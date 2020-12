Luxus, amit ma már bárki megengedhet magának

Számos hegesztési feladat továbbra is nehezen gépesíthető, de a versenyképesség megőrzéséhez Kelet-Európában is elengedhetetlen, hogy automatizáljuk a hegesztett szerkezetek gyártását

Címkék: automatizálás Fronius hegesztés hegesztéstechnika hegesztőgép hegesztőrobot ipari robot robot robotika Trumpf Universal Robots

A szakképzett hegesztők külföldre távozásával, az emelkedő munkaerőköltségekkel, a koronavírus-járvány miatti bizonytalanságokkal, valamint a biztonsági intézkedések előtérbe kerülésével megfordult a sok évtizedes mantra; sok esetben már nem az automatizált, hanem a kézi hegesztés számít luxusnak. Makkos Levente, a TRUMPF Hungary Kft. gépértékesítő mérnöke a hegesztés előzetes szakismeretek nélküli automatizálási lehetőségeiről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Miben különbözik a TRUMPF új hegesztőcellája a már ismert automatizált hegesztőrendszerektől?

A TruArc Weld 1000 hegesztőcellával az egyedi termékektől a tömeggyártásig valósítható meg az alkatrészek 2D, illetve 3D hegesztése, a fejlesztés során pedig a termelékenységre és a varrat minőségére fektettük a hangsúlyt. A cella egyik hatalmas előnye, hogy kezeléséhez nincs szükség előzetes hegesztési, illetve robotprogramozási ismeretekre. Ehhez azonban olyan robotot kellett alkalmaznunk, aminek a programozása nem billentyűzettel történik, hanem a robotkar mozgatásával tudjuk elvégezni a betanítást. Így esett a választás a Universal Robots jól ismert robotmodelljére. A működtetés olyannyira egyszerű, hogy elegendő egy online videós tréninget elvégezni a gép kezeléséhez. A betanulás teljes folyamata így egyetlen nap alatt, akár otthonról vagy az irodából is elvégezhető.

A hegesztőcella annyira újdonságnak számít, hogy csak 2020. október 27-én vált elérhetővé a kínálatunkban. A 3D lemezmegmunkálás és hegesztés már eddig is szerepelt a Lézertechnika divízió portfóliójában, az új hegesztőcella tehát ezt a gépválasztékot bővítette. Annyi különbséggel, hogy a TruArc Weld 1000 esetében nem egy lézerforrás, hanem egy hagyományos elven működő védőgázas, fogyóelektródás Fronius hegesztőrendszer végzi a megmunkálást.

Milyen tulajdonságok segítik az egyszerű kezelést?

A cellát egy saját fejlesztésű szoftver vezérli, ami a hegesztőforrás és a robotkar működését is összehangolja. A robot szoftverével tehát a gépkezelőnek nem kell külön foglalkoznia, a vezérlés a Trumpf kezelőpanelen történik. Nem kell ismernünk a hegesztendő alkatrész fizikai tulajdonságait sem; az anyagvastagság megadása után a gép automatikusan állatja be a hegesztéshez szükséges paramétereket. A beállítás így olyan gyors tud lenni, ami már kisebb darabszámok esetén is nyereséges.

A TruArc Weld 1000 legfőbb előnye, hogy hegesztési szakértelem nélkül is reprodukálható, egyenes és egységes varratokat kapunk hegesztési fröccsök vagy gyöngyök nélkül. A gép egyszerűségét bizonyítja, hogy még a beüzemeléshez sincs szükség a Trumpf szakembereire, a kiszállítás után alig négy óra alatt saját erőből üzembe helyezhető. A versenyhelyzet élesedésével számos fémmegmunkáló vállalkozás számára érhet kincset egy hegesztőcella, hiszen csökkenthető a bérköltség, növelhető a termelékenység, sőt adott esetben egy külsős bérmunkára fordított idő és költség is megspórolható.

Mekkora alkatrészek hegeszthetők a cellában?

A TruArc Weld 1000 hegesztőcella kétkamrás elrendezésű. Az elválasztó falat leengedve mindkét munkatérben 600 × 600 × 600 mm méretű alkatrészeket tudunk hegeszteni, de az elválasztó fal felhúzásával a megmunkálható alkatrészméret egyből 2 000 × 600 × 600 mm-re növekszik. A cella elején, oldalán és hátoldalán elhelyezett ajtóknak köszönhetően egyszerre több gépkezelő is hozzáfér a munkatárhoz, ami a nagyobb méretű alkatrészek esetében válik igazán előnyössé.

A munkaasztalhoz többféle befogószerszámot lehet illeszteni, amik az egymás után következő munkadarabok pontos pozicionálásáról gondoskodnak. A robot pedig ugyanazon az útvonalon halad végig újra és újra egészen addig, amíg a munkadarab nem változik. A berendezés megtérülési ideje nagyjából egy év, amihez még három műszakos termelésre sincs szükség.

Egyszerű beüzemelés és programozás A hegesztés kezdő- és végpontja a hegesztőpisztolyon lévő gombokkal jelölhető meg. Ezután a robotkar manuálisan mozgatható pontról pontra. A vezérlés a hegesztési programokhoz paramétereket és sablonokat tartalmaz. Rugalmas megmunkálás és pozicionálás Az alkatrésztől és a darabszámtól függően a hegesztőcella egy- vagy kétkamrás üzemmódban működtethető. A Demmeler asztalon az alkatrészek rugalmasan és pontosan helyezhetők el. A gyártócsarnok elrendezésének esetleges módosulásával a hegesztőcella is könnyen áthelyezhető. Gyors üzembe helyezés és indítás Plug & play megoldás, amely a huzaltekercsektől a hegesztési paraméterekig mindent tartalmaz, így az üzembe helyezés órákon belül elvégezhető. Az online oktatóvideók elegendők a gép programozásához és kezeléséhez. Biztonságos működés A CE-jelöléssel és TÜV-tanúsítvánnyal szállított cella biztonsági vezérlést, tükröződés elleni védelmet, öntisztító elszívórendszert és LED-világítást tartalmaz, a kollaboratív robotkart pedig ütközésvédelemmel látták el. Megnövelt termelékenység Kétkamrás üzemmódban a beállítás a gyártással párhuzamosan is történhet. Minden alkarészt csak egyszer kell beprogramozni, a gép automatikusan továbbítja a programot a második munkatérhez.

Milyen vállalkozások számára ajánlott egy ilyen hegesztőcella beszerzése?

Amelyik vállalkozás nem rendelkezik stabilan a megfelelő számú szakképzett hegesztővel, ott már egy-két darabos tételnagyságok esetében is hasznos tud lenni egy ilyen intelligens hegesztőcella. A tömeggyártásban pedig a kétkamrás elrendezés előnyeit tudjuk igazán kiaknázni; amíg a robot az egyik munkatérben a hegesztési feladatot végzi, addig a másik kamrában elő tudjuk készíteni a soron következő munkadarabot. Ezáltal minimálisra csökkentethető az állásidő. A gyártási folyamat nem indul el addig, amíg az adott munkatér – biztonsági üveggel ellátott – ajtaja be nem zárul.

Hol és mikor próbálhatják ki a magyar ügyfelek a TruArc Weld 1000 hegesztőcellát?

A tervek szerint a 2021. május 10–13. között sorra kerülő Mach-Tech szakkiállításon már működés közben is megtekinthető lesz a TruArc Weld 1000 hegesztőcella – már csak az kell hozzá, hogy a vírushelyzet ne lehetetlenítse el a kiállítás megrendezését.

Molnár László