Mennyiség kontra minőség

A mai kiélezett ipari környezetben a csúcsteljesítmény nem függhet hétköznapi apróságoktól

Az állandó teljesítményt hosszú távon, zökkenőmentesen kell biztosítani, legyen szó egyedi vagy sorozatgyártásról. Megnyugtató lehet tudni, hogy a Hermle megmunkálóközpontjai kifogások nélkül termelnek. A végeredmény pedig a gyártási folyamat maximális megbízhatósága és a legkisebb tűrések megtartása. Nincs leállás!

28 000 üzembe helyezett szerszámgép nem tűnhet soknak. Azonban a mennyiségi rekordokat hajszoló szerszámgépgyártókkal szemben a német gazdaság szívéből, Baden-Württembergből származó Hermle sosem tört ilyen babérokra. Minden egyes eladott gépük magában hordozza azt a minőség iránti elkötelezettséget, amiért a Hermle számos kulcsiparág vezető partnerévé vált a komplex geometriájú alkatrészek gyártásától az orvostechnológián át a versenysportokig. Önnek milyen új piacokat nyitna meg egy Hermle megmunkálóközpont?

Hét ok, amiért érdemes Hermlét választani

Pontosság

Intenzív tesztek, fejlett mérőrendszerek, egyedülálló precíziós szoftver a pontosság és az átfogó rendszer-kompetencia növeléséhez – meggyőző érvek, amikor néhány mikron dönt a megrendelés elnyeréséről. A pontosság minden Hermle megmunkálóközpont alaptulajdonsága.

C 650 megmunkálóközpont Ø 900 × 750 mm NC körasztallal és TNC 640 vezérlővel

Megbízhatóság

A gépkezelők számára a legfontosabb tényező, amelyre támaszkodhatnak, az a megmunkálóközpontok megbízhatósága. A Hermle kifogások nélkül támogatja munkájuk minden lépését, így alkotva tökéletes csapatot a gyártás során. Az eredmény pedig önmagáért beszél!

Hosszú távú pontosság

A teljes körű házon belüli gyártás és az intelligens gépkonstrukció adják a hosszú távú pontosság alapját. A rendszeres kalibrálásnak és a saját szoftvereszközöknek köszönhetően magas szintű tartósság és strapabírás áll össze, amely minden téren lépésekkel a versenytársak előtt jár.

A munkatér Ø 900 × 750 mm billenthető körasztallal

Mérce az 5 tengelyes megmunkálásban

A marást és az esztergálást egyetlen felfogással lehetővé tevő egyedülálló MT technológiának köszönhetően a Hermle valódi úttörő az 5 tengelyes megmunkálás terén. Az egyedi marási stratégiák támogatása a komplex geometriájú alkatrészek legyártását is leegyszerűsíti. A Hermle megmunkálóközpontjai folyamatosan új mércét állítanak fel az 5 tengelyes megmunkálás terén.

Karbantartási kompetencia

Legyen szó távkarbantartásról, személyes kapcsolattartásról vagy forródrótról, minden géptulajdonos számíthat a helyi szakértőkre a megmunkálás sikerességéhez.

Korrekt üzleti kultúra

Az alkalmazottak, az ügyfelek, a beszállítók és a szolgáltatók felé mutatott tisztességes magatartás és korrektség a Hermle DNS-ébe van kódolva. Végül, de nem utolsósorban a gyár a környezeti fenntarthatóságra is gondol.

A hely szelleme kötelez

A gépeket Baden-Württembergben, Európa gépipari szívében gyártja egy olyan csapat, amely elkötelezett afelé, hogy megfeleljen az elődök szellemiségének és a nagyvilág elvárásainak. A Hermle a megalapítása óta hisz az elkötelezettség és az egyértelmű fókusz erejében a célok eléréséhez.

A C 650 alapszerkezete módosított „gantry” felépítés kialakítással és granitán- (minerálbeton) ággyal

Új Hermle-modell a Performance Line sorozat prémium szegmensében

A C 650 megmunkálóközpont révén a gyártónak sikerült feljebb tornásznia a Performance Line sorozat teljesítményét, és immár három gépmodell áll rendelkezésre a gazdaságos 3 és 5 tengelyes megmunkáláshoz. A Performance Line a C 12, C 22, C 32, C 42, C 52 és C 62 modellekből álló High Performance Line alá pozicionált, bár teljesítmény tekintetében alig marad el az utóbbitól. A különbségek csupán a kiegészítők sokféleségéből, az árból és természetesen az elnevezésekből adódnak.

