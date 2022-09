Mi a közös a Magyar Zene Házában és a tatabányai sportcsarnokban?

Az acélszerkezet tervezésénél és gyártásánál az épület környezetének formavilágát is figyelembe kell venni

A kérdés még tovább bővíthető számos más épülettel, ahol hatalmas tetőszerkezeteket gyártottak. A válasz pedig az, hogy mindkét esetben a Weinberg ’93 Építő Kft. végezte a monumentális acélelemek megmunkálását.

A vállalatot 1993-ban alapították, és építőipari kivitelezéssel foglalkoztak. A kezdeti időszakban könnyűszerkezetes létesítményeket hoztak létre, valamint a burkolási feladatokat is ők végezték. Folyamatos üzletfejlesztési politikájuknak köszönhetően különböző termékek gyártását irányozták elő. 2002-ben indult el az acélszerkezet-gyártási üzletáguk, amely a másodlagos tartószerkezeteknek a saját használatra történő gyártását jelentette. Már ebben az időszakban a távlati célok közt szerepelt, hogy modern, fejlett gyártástechnológiát alkalmaznak, amellyel nemcsak Magyarországon, hanem a külföldi piacokon is versenyképes lehet a vállalat.

Folyamatos fejlődés az összetett projektek által

„A jelenlegi helyzetünk csak egy állomás, ugyanis folyamatosan fejlődünk – magyarázza Lovas Róbert, a Weinberg termelésért felelős ügyvezető igazgatója. – Számos különböző célt tűztünk ki magunk elé, amelyek egyrészt a saját elképzeléseink, másrészt pedig külföldi partnereink víziója. Ezek eléréséhez szükséges mindennap a megfelelő mennyiségű és minőségű munkát befektetnünk. Összetett projekteket keresünk, ahol ki tud teljesedni a tudásunk és a tapasztalatunk. Ilyen volt a Magyar Zene Háza és a Tisza-tavi kerékpárút nívódíjas hídja, amelynek szerkezeti elemei a sárospataki üzemünkben készültek.”

Az acélelemekből álló szerkezeteket a szükséges digitális technológia alkalmazásával modellezik és gyártják. Ezt követően a lakatos és hegesztő szakemberek összeállítják az elemeket, végül pedig a helyszínre kerül, ahol beillesztik a konstrukcióba.

A Magyar Zene Háza unikális alkotás

„A Magyar Zene Háza rendkívül különleges épület, amelyben a japán tervező ötvözte a természeti elemeket és formavilágot a modernitással, ezáltal harmóniába kerül az objektum, valamint a környezet. A természetben nincsenek egyenes vonalak, illetve derékszögek. Az épület egyedi megjelenésű, s beolvad a Városliget szívébe. Az acélszerkezet tervezésénél és gyártásánál ezt a formavilágot kellett figyelembe vennünk” – részletezi Lovas Róbert.

A gyártmányok profil- és lemezelemekből állnak. Ezeket a digitális térben megalkotott modellekből emelik ki, amelyek elemrajzokként és -fájlokként jelennek meg. Ebből készülnek el a munkafájlok, amiket asztali gépeken szimulálnak, mielőtt elkezdődne a megmunkálás. Ezen stádiumban még lehetséges az esetleges korrekciók, illetve ütközésvizsgálat elvégzése – ekkor megfigyelik, hogy a vágófej biztosítja-e a folyamat akadálymentességét.

Monumentális gép a monumentális munkadarabokhoz

„A 3D Fabri Gear 400 III lézervágógépet azért vásároltuk, mert széles alapanyag-tartományban képes dolgozni. Egyszerűen megfogalmazva egy 20 milliméteres átmérőjű csőtől kezdve a 408 milliméteres átmérőjű csőig kezeli az elemeket. Ezen periférián belül nyitott szelvényeket, H-szelvényeket, L-szelvényeket és akár egyedileg hajlított egységeket is képes feldolgozni, vágni, menetelni, azaz minden olyan műveletet végrehajtani, ami számunkra feltétlenül szükséges a gyártás során” – mutatja be a lézervágó berendezést Lovas Róbert.

A 3D Fabri Gear 400 III cső- és szerelvénymegmunkáló lézervágógép hagyományos szén-dioxid-lézer technológiát alkalmaz. Számos előnnyel rendelkezik, hiszen nyitott profilok és különböző szelvények megmunkálására jelent kiváló megoldást – ezért az épületszerkezet-gyártásban kifejezetten előnyös a használata. A gép óriási mérettel rendelkezik. Az alapanyag és késztermék mozgatása automatán történik, valamint az alapanyag bemérése szintén automatán történik, ezzel könnyítve meg a gépkezelők dolgát. A lézervágó gép akár 15 méteres alapanyagok feldolgozására is képes. A 3D előtag azt jelzi, hogy a gép dönthető 3D vágófejjel rendelkezik, a szelvényt szinte teljesen körbe tudja vágni a vágófej, továbbá szögvágásokra, illetve különböző áthatások vágására is tökéletesen alkalmas.

Egyedi alkatrészek gyártásához

A Weinberg másik Mazak által gyártott berendezése a VTC-820/30, egy négytengelyes vertikális megmunkálóközpont. Nagy méretű, egyedi alkatrészek pontos megmunkálására alkalmas a konstrukció, ami miatt a sárospataki üzemben előszeretettel használják. A VTC sorozat óriási előnye, hogy rendkívül rugalmasan lehet vele dolgozni, hiszen szinte bármely iparág számára hasznos gyártóberendezésként funkcionálhat. Kiváló minőségű alkatrészeket képes előállítani gyorsan, megbízhatóan és költséghatékonyan.

„A VTC vertikális maróberendezésünkkel hídszerkezetek saruit és gépszerkezeteket, valamint ezek forgácsolt elemeit gyártjuk – mutatja be a gép felhasználását Lovas Róbert. – A gép fordulatszáma lehetővé teszi, hogy alumíniumot is megmunkáljunk rajta, de legfőképpen szénacél anyaggal dolgozunk.”

Számít a komoly műszaki háttér

„A vállalatunk forgácsolási ágazatának fejlesztésével kezdte meg az együttműködését a Mazak szerszámgépgyártóval. A berendezések kidolgozottsága, pontossági osztálya és háttérszolgáltatása meggyőző volt számunkra. A választásunk többek között azért is esett a Mazakra, mert komoly műszaki háttérrel rendelkezik, ahol a gépek szervizelésében, karbantartásában és a termeléstámogatásban is segítik a működésünket. Jelenleg két Mazak géppel dolgozunk, amelyek két műszakban végzik a folyamatokat. A gyártó az elvárásokat maximálisan teljesíti üzem közben és karbantartás esetén is. Ha hibát észlelünk, akkor a szervizszolgálati ponton tudunk kommunikálni a Mazak hazai képviseletével. Odafigyelnek a gépeink működésére, ezáltal a termelésből sem esik ki idő, mivel tervszerűen ütemezhetők a karbantartások. Az elképzeléseink szerint forgácsolási területen további bővítést irányzunk elő, s ebben is számítunk a Mazak együttműködésére” – foglalja össze a jövőképüket Lovas Róbert.

