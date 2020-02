Lapos csúszógyűrű karvégi szerszámozáshoz

Megbízható energia-, jel- és adatátvitel

A Kübler évek óta fejleszt és gyárt megbízható és kiváló minőségű csúszógyűrűket különféle alkalmazásokhoz. Különösen a csomagolástechnika terén váltak fogalommá a német gyártó csúszógyűrűi.

A csomagolástechnikában és a töltőrendszerekben alkalmazott speciális csúszógyűrűkön kívül azonban a Kübler ideális megoldásokkal rendelkezik a karvégi szerszámozáshoz is. A termékek nagyon kis telepítési mélység és alacsony súly mellett garantálják a jelek, az adatok, illetve az energia megbízható átvitelét. A rendszer két egymásra helyezett, érintkezőpályákkal és szénkefékkel ellátott lemezből áll. A rugalmas kialakítás optimális integrálást tesz lehetővé, ezért robotikai alkalmazásokhoz is ideális.

A Kübler SR160P lapos csúszógyűrű ideális megoldás a karvégi szerszámozáshoz. A kis telepítési mélységgel rendelkező csúszógyűrű megbízhatóan továbbítja az energiát, a jeleket és az adatokat

A megoldás akár 20 csatornát tartalmazhat a terepi buszon történő adatátviteltől az ipari Ethernet kommunikáción keresztüli energia- és jelátvitelhez. A lapos csúszógyűrű akár 5 A / 60 VAC, 48 VDC terhelést is képes továbbítani. A nagy érintkezési stabilitás tökéletes átviteli minőséget biztosít. A Kübler lapos csúszógyűrű magas rendelkezésre állásához a karbantartásmentes működés is hozzájárul. A kompakt kialakítást mindössze 10 mm-es beépítési mélység és 160 mm-es átmérő jellemzi.

Forgójeladók és csúszógyűrűk gyártójaként kézenfekvő, hogy a Kübler összetett megoldást is kínáljon, ami mindkét terület kompetenciáit magába foglalja. A nagy pontosságú robotok kiegészítő pozicionálási feladataihoz egy tárcsás csúszógyűrű egy forgójeladóval is kombinálható. Igénytől függően a lapos csúszógyűrű integrálható, vagy tokozott kivitelben is rendelkezésre áll.

