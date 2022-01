Le a legapróbb részletekig – maximális pontosság a Micro5 géppel

A 2016-ban a svájci Haute Ecole Arcban kifejlesztett innovatív Micro5 megmunkálóközpont idén ünnepli ötödik születésnapját

Címkék: CHIRON megmunkálás megmunkálóközpont mikromegmunkálás órásmesterség rolatast

Az 5-ös szám kiemelt jelentőséggel bír az innovatív megoldásokat felvonultató FACTORY5 mikromegmunkálási világban. Most elérkezett a pillanat a kicsi, nagy pontosságú gép további optimalizálására, valamint egy kezelőrendszer integrálására, ami tovább növeli a berendezés termelékenységét. Kitalálta, hogy ennek a nevében is szerepel az 5-ös szám? Úgy van, Feed5 lett a kezelőrendszer hivatalos neve!

Az elmúlt öt évben a Micro5 valóságos forradalmat generált az apró orvosi műszerek, finom ékszerek és a legbonyolultabb óraalkatrészek megmunkálásának dinamikus és rendkívül precíz világában. A FACTORY5 öttengelyes megmunkálóközpont rendkívül kompakt, és szinte bárhol, rövid idő alatt üzembe helyezhető – a gyártócsarnokban vagy közvetlenül a munkaállomáson. A gép nevében szereplő 5-ös szám egyszerre jelenti az 5:1 gép/munkadarab méretarányt, az ötször kisebb súlyt, valamint a maximális hatékonyságot. A berendezés energiafogyasztása ugyanis a hagyományos rendszerekhez képest 50-szer alacsonyabb.

Alkalmazási példák

Óraalaplemezek (sárgaréz) Orvosiműszer-pofa (rozsdamentes acél)





Óraszámlap (réz) Karkötőcsat (rozsdamentes acél)

A felhasználói visszajelzések elfogadása…

A CNC-gép prototípusát először a svájci SIAMS 2016 mikrotechnológiai szakvásáron mutatták be „kicsiben”. Két évvel később Samuel Vuadens csapata már öt (!) ügyfél közreműködésével próbálta ki az első Micro5 megmunkálóközpontot valódi ipari körülmények között. Jelenleg már 25 gép gyártja a nagy pontosságú alkatrészeket, és felhasználóik pedig folyamatosan egyeztetnek a CHIRON Swiss vállalattal, értékes visszajelzéseket adva, amelyek gyakran vezetnek a minden felhasználó számára előnyös új funkciókhoz és optimalizáláshoz.

…50 optimalizálási körtől a jelenlegi Micro5 generációig

A Micro5 legújabb generációja ezért több mint 50 – apró vagy éppen komoly – fejlesztésen esett át, növelve a gép gyakorlati megbízhatóságát, hatékonyságát és autonómiáját. A dupla nyomatékú orsó kulcsfontosságú a hatékonyabb működés szempontjából, mivel segít csökkenteni a megmunkálási időt, ami már lényegesen rövidebb, mint a nagyobb gépek esetében.

A Micro5 gép jellemzői:

Öttengelyes teljes megmunkálás;

Nagy pontosság és a legjobb felületminőség;

Rendkívül dinamikus maróorsó max. 80 000 min –1 fordulatszámmal;

fordulatszámmal; Kimagasló, 2 × 10 6 N/m statikus merevség;

N/m statikus merevség; 0,5 μm ismétlési pontosság, < 2 μm pozicionálási pontosság;

Ideális szerkezet a tervezett feladathoz;

Kompakt méret: 1 050 × 665 × 1 800 mm (hossz × szélesség × magasság);

Nagyon alacsony energiafogyasztás (500 Watt);

Intuitív kezelés a HMI panelen keresztül;

Csökkentett zajszint: 49 dB;

Tárolókapacitás: max. 8 db munkadarabtartó (Feed5-tel bővíthető);

ATC 15 szerszámtár akár 40 szerszám számára;

Szerszámcsere kevesebb mint 5 másodperc alatt;

Integrált nullpontrögzítő rendszer;

Vákuumos rögzítési lehetőség;

Autonóm gépkalibrálás;

Üvegajtó a munkaterület optimális átláthatóságáért;

Opcionális: megnövelt autonómia a Feed5 kezelőrendszerrel.

„Kicsi, mint egy hűtőszekrény, csendes, mint egy modern mosogatógép, és alacsony energiafogyasztású, mint egy kávéfőző; az intelligens Micro5 gép nem csak a forgácsolás terén okos.” Ronny Elsmann, a CHIRON csoport Orvosi és Precíziós Technológiai Központjának CNC-alkalmazástechnológiai vezetője

A gép legelső felhasználói szerettek volna nagyobb autonómiát elérni – azt akarták, hogy a Micro5 a nagyobb gyártási kapacitás érdekében az automatikus munkadarab-berakodásra is képes legyen. A gyártó a Smartfactory Projecttel válaszolt az igényekre. Ez egy komplett gyártósor, amely az adott specifikációk szerint teljes mértékben méretezhető.

A Feed5 automatikus kezelőrendszer

A Feed5 egy hattengelyes kezelőrobot, amely képes – a gyártással párhuzamosan, főidőben – a Micro5 kiszolgálására. Az új modul teljesen automatikus üzemmódban végzi a munkadarabok és a szerszámok be- és kirakodását. A Micro5 géphez hasonlóan kompakt felépítésű Feed5 különösen hasznos a nagyobb sorozatok emberi segítség nélküli legyártására és a termelékenység növelésére. A kezelőrendszer szerszámozza fel a gépet, egy szerszámcsere kevesebb mint öt másodpercet vesz igénybe. A Micro5 maximum 50 × 50 × 50 mm méretű munkadarabokat képes megmunkálni.

Bepillantás a Micro5 szerszám- és palettatároló terébe

A Micro5 és a Feed5 kezelőrendszer legújabb generációja 2021 júniusában került bemutatásra az OPEN HOUSE ONLINE rendezvényen. A Micro5 2020 novembere óta teszi teljessé a CHIRON Csoport Orvosi és Precíziós Technológiai Központjának gépparkját. Ronny Elsmann CNC-alkalmazástechnológiai vezető szerint a gép „lenyűgözően bizonyít a dinamikus, nagy pontosságú mikromegmunkálásban”.

A Micro5 az augusztus 30. és szeptember 10. között négy svájci helyszínen is megálló „micro on tour” bemutatóautó egyik látványosságának is számított. Az érdeklődők kilenc partnerrel találkozhattak az autón, akik videó- és termékbemutatókat tartottak, valamint személyes megbeszéléseket folytattak a precíziós gyártás innovatív megoldásairól és szolgáltatásairól.

