépek előretörése, amelyek számos ipari országban válnak lassan a fémlemez-megmunkálás motorjává.

Milyen okok állnak a trendek mögött? Miért választ egyre több fémipari vállalkozás fiber lézervágó gépet? A lézervágás gyors műszaki fejlődésével a fiber lézer csak egy technológiát képvisel a sokból, mégis képes volt szinte eluralni a lemezvágás világát.

A Bodor Laser számba vette a fiber lézervágó berendezések öt kiemelkedő előnyét, így adva választ a kérdésre:

Kiváló sugárminőség: kisebb fókuszfoltátmérő, nagyobb munkahatékonyság és jobb megmunkálási minőség. Gyors vágási sebesség: a CO 2 -lézergépek vágási sebességének körülbelül kétszerese. Stabil teljesítmény: a csúcskategóriás fiber lézerforrások lehetővé teszik, hogy bármely ponton azonos minőségben végezzük el a vágást. Magas elektro-optikai konverziós hatékonyság: a fiber lézeres vágógépek háromszor nagyobb elektro-optikai konverziós hatékonysággal rendelkeznek, mint a CO 2 -lézeres vágógépek, ami az energiamegtakarítás mellett a klímavédelmi célokra is jótékony hatással van. Alacsony karbantartási költség: a fényvisszaverő lencsék nélküli lézervezetéssel sok idő takarítható meg az optikai út beállításában, és jelentősen csökken a karbantartási igény.

A 12 mm alatti vastagságtartomány, különösen a vékony lemezek nagy pontosságú megmunkálása, elsősorban azokra a gyártókra jellemző, amelyek rendkívül nagy pontosság és hatékonyság mellett gyártanak. Ebben a szegmensben a fiber lézerek már szinte kihívó nélkül állnak. A nagy teljesítményű lézerforrások azonban egyre több piacon váltják fel a szintén nagy teljesítményű CO 2 -lézeres vágógépeket.

A növekvő kW-számoknak köszönhetően (2020-ban csak a Bodor Laser több mint 400 db 12 kW-os vagy annál is nagyobb teljesítményű gépet szállított le) már nem csak a vékonyabb lemezek esetében növekedett jelentősen a termelékenység. A fiber lézeres vágógépek már az igen vastag anyagokat is egyre jobb minőségben és sebességben munkálják meg. Teljesítményük nemcsak a CO 2 -lézerekkel, hanem a plazmavágókkal is vetekedik.

Jól kezelhető a vágás során keletkező, a munkakörnyezetet terhelő szennyeződés is, így a teljesen burkolt és nagy teljesítményű elszívóval és szűrőkkel szerelt gépeknek köszönhetően a csarnokon belül sokkal tisztább a levegő minősége, munkavédelmileg biztonságosabb a gépek üzemeltetése, vagyis nem szükséges a szeparált elhelyezés.

