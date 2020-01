Lean szerszámkoncepció az E-mobilitás szolgálatában

Innovatív automatizált gyártási megoldások az E-mobilitáshoz szükséges alkatrészek gyártásában

Manapság divatos téma az E-mobilitás, ami azt foglalja magában, hogy csupán elektromos energia felhasználásával közlekedjünk. Ez a jövő, és a Bihler olyan gyártási megoldásokat kínál, amelyek alkalmazkodnak ehhez a trendhez. Példa a villanymotorházak gyártása.

A mai modern autókban több tíz, felszereltségtől függően akár több mint 100 villanymotor is lehet. A villanymotorházaknak a gyártása egy olyan feladat, amelyet a Bihler Lean szerszámkoncepcióval és egy GRM-NC géppel kiemelkedően hatékonyan lehet végrehajtani, ezt mutatta be a Blechexpón kiállított gép is. A több alkatrésztípus miatt a régebbi gépeken a gyártást jó előre meg kellett tervezni, a sok-sok lépés miatt hosszú idő telt el egy termék tervezése és a sorozatgyártás között, ezzel a koncepcióval viszont jelentősen csökken a piacra kerülési idő, javul a folyamatbiztonság, és nő a termelékenység: típustól függően 100–180 darab is készíthető percenként. Az alkatrész több változatának készítéséhez nincs más teendő, mint a gépben előhívni a már lementett programokat és paramétereket. Az átállás csupán perceket vesz igénybe.

Magas standardizálási fok

A Bihler-technika kiemelkedik az egyszerű felépítés és a magas standardizáltság miatt. A villanymotorház gyártásához 3 normalizált modul tartozik, a formaadó szerszámok 60 százaléka többször is felhasználható standard, 40 százaléka egyedi. Ez a gyártás folyamán egy gyorsító tényező, hiszen jóval kevesebb időt kell szánni a szerszám tervezésére.

A Bihler a felhasznált anyagok minőségében is a legmagasabbra törekszik, ezért a Meusburger alapanyagait használva fejlesztették ki a Lean szerszámrendszerhez tartozó standard formatartó lemezeket.

Tekercsek minden mennyiségben

Az E-mobilitás térhódítása magával vonzza az akkumulátortechnika fejlődését, valamint a világszerte legyártott egységek számának növekedését. A Bihler NC szervoközpontok másik erőssége a motortekercselemek, valamint az akkumulátor-összekötő vezetősínek gyártása. Egy akkumulátorpakk összehuzalozása tipikusan olyan feladat, amelyben több hasonló alkatrész van, viszont kismértékben mégis eltérnek egymástól. Viszont ezek a kis eltérések nem igényelnek teljes átállást, a Bimeric 1500 rendszerrel a változatok egyszerűen készíthetők.

A hairpinek gyártása során a hajtűszerűen meghajlított tekercselemet a végeinél összehegesztik

A tekercsek gyártását sok helyen kiváltotta a hairpinek gyártása („hajtű”), amely során a hajtűszerűen meghajlított tekercselemet a végeinél összehegesztik, így a motortekercs több darab hajtű formájú huzaldarabból épül fel. A gyártás során a huzaldarabokat behúzni, levágni, csupaszolni, hajlítani, valamint mérni is kell. Minden munkafolyamat a gépben zajlik. Az így legyártható darabszám percenként 60 és 120 között váltakozik típustól függően.

