Megfizethető és könnyen használható 2FG7 gripper különleges igényű alkalmazások számára

A tisztatér-kompatibilis, IP67-es minősítésű 2FG7 együttműködő párhuzamos gripper révén új termékkel bővült az OnRobot széles, felhasználóbarát és teljesen elektromos gripper-kínálata.

Az OnRobot piacra dobta a 2FG7-et, amely egy komplett, megfizethető, könnyen kezelhető, kicsomagolás után egyből alkalmazható és tisztatér-kész párhuzamos gripper. A 2FG7-et arra tervezték, hogy képes legyen bármekkora méretű vállalkozás számára megfogással járó alkalmazásokat alacsony áron kialakítani. Telepítése csak perceket vesz igénybe, és kifejezetten alkalmas a nagy terhek mozgatására – akár még szűk helyeken is. Az új 2FG7 gripper ideális a low-volume/high-mix gyártáshoz és számos különféle alkalmazás esetén gyors megtérülést tesz lehetővé, beleértve a gépkiszolgálást, az anyagmozgatást és az összeszerelést is.

„Vásárlóink egy olyan párhuzamos grippert kértek tőlünk, amely 6 kg feletti terhek kezelésére is alkalmas, anélkül, hogy engedni kellene abból a könnyű használhatóságból, amit az OnRobot termékeitől elvárnának. Az erő, a funkcionalitás és a könnyű programozás kis méreten történő ötvözéséből jött lére a nagyteljesítményű és gyártásra kész gripper, a 2FG7.” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója.

11 kg-os maximális terhelhetőségével, 74 mm-es külső fogástartományával és 20 és 140 N közti fogóerejével a sokoldalú 2FG7 a nehéz és terjedelmes tárgyakat is könnyedén kezeli. Annak ellenére, hogy kisebb, mint az OnRobot RG2 és RG6 gripperei, mindkettőnél nagyobb teljesítményre képes. A 2FG7 méretei (156 x 158 x 180 mm) tökéletesen alkalmassá teszik a korlátozott méretű munkaterületen való munkavégzésre, ami nagy előnyt jelent a szűk mozgástérben működő alkalmazások esetén és az olyan forgalmas gyártóüzemekben, ahol a szabad terület nagy érték. Mivel a magyar piacon az OnRobot különböző gripper termékei, mint az RG2-RG6 gripper, az RG2-FT gripper és a VG10 vákuumos gripper igen közkedveltek, a 2FG7 gripper újabb automatizálási megoldást nyújthat mind a nagyvállalatok, mind pedig a KKV-k számára, legyen szó elektronikai gyártásról, autóipari, gyógyszeripari, vagy mezőgazdasági feladatokról.

„A roboteszközök alkatrészeivel kapcsolatos költségek csökkentek az elmúlt évek során, de ez a kisebb gyártóvállalatok számára nem jelentett előnyt, mivel az ipari robot-kiegészítők túlnyomó többsége továbbra is túlságosan bonyolult, telepítésük pedig időigényes.” – mondja a vezérigazgató. „Az OnRobot azonban mindezt megváltoztatja.”

A 2FG7, amely zökkenőmentesen integrálható az OnRobot termékkínálatával és az összes vezető márkájú együttműködő robottal valamint könnyű ipari robotkarral kompatibilis, lehetővé teszi, hogy akár szaktudás nélküli felhasználók is gyorsan és egyszerűen telepíthessenek gripperrel ellátott fogóalkalmazásokat. A 2FG7 könnyű használhatósága láthatóságot biztosít a használat során, nagymértékben csökkenti az egyedi alkatrészek iránti igényt, és a befektetés is hamarabb megtérül. Eközben pedig az intelligens visszajelző funkciók, mint például a fogás érzékelése, és a fogás elvesztésének észlelése, tovább egyszerűsítik az alkalmazás folyamatait.

Tisztatérre hitelesítve

A 2FG7 egy gyártásra kész gripper, amely kiállja a megterhelő üzemi és alkalmazási körülményeket. Amellett, hogy IP67 minősítéssel rendelkezik, a 2FG7-t tisztatérre is hitelesítették (ISO 5 besorolás), ami a gyógyszeripari és elektronikai gyártás számos anyagmozgató alkalmazásának előfeltétele. Továbbá az együttműködő robotcellák kockázatfelmérésére kitérő ISO/TS 15066 szabványnak is megfelel.

A 2FG7-et egy nagyteljesítményű integrált elektromos motor működteti, amely számos előnnyel szolgál a pneumatikus alapon működő gripper rendszerekkel szemben. A 2FG7 felhasználói könnyedén beprogramozhatják az erőt, gyorsaságot és a fogás vezérlését érintő beállításokat az intuitív szoftver interfészen keresztül. Ennek köszönhetően a gripper ideálissá válik a high-mix/low-volume gyártás számára, mivel a beállítások gyors és egyszerű módosítását teszi lehetővé attól függően, hogy milyen tárgyakat kell éppen mozgatni.

A 2FG7 elektromos motorja által szolgáltatott pontosság segítségével a gripper ujjainak pozícióját akár 0,1 mm-es precizitással is be lehet állítani, 200 mm/s sebességen. A végfelhasználók számára a befogás, a hatótávolság és az ujjak helyzeteinek pontos beállítása fokozott rugalmassággal szolgál számos alkalmazás esetében.

Ezzel szemben a pneumatikus gripperek csak korlátozott, alacsony felbontású erőszabályozást képesek biztosítani a légnyomás állításával. Ezen kívül a pneumatikus rendszerek nem nyújtanak intelligens fogásérzékelő képességeket, és negatívan befolyásolhatják a levegő minőségét is azáltal, hogy szennyeződéseket juttatnak a munkakörnyezetbe.

„Az OnRobot azért létezik, hogy egyenlőséget teremtsen az iparágon belül, azaz mindenki számára elérhetővé tegye az automatizálást azáltal, hogy kis- és nagyméretű vállalkozásoknak egyaránt megfizethető és könnyen használható termékeket hoz létre, melyekkel a kicsomagolás után már egyből értéket teremthetnek. A 2FG7 párhuzamos gripper, mint az OnRobot egyenlőséget megcélzó plug-and-produce termékcsaládjának legújabb tagja, mindebben aktív szerepet játszik.” – mondja a vezérigazgató.