A C 650 – a C 400-hoz hasonlóan – a Hermle saját öntödéjében gyártott granitán- (minerálbeton) ággyal rendelkezik, amely jobban csillapítja a rezgéseket, valamint növeli a gépváz termostabilitását. A merev munkaasztallal felszerelt 3 tengelyes változat akár 3 000 kg tömegű, 1 050 × 900 × 600 mm méretű munkadarabokat is képes megmunkálni, így ideális a szerszámgyártáshoz, illetve az öntőformák és gépalkatrészek forgácsolásához. A billenő körasztallal ellátott 5 tengelyes modell 1 500 kg-os, Ø 900 × 600 mm méretű munkadarabot képes befogadni és nagy pontossággal megmunkálni.

A rozsdamentes acél borítású munkaterület 1 050 × 900 × 600 mm mozgástartománya, az asztal feletti 775 mm szabad tér, illetve az 1 050 mm szélességben nyitható ajtó ideális körülményeket teremt a munkadarabok daruval történő biztonságos és gyors betöltéséhez és eltávolításához.

C 650 megmunkálóközpont ZM 88k kiegészítő szerszámtárral

A C 650 alapkivitelben 42 férőhelyes beépített szerszámtárral rendelkezik, ami opcionálisan 50 vagy 88 férőhelyes kiegészítő szerszámtárral bővíthető. A vezérlőpanel a munkatér mellől a szerszámbetöltési ablakhoz is átfordítható. Ez lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy a megmunkálással párhuzamosan a szerszám paramétereit rögzítse. A hozzáférési pontokhoz igazított 200 mm magas emelvény ergonomikus megoldást nyújt a szerszámok be- és kihelyezéséhez.

A C 650 alapfelszereltsége a csúcskategóriás TNC 640 típusú vezérlőrendszer, amely programozási funkciók egész tárházát tartalmazza. A vezérlőpanelt – a Hermle gépek esetében sztenderdnek számító – 19"-es TFT kijelzővel szerelték fel. Az új modell opcionálisan magasságban és dőlésszögben is állítható vezérlőkonzollal is rendelhető. A vezérlésbe integrálták a Hermle jól bevált beállítási paramétereit, amik még a legösszetettebb marási feladatok során is optimális támogatást nyújtanak a gépkezelőnek. A gép ezenkívül számos digitális opcióval, például a Hermle Automation Control System (HACS) és a Hermle Information Monitoring Software (HIMS) felügyeleti rendszerekkel is felszerelhető.

Amennyiben karbantartásra kerülne sor, a Hermle „Maintenance-Diagnostic-System” diagnosztikai rendszere lehetőséget ad a gép állapotának folyamatos felügyeletére. A szolgáltatás megkönnyíti a hatékony diagnosztikát és – hibás működés esetén – az állapotfüggő karbantartás megvalósítását.

Főbb műszaki paraméterek

Mozgástartomány X-Y-Z: 1 050/900/600 mm Gyorsjárati sebesség X-Y-Z: 35-35-35 m/perc Maximális gyorsulás X-Y-Z: 6 m/s2 Főorsó fordulatszáma: 15 000 / 18 000 ford/perc Billenthető körasztal: Ø 900 × 750 mm Billentési tartomány: ±115° C tengely hajtásrendszere: csigakerék-csigatengely C tengely fordulatszáma: 25 ford/perc A tengely fordulatszáma: 25 ford/perc Asztal maximális terhelhetősége: 1 500 kg Merev rögzítőasztal Rögzítési felület: 1 250 × 982 mm Asztal maximális terhelhetősége: 3 000 kg Vezérlő: Heidenhain TNC 640

A C 650 megmunkálóközpont használatát számos választható tartozék – kiegészítő szerszámtárak, hűtési és forgácselvezető rendszerek, elszívók, szerszámtörés-felügyelet, mérő- és tapintó-mérő szerszámok – könnyíti meg.

Magyarországon a Hermlét a GesKor Kft. képviseli.

www.hermle.de

www.geskor.com