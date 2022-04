Lézerből ötös

Minden alkalmazás számára akad ideális lézervágó berendezés a TRUMPF átfogó TruLaser gépcsaládjában

Címkék: automatizálás lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Trumpf

A TruLaser gépekben a ditzingeni gépgyártó sokéves tapasztalata és a lézertechnikában kifejlesztett innovációk tükröződnek vissza. Ezekkel a gépekkel bármilyen alapanyag, vastagság és 2D geometria megmunkálható költséghatékony és dinamikus eljárásokkal. Kása István, a TRUMPF Hungary Kft. szerszámgép-értékesítője segít eligazodni a TechMonitor olvasóinak abban, hogy az öt gépkategória közül melyik fog a leghatékonyabban teljesíteni az Ön üzemében.

Öt gépcsalád tartozik a TruLaser márkanév alá, amelyek mindegyikét egy-egy szóval is kiemelhetném a többi közül (a Nagymenő, a Dinamikus, a Rugalmas, a Kompakt és a Belépő). Hogyan jellemeznéd részletesebben ezt az öt gépcsaládot?

Kása István: Ha a megszokottól eltérően a nagytól a kicsi felé haladunk, akkor a 8000-es sorozatnál kezdjük a felsorolást. A TruLaser 8000 széria (a Nagymenő) a 6 métert meghaladó, akár 10-12 méteres fémlemezek megmunkálására alkalmas, amik túlnyomórészt olyan iparágakban fordulnak elő, mint például a hajógyártás.

A TruLaser 5000 (a Dinamikus) gépcsaládot úgy szoktuk jellemezni, hogy tudomásunk szerint a gyorsaság terén kategóriaelsőnek számít. A kiemelkedő sebesség és dinamika révén a széria kifejezetten a tömeggyártásban, három műszakban dolgozó vállalkozások számára készült. A vezérlés Active Speed Control funkciója vágás közben folyamatosan monitorozza a fémlemez vastagságát, és szükség esetén csökkenti vagy növeli az előtolást.

Ütközésvédelem

Ahol nem éjjel-nappal dübörögnek a gépek, ott hasznosabb lehet a TruLaser 3000 (a Rugalmas) sorozatba tartozó valamelyik modell megvásárlása. A teljesítményre és a vágási minőségre itt sem lehet panasz, tehát a tömeggyártásban ugyanúgy használható, mint a nagyobb termékmixek feldolgozásában. A 3000-es gépcsaládot tehát rugalmassága emeli ki a többi gép közül. Talán nem is véletlen, hogy a magyar ügyfelek körében is ez a gépcsalád számít favoritnak.

A TruLaser 2000 (a Kompakt) sorozatról ezzel szemben a kis helyigény és a kompakt kialakítás juthat azonnal az eszünkbe. A palettaváltó ugyanis ennél a gépnél a hosszanti oldal mentén helyezkedik el, ami jelentősen lerövidíti a gép hosszát. Ez a megoldás akkor hasznos, ha az üzem elrendezése nem teszi lehetővé egy hosszú konstrukció elhelyezését. A 2000-es széria egyébként nagy vonalakban az 1000-es sorozat tudásával és felszereltségével rendelkezik, vagyis szintén belépő szintnek számít.

A belépő szint a mi olvasatunkban olyan vállalkozásokat jelent, amelyek eddig kiszervezték a lemezalkatrészek vágását, de a jövőben szeretnék azt is házon belül elvégezni. Ennek a kategóriának a zászlóshajója a TruLaser 1000 (a Belépő) sorozat. Értelemszerűen kevesebb opcióval rendelkezik, és a dinamikát sem a 24/7 tömeggyártásra állítottuk be. Mindezeknek köszönhetően kimagasló ár-érték aránnyal rendelkezik, és a gép kezelését támogató funkciók (a minden anyagot és lemezvastagságot megmunkáló univerzális vágófej, a mágneses ütközésvédelem, a maradéklemez hatékony felhasználásában segítő Drop&Cut, a sebességrekordok hajszolását lehetővé tevő Highspeed Eco stb.) ebből a gépcsaládból sem hiányozhatnak.

A TruLaser 1000 a belépő szint zászlóshajója

A vágási munka kiszervezésének nehézségeiről mi is hallottunk. Miért jelent megoldást a lézertechnikában járatlan cégek számára a TruLaser 1000 sorozat?

