Megbízható minőség és kiváló szervizháttér

A legnagyobb munkaterű FANUC Robocut szikraforgácsoló a H.T.M. Zrt.-nél bizonyít

A H.T.M. Zrt. három évtizedes működése során a FANUC mindig megbízható partnerként állt a vállalat mellett. 2021-ben pedig új állomáshoz érkezett az együttműködés: Magyarországon az első Robocut C800iB huzalszikra-forgácsolót a székesfehérvári telephelyen állították üzembe. Az eddigi tapasztalatokról Kozics Róbertet, a H.T.M. Zrt. műszaki igazgatóját kérdeztük.

A szerszámgyártásra, illetve -karbantartásra specializálódott H.T.M. Zrt.-t 1992-ben egy kis műhelyben alapították a tulajdonosok. Az alapterület megtízszerezése mellett az alkalmazotti létszám is már a többszöröse az induló állománynak. A magas minőségű termékek előállításához nélkülözhetetlen az alkalmazottak sikerorientált hozzáállása, így a vezetőség törekszik arra, hogy a náluk dolgozók motiváltak és innovatív gondolkodásúak legyenek.

Az alapítást követő évben a székesfehérvári üzem csatlakozott az osztrák HAIDLMAIR GROUP-hoz. Az anyavállalat jelentős mértékben támogatja a fejlesztéseket. A cég nem az árral kíván versenyezni, sokkal inkább olyan tartós és megbízható szerszámokat és szerszámrendszereket gyártanak, amelyek hosszú távon állnak a felhasználók rendelkezésére.

A harmadik összetevő

A kifogástalan minőségű termékekhez minőségorientált üzleti partnerekre is szükség van. A H.T.M. Zrt. számára a FANUC is ilyen. „Gyakorlatilag az indulás óta FANUC szikraforgácsolókkal dolgozunk, nemcsak mi, hanem az anyavállalat is. A gépekkel maximálisan elégedettek vagyunk, illetve azzal a szakmai és szerviztámogatással is, amit a gyártó kínál” – kezdi Kozics Róbert.

A jó kapcsolat 2021-ben újabb beruházást alapozott meg, a H.T.M. Zrt. a Robocut széria legnagyobb munkaterű huzalszikra-forgácsolóját vásárolta meg a japán gyártótól. „Mivel fröccsöntő szerszámokat, illetve nagy méretű szerszámházakat gyártunk, olyan gépre volt szükségünk, amelyen az ehhez szükséges méretű alkatrészeket is el tudjuk készíteni. Ebben a kategóriában a FANUC megoldása bizonyult a legjobbnak” – foglalja össze Kozics Róbert a beruházás körülményeit.

Megszokott minőség fokozott termelékenységgel

A telephelyen korábban több FANUC huzalszikra-forgácsolóval is dolgoztak már, így a géptípus felépítése és a működés sem ismeretlen az itt dolgozók számára. Az új berendezés azonban így is tartogatott újdonságokat. „Az új vezérlő átlátható, nagyon könnyű a kezelése, a kollégák gyorsan elsajátították a használatát. Már az első hetekben azt tapasztaljuk, hogy jelentős termelékenységnövelést értünk el a használatával, így a régebbi gépeinken kisebb volumenben folyik a termelés. A gyorsaság mellett pedig fontos szempont az is, hogy az új Robocut pontossága még az elődeihez képest is kimagasló. Ezt a fröccsöntő szerszámok gyártásában mindenképpen ki tudjuk használni” – mondja a gépről Kozics Róbert.

Balról jobbra: Kálazi Balázs, a FANUC szerszámgép-értékesítője, és Kozics Róbert, a H.T.M. Zrt. műszaki igazgatója

Mindössze néhány nap alatt a termelés szerves része

Az új szerszámgép a szállítást követő pár nap akklimatizáció után készen állt a telepítésre. A FANUC Hungary Kft. munkatársai a helyszínen elvégezték a szükséges beállításokat, majd az üzembe állított gépen megkezdődött az oktatás. „A géppel dolgozó kollégák többéves tapasztalattal rendelkeznek a szikraforgácsolás területén, így gyorsan tudtak haladni a tananyaggal. A kétnapos oktatás végén magabiztosan írtak programokat és kezelték a szikraforgácsolót – mondja Kozics Róbert a telepítésről. – Az azóta felmerülő kérdésekkel lehetőségünk van felkeresni a magyar képviseletet, illetve ha a szakembereinknek szüksége lesz rá, további félnapos oktatást is kérhetünk.”

A rendeléstől a szállításig kevesebb mint hat hét telt el, ez azonban nem jelenti azt, hogy a vállalatnak kompromisszumot kellett volna kötnie: „A megrendeléskor fixáltuk, hogy milyen extrákra, mérőfejre van szükségünk a szikraforgácsolón, ezek pedig a gép szállításakor már fel is voltak szerelve. Egyszerűen és gördülékenyen zajlott a gépkiválasztástól a szállításig minden – jegyzi meg Kozics Róbert. – Bár eddig a gép szervizelésével nincs tapasztalatunk, a korábbi karbantartások, illetve egy másik FANUC huzalszikra-forgácsolónk teljes felújítása kapcsán tökéletesen elégedettek vagyunk. Biztosak vagyunk benne, hogy az új gép esetén sem kell jelentős termeléskieséssel számolnunk, és számíthatunk a magyar leányvállalat szakembereire a szerviz terén is.”

Pár hét alatt a szerszámgép beépült a vállalat termelésébe, annak szerves részeként kiveszi a részét a munkából. „Egy hónap távlatából már jól látszik, hogy jelentősen gyorsabb és hatékonyabb, mint a régebbi gépeink, mégis könnyű a kezelése, a karbantartási igényei pedig minimálisak – foglalja össze Kozics Róbert. – A termelés fejlesztésének, az új gépek beszerzésén túl a technológiafejlesztés is része. A jövőben igyekszünk az automatizálást erősíteni az üzemben, a robotizációhoz pedig nem is találhatnánk jobb és megbízhatóbb partnert, mint a FANUC Hungary Kft.”

