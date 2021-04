Lineáris mozgatás egyszerűen

Kiváló hatékonyság és meglepő egyszerűség: a Bosch Rexroth teljesen átalakítja a hidraulikus lineáris hajtásokat

A Bosch Rexroth fejlesztése új szintre emelte a hidraulikus lineáris mozgatás fogalmát. A forradalmi CytroForce koncepció a korábbi, hatalmas méretű hajtás-, mozgatás- és pozicionálási feladatoknál használt eszközöket egy okos, kompakt tengelyben egyesíti. Az áramlásoptimalizált, standard modulokból álló, használatra kész eszköz új lehetőségeket kínál a teljesítménysűrűség, az energiahatékonyság és a csendes működés terén. Az azonnal munkára kész (plug-and-produce) rendszerrel még a hidraulikus szaktudással nem rendelkező gépgyártók is élvezhetik az optimalizált összköltség előnyeit.

Komoly teljesítmény jellemzői mellett az IP65 védettségű robusztus CytroForce tengelyekkel új potenciális felhasználási lehetőségek nyílnak meg. A konfigurációtól függően az elsőként piacra dobott CytroForce-M sorozatú tengelyek akár 1.200 kN erő, egy méter lökethossz, és 0,8 m/s sebesség elérésére is képesek. Pozicionálási pontosságuk 10 µm, ismétlési pontosságuk 5 µm.

A nagy hatékonyságú és gazdaságos prések, szerszámgépek és iparágspecifikus alkalmazások érdekében a CytroForce-ot úgy alakították ki, hogy életciklusa minden szakaszában biztosítsa a hatékonyságot, rendelkezésre állást és a széleskörű alkalmazhatóságot: elérhető 2D vagy 3D CAD termékdokumentáció. A gyárilag már előkonfigurált tengelyek esetében – a mechanikus telepítést követően – mindössze az elektromos bekötésről kell gondoskodni.

A karbantartás is hihetetlenül egyszerű: egy szervizkészlet segítségével még azok a szerviztechnikusok is tudnak laboratóriumi elemzéshez szükséges folyadékmintákat venni, akiknek ehhez nincs képesítésük. Még az időről időre elvégzendő utántöltési folyamat sem igényel semmilyen különleges szakismeretet. A Bosch Rexroth minden szervohidraulikus tengelyéhez (SHA), így a CytroForce-hoz is rendelkezésre állnak a megfelelő szervizkészletek.

Állapotfigyelés és/vagy megelőző diagnosztika is végezhető, ha a rendszert összekötik a Rexroth ODiN szolgáltatásával, melynek segítségével a gép rendelkezésre állása tovább növelhető.

Kompakt erőforrás: A Bosch Rexroth CytroForce terméke az optimalizált szabványos komponensek kombinálásával alkot könnyen telepíthető, használatra kész megoldást (Forrás: Bosch Rexroth AG)

A moduláris CytroForce alapját a változtatható fordulatszámú, az energiát igény szerint biztosító Sytronix hajtás képezi. A CytroForce esetében egy szelepblokk és egy differenciál- vagy átmenő rudas munkahenger csatlakozik az energiahatékony hajtáshoz, amit egy szervohajtás és egy állandó vagy változtatható folyadékszállítású szivattyú alkot. A legújabb technológiáknak köszönhetően valamennyi hidraulikus komponens és csatlakozás áramlásoptimalizált. Ezek alkalmazásával csökken a zajkibocsátás, növekszik a teljesítmény és egyúttal az eszköz méretei is csökkennek.

Az olajtartállyal, biztonsági szelepekkel és érzékelőkkel felszerelt CytroForce modulok nagyon kompakt és hatékony szervohidraulikus tengelyt alkotnak. Mindez zárt körfolyamban, igény szerinti energiabevitel és szabványosított hajtás- és vezérléstechnikai elemek alkalmazásával valósul meg.

„Az egy kézből kínált forradalmi megoldásunkkal a hidraulikus lineáris tengelyek potenciális alkalmazása területén a határokat feszegetjük” – mondta Stefan Thienen, a Bosch Rexroth CytroForce termékmenedzsere. „Az ágazatokon átívelő előnyök gyakorlatilag valamennyi szektor gép- és rendszergyártója számára új és izgalmas távlatokat nyitnak meg, valamint lehetőséget biztosítanak további prések, szerszámgépek és számos egyéb alkalmazás fejlesztésére.”

