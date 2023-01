Maximális rugalmasság a szerszámgyártásban és újraélezésben

A WALTER új, egyedileg konfigurálható HELITRONIC MINI PLUS szerszámköszörűgépe

Legyen szó gyártásról vagy újraélezésről, legyen szó költséghatékony alapgépről vagy teljesen automatizált szerszámköszörűgépről: az új HELITRONIC MINI PLUS mindezt tudja. „A HELITRONIC MINI PLUS alapváltozata számos hatékonyságnövelő opcióval és különböző típusú adagolórendszerekkel egyedileg konfigurálható – egészen egy teljesen felszerelt high-end szerszámköszörűgépig, amely a kis és közepes átmérőjű szerszámok minden jelenlegi és jövőbeli alkalmazásához használható” – magyarázza Siegfried Hegele, a WALTER alkalmazási termékmenedzsere.

A HELITRONIC MINI PLUS rendkívüli rugalmasságának alapja az egyedülálló WALTER portálszerkezet. Az általános és összetett geometriák 1–16 mm közötti átmérőinek gazdaságos gyártását egy befogásban garantálja a nagy teljesítményű szíjhajtású HSK orsó, amely két orsóvéggel rendelkezik, akár hat köszörűkoronghoz (alapfelszereltség). Ezenkívül a forradalmi C.O.R.E. hardver- és szoftverarchitektúra, mely intuitív kezeléssel megkönnyíti a gép beállítását, üzemeltetését, hálózatba kapcsolását és karbantartását.

A maximálisan rugalmasan konfigurálható HELITRONIC MINI PLUS a WALTER-től

Számos lehetőség a nagyobb hatékonyság érdekében

A WALTER a HELITRONIC MINI PLUS készülékhez számos opciót kínál az alkalmazásspecifikus konfigurációhoz. Ezek közé tartozik például egy automatikus köszörűtárcsa-cserélő akár hat köszörűtárcsa-tartóhoz (maximális átmérő 152,4 mm), beleértve a hűtőfolyadék-osztókat is, amely biztosítja a biztonságos kőkészletváltást, és maximális rugalmasságot kínál. Ezenkívül a „nyomatéknövelő” opció elérhető a tárcsaváltóval ellátott gépekhez. Akár 60 százalékkal növeli a nyomatékot és az eltávolítási sebességet, és így garantálja a maximális termelékenységet.

A HELITRONIC MINI PLUS automatizálásához a felhasználók három különböző felszereltségi csomaggal rendelkező felső rakodó és robotrakodó között választhatnak a még nagyobb rugalmasság érdekében. A munkaterületbe integrált felső adagoló helytakarékos és költséghatékony automatizálási megoldást jelent. A szerszám átmérőjétől függően akár 500 szerszámhelyet is kínál. A szerszám típusától vagy a szerszám átmérőjétől függően akár 7 500 szerszám is betölthető a robot segítségével. A szerszám maximális súlya öt kilogramm, a maximális átmérő 125 milliméter.

A HELITRONIC MINI PLUS a WALTER világszerte bevált HELITRONIC TOOL STUDIO köszörűszoftverét használja, amely egyszerű programozást kínál a lehető legnagyobb rugalmasság mellett.

A WALTER és az EWAG hivatalos magyarországi partnere a Szerszám Technika Kft.

www.walter-machines.de