Megmunkálás, sebészi pontossággal

A folyamatosan öregedő társadalom folyamatos növekedést generál az orvosi eszközök piacán

Akár ortopédiai eszközökről (például térd- vagy csípőprotézisekről), akár csontokban alkalmazott csavarokról vagy sebészeti eszközökről, fogászati vagy egyéb implantátumokról van szó, a piac gyors növekedést mutat, és egyre nagyobb elvárásokat támaszt a beszállítói bázissal szemben. Ráadásul az orvosi eszközök gyakran különleges anyagokból (például titánból vagy kobalt-króm ötvözetből) készülnek, amelyhez nagy teljesítményű, dinamikus gépek és innovatív forgácsolási megoldások szükségesek.

Azok a beszállítók, amelyek beruháznak a legkorszerűbb forgácsolási technológiákba, meg tudnak felelni a főbb piaci szereplők minőséggel és rövid határidővel kapcsolatos igényeinek. Az orvosieszköz-gyártásban az ellátási lánc létfontosságú elemeit képezik a bérgyártók, akiknek olyan kompakt berendezésekre van szükségük, melyekkel többféle feladat is elvégezhető, így például a bonyolult alakú ortopédiai eszközök is elkészíthetők.

Gyors és precíz megmunkálás

Az orvosieszköz-gyártók olyan nagy sebességű gépeket igényelnek, amelyekkel pontosan elvégezhető a kemény anyagokból készült, kicsi és bonyolult formájú alkatrészek forgácsolása. Ehhez nagy sebességű és nagy teljesítményű főorsókat kell alkalmazni, melyek csúcsminőségű felületi megmunkálásra képesek. Ugyanakkor az összetett megmunkálás és a magas minőségi elvárások mellett a termelékenység területén sem lehet kompromisszumot kötni, hiszen ebben az iparágban egyre nagyobb nyomás nehezedik a költségek csökkentésére.

Világszerte számos orvosieszköz-gyártó választja a Mazak INTEGREX i-sorozatú gépeit. Ezek a berendezések a többfunkciós munkavégzést és az 5 tengelyes megmunkálást biztosító DONE-IN-ONE technológiával vannak felszerelve, így ideális megoldást kínálnak a kis méretű, összetett alkatrészek gyártásához, a szükséges körvonalak és formák az elvárt felületminőség mellett elkészíthetők. A DONE-IN-ONE technológia lehetővé teszi az alkatrészek megmunkálását egyetlen beállítással, ami drasztikus csökkenést eredményez a megmunkálási idő területén, ugyanakkor javítja az alkatrészek precizitását, így tökéletes választás az olyan kis méretű, összetett alkatrészek, mint a sebészeti eszközök vagy a csípőprotézisek gyártásához.

Az 5 tengelyes megmunkálásnak köszönhetően jobban kiaknázhatók az automatizálási megoldások előnyei. A gépek például intelligens (integrált kiadóval felszerelt) rúdadagoló rendszerrel is elláthatók, ami optimális megoldást kínál a felügyelet nélküli gyártáshoz, radikálisan csökkentve a termelési költségeket.

Nehezen megmunkálható alapanyagok

Számos orvosieszköz-gyártó számára alapelvárás a nehezen forgácsolható anyagok (pl. titán és színesfémek) nagy sebességű forgácsolása. Különösen fontos ez az ortopédiai eszközök, például a térd- vagy csípőprotézisek gyártói esetében.

A VARIAXIS i-500 ideális választás erre a feladatra, hiszen többféle és bonyolult alakú felület kiemelkedően precíz megmunkálására alkalmas. Ez a fajta megmunkálás a nagy pontosság mellett magas fordulatszámot igényel, és a rendelkezésre álló főorsók széles kínálatának (köztük a rendkívül gyors, 25 000-es fordulatszámú főorsónak) köszönhetően a VARIAXIS kiemelkedő termelékenységet biztosít.

Orvosi eszközök

Az orvosi szektor a kórházi bútorok gyártását is magába foglalja, melyhez csövek vágása szükséges. A Mazak SPACE GEAR 510 Mk II egy 2D/3D lézervágó gép, amely egy CNC-vezérelt forgótokmány segítségével lemezek, csövek, hengerek és szerkezeti alakok kivágására egyaránt alkalmas, és hosszú munkadarabok megmunkálására is képes.

A 3D üzemmódban az A tengelyen egy ±360°-os kompakt vágófej, a B tengelyen egy ±135°-os vágófej dolgozik, így minden térbeli alak esetén fenntartható a normál vágószög. A gép egy érintkezésmentes profilírozóval is fel van szerelve, amely állandó távolságot tart, és megakadályozza az alkatrész megrongálódását. A hat CNC-vezérlésű tengely egyetlen beállítással lehetővé teszi a hegesztési varrathelyek, a ferde elemek és számos egyéb elem vágását. A lézeres vágásban mindig komoly problémát jelentett a fényvisszaverő anyagok, pl. alumínium, arany, sárgaréz, vörösréz és bronz CO 2 -lézerrel történő vágása. Az orvosi szektor számára megfelelő megoldás lehet az OPTIPLEX FIBER sorozatú lézervágógép, amellyel gyorsabban elvégezhető a fényvisszaverő anyagok feldolgozása, mint a CO 2 -lézeres gépekkel, így jelentősen csökken a gépek üzemeltetési költsége.

Az OPTIPLEX FIBER széria gépei Zeta 9 technológiával is fel vannak szerelve, amely hat intelligens beállítási funkciót és három intelligens monitorozó funkciót kínál, melyekkel jelentős mértékben csökkenthető a gépkezelő beavatkozási igénye, illetve javítható a kapacitás és a vágás minősége. Az intelligens funkciók között megtalálható az automatikus fúvókacsere, a fókuszpozicionálás, az automatikus profilírozókalibrálás, míg az intelligens monitorozó funkciók között az átlyukasztás, a plazmaképződés és az égés érzékelése emelhető ki.

Az orvosi szektorban az ortopédiai eszközöktől a sebészeti eszközökön át a kórházi eszközökig számos különféle alkalmazási igény merül fel. Érdemes tehát egy olyan gépgyártóval együttműködni, amely biztosítja a szükséges gépkínálatot, és a különböző alkalmazásokhoz nyújtott támogatással segít a konkrét igényeknek megfelelő, optimális gépi és automatizálási megoldás kiválasztásában.