Kása István: A TruLaser 1000 sorozat esetében egyáltalán nem jelent hátrányt a gyakorlatlanság, kezelése ugyanis egyszerű és intuitív. Az operációs szoftver különböző anyagok és lemezvastagságok vágási adatainak százait tárolja. A gépkezelők tehát egyetlen gombnyomással kiválaszthatják a vágási programot, és azonnal el is kezdhetik a műveletet. Az egyszerű használathoz az automatikus fúvókacserélő is nagyban hozzájárul. Az új TruLaser Series 1000 ugyanis az anyag megváltozásával automatikusan kicseréli a fúvókát is, ezzel kiküszöböli a manuális beavatkozások szükségességét és csökkenti a beállítási időt. Fontos képesség ez, a TruLaser 1000 sorozat ugyanis sokféle anyaghoz használható, könnyedén vágja a lágyacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumot, valamint a rezet is.

A kifinomult algoritmusra épülő intelligens Smart Collision Prevention funkció többek között kiszámítja az alkatrészek vágási sorrendjét, hogy elkerülje a kivágott és esetleg felbillenő alkatrészek, valamint a vágófej közötti ütközést. Ez csökkenti a gépek állásidejét és növeli a termelési hatékonyságot. A CoolLine funkció ezzel szemben a vágási minőséget és pontosságot javítja, ugyanis automatikusan vízpermetet juttat a fémlemezre, ezzel optimális hűtést biztosít a vágási folyamat során. Ezzel a technológiával az akár 25 milliméter vastag táblák is nagy pontossággal munkálhatók meg. Az optika védőüvegét is szenzorok ellenőrzik, így a gépkezelő tudja, hogy mikor kell azt kicserélni, ami csökkenti a gép beállítási idejét.

A sorozat három modellből, a három, négy, illetve hat méter hosszú gépből áll. A pozicionálási sebesség 140 méter/perc, a merev gépkeret ugyanis könnyű mozgásvezérlő egységeket és nagy teljesítményű hajtásrendszert rejt. A TruLaser Series 1000 gépeket új 18,5 hüvelykes multi-touch kezelőpanellel szerelték fel, ami jól láthatóan jeleníti meg a leggyakrabban használt menüpontokat.

Automatikus fúvókacsere

A lézerforrások terén milyen választék áll az ügyfelek rendelkezésére?

Kása István: TruLaser portfóliónkban elérhetők a fiber, illetve a CO 2 -lézerforrások egyaránt. Bár ez utóbbiba már a TRUMPF sem fektet túlzott fejlesztési munkát, a piacról azonban nem vezettük ki, mert bizonyos alkalmazásokhoz, még napjainkban is reális igény mutatkozik a CO 2 -lézerre. A fiber lézerek terén jelenleg a 12 kW a legerősebb lézerforrásunk. Ezzel a lézerteljesítménnyel még csak most kezdenek el ismerkedni a hazai ügyfelek – az eladott gépek maximum 6–10 kW teljesítményűek –, de a trendek mindenképpen az erősebb lézerforrások irányába mutatnak. 4 kW alatt már ritkán értékesítünk gépet, ha sor kerül rá, akkor az már inkább az alapgép visszagyengítését jelenti.

Milyen automatizálási megoldások érhetők el az egyes gépekhez?

Kása István: A TRUMPF által kifejlesztett automatizálási megoldások mindegyike elérhető mind az öt gépcsaládhoz. A félautomata palettacserélő alapfelszereltségnek tekinthető, de a gépek a LiftMaster rendszerrel is felszerelhetők, ami automata üzemmódban tölti be a lemezeket és távolítja el a munkadarabokat. Még ennél is szélesebb emberi beavatkozás nélküli működést tesznek lehetővé a kompakt TruStore vagy a nagy Stopa tárolórendszerek. A MobileControl alkalmazással a lézergépet a közelben elhelyezett érintőpad segítségével is üzemeltethetjük. A TruTops Monitor szoftver pedig a gép állapotát kíséri folyamatosan figyelemmel, és meghibásodás esetén értesíti a gépkezelőt.

Egészen a közelmúltig az ügyfeleink úgy értékelték az automatizálási megoldások megtérülését, hogy a gépkezelők munkabérét vették viszonyítási alapul. Mára azonban már az a kiindulási pont, hogy a gépkezelők hiányában is biztosítani kell a gyártás folyamatosságát. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az automatizálás létjogosultságát, akkor már egyáltalán nem úri huncutságnak, hanem alapvető feltételnek kezd számítani. Az új gödöllői cégközpont és bemutatóterem lehetőséget ad majd arra, hogy ezeket a megoldásokat élőben is bemutathassuk az ügyfeleknek.

Molnár László