MG10 – Fejlett mágneses gripper a biztonságos és pontos együttműködő alkalmazásokhoz

Az OnRobot egy, a gyártóipari, autó- és repülőipari alkalmazásokhoz kiváló, azonnal használható mágneses gripperrel bővíti kényelmes, teljesen elektromos gripper termékeinek kínálatát. A hagyományos mágneses megfogókkal ellentétben az MG10 programozható erővezérléssel, valamint beépített fogás- és munkadarab-felismerő érzékelőkkel is rendelkezik.

Az OnRobot piacra dobta az MG10 sokoldalú, nagy teljesítményű és könnyen használható mágneses grippert a gyártó-, autó-, és repülőipari anyagmozgató, összeszerelő és gépkiszolgáló alkalmazásokhoz. Az MG10, amely az OnRobot egyrendszeres megoldásának köszönhetően az összes vezető robotmárkával kompatibilis, egyedi módon állítható erővezérlést és fogás-felismerést kínál, amellyel példátlan szintű vezérlési pontosságot biztosít a felhasználók számára.

A hagyományos mágneses gripperek mindössze az egyszerű BE/KI funkcionalitással szolgálnak. Az alkalmazott erő beállításához a felhasználóknak gumitalpak hozzáadásával kell mozgásteret létrehozniuk a mágnes és a munkadarab között. Ez egy fárasztó és pontatlan művelet, amely még csak nem is garantál tökéletes végeredményt, főleg a vékony fémlemezek vagy kisebb fém alkatrészek kezelésével járó alkalmazások esetében, melyek során a mágneses gripper gyakran véletlenül több mint egy lemezt vagy alkatészt vesz fel, mivel nincs lehetőség a megfelelő erőkifejtés beállítására.

„Az eddig használt mágneses gripperekkel nagyon vontatott a munka, mivel minden alkalommal, amikor az alkalmazás, vagy a munkadarab megváltozik, manuálisan kell állítani rajtuk annak érdekében, hogy kompenzálni lehessen a gripper korlátozott funkcionalitását” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója. „Az OnRobot innovatív MG10 grippere ehelyett állítható erővezérlésre képes, aminek köszönhetően gyorsan és egyszerűen lehet pontos anyagmozgató alkalmazásokat létrehozni velük.”

Az új termék kimondottan érdekes a magyar piac számára, mivel az OnRobot növekvő igényt tapasztal Magyarországon különösen az áthelyező (pick and place) és gépkiszolgáló alkalmazások terén az autóiparban, a gyógyszeriparban, a gépiparban, valamint az elektronikai gyártás területén.

Az új funkciókkal nincs több elejtett tárgy

A hagyományos mágneses gripperekkel ellentétben az innovatív MG10 beépített érzékelőkkel rendelkezik, melyek a biztos fogásért és a munkadarabok felismeréséért felelnek. A fémlemezek mozgatásával járó alkalmazások esetén – mint amilyenek például azok a gépkiszolgáló feladatok, melyek során a robotoknak fel kell venniük egy fémlemezt egy halomból, amit aztán egy élhajlító gépbe helyeznek, majd elveszik őket, amikor a gép befejezte a megmunkálást – ez a funkcionalitás zökkenőmentes, következetes és biztonságos működést tesz lehetővé. Amennyiben pedig a robot energiaellátása megszakad, vagy vészmegállást kell tennie egy feladat elvégzése során, ezek a funkciók biztosítják azt, hogy nem merül fel a kezelt munkadarab elejtésének kockázata.

Az új MG10 gripper készen áll arra, hogy átvegye a képkiszolgáló, összeszerelő és anyagmozgató feladatokat, amelyeket korábban drága és bonyolult pneumatikus gripperek végeztek el. „Amíg a pneumatikus grippereknek külső levegőellátásra, kábelekre és folyamatos karbantartásra van szüksége, az MG10 a dobozból való kicsomagolás után már egyből használható is, ami drasztikusan kevesebb telepítési költséget jelent a pneumatikus társakhoz képest” – mondja Iversen.

Az egyenetlen, érdes, vagy akár perforált felületeket is képes kezelni

Az MG10 pontos és tartós kezelést nyújt az érdes, egyenetlen vagy perforált felületek esetén is, így tökéletes megoldást nyújt alkalmazások széles körére a gyártóipari, autóipari vagy repülőipari szektorokban. Emellett az MG10 több-mágneses kialakítása biztosítja azt, hogy a gripper méretek és súlyok tágas választékát, valamint egyedi geometriájú munkadarabokat is könnyedén mozgathasson.

Rengeteg olyan alkalmazás van, mint például a szegmenses élhajlító folyamatok, vagy a lyukacsos felületű tárgyak mozgatása, amelyek esetében a vákuumos és az ujj-szerű megfogók egyszerűen nem rendelkeznek a megfelelő intelligenciával és képességekkel ahhoz, hogy sikeresen meg tudják oldani a feladatot. Az MG10 ellenben könnyedén elvégzi ezeket a munkákat, függetlenül attól, hogy a munkadarab fémlap, lyukasztott acél alkatrész, vagy éppen perforált acéllemez.

„Ahogyan a gyártóipari szektor egyre inkább a low volume/high mix termelés felé halad, az egyik alkalmazásról a másikra való gyors átállás képessége már többet jelent annál, hogy „jó, ha van”, ez mára létfontosságúvá vált” – mondja a vezérigazgató. „Az MG10 az egyetlen piacon elérhető mágneses gripper amelyik megfelelően sokoldalú, intelligens és könnyen használható ahhoz, hogy gyorsan új feladatok elvégzésével lehessen megbízni, köztük gépkiszolgálással, raklapozással, vagy fémlemezek rakodásával. És mindez egy gördülékeny, felesleges komplikációk nélküli plug-and-play csomagban érhető el” – teszi hozzá Iversen.

Egyre többen tudják, hogy a dán robotikai vállalat magyar gyökerekkel is rendelkezik. A dániai központ ellenére az OnRobot fejlesztéseinek meghatározó része Magyarországon, Budapesten történik (a globális csapattal együttműködésben). Sőt, a vállalat legnagyobb fejlesztői bázisa a budapesti. A magyar részleg a prototípus tervezésétől egészen a késztermék kivitelezéséig részt vesz a munkában, valamint hardver és szoftverfejlesztéseken is dolgozik. Annak a nemzetközi fejlesztői csapatnak is a részét képezték, amely kifejlesztette az MG10 mágneses grippert.

https://onrobot.com/hu