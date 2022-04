Kovácsszerszámok gyártása egyetlen beállítással

A GF Machining Solutions MILL P 900 marógépe akár 35 százalékkal rövidíti le a kovácsszerszámok gyártási folyamatát, miközben a forma alapvető felületminőségét és pontosságát is biztosítja

Címkék: GF Machining Solutions kovácsolás marás maró marógép szerszám szerszámgyártás

Az autóipari alkatrészgyártás felgyorsult világában a beszállítókra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy a legjobb eredményeket – mind a pontosság, mind a felületminőség tekintetében – megfelelő költség- és időkereten belül érjék el. Mindezen igények kompromisszumok nélküli folyamatstabilitást követelnek meg. A GF Machining Solutions függőleges, nagy teljesítményű, háromtengelyes Mikron MILL P 900 marógépe még ennél is továbbmegy: lehetővé teszi a szerszám- és formagyártók számára a nagyolás és a simítás egyetlen gépen, egyetlen befogásban történő elvégzését.

Az acéltömbből készült kovácsszerszámok gyártási folyamata még napjainkban is nehézkes és időigényes. A munkadarab anyagát – egy acéltömböt – marással nagyolják, majd kiveszik a gépből, és gyakran egy külső partnerhez szállítják azt hőkezelés és edzés céljából. Ezután visszaviszik az öntőműhelybe, hogy egy magasabb kategóriás marógépen munkálják meg az elvárt felületminőség és pontosság elérése érdekében. Az autóiparban – mint minden gyorsan fejlődő szegmensben – az idő pénz, és minden megspórolt perc pozitív hatással van az üzem eredményére. A GF Machining Solutions Mikron MILL P 900 gépe egy rugalmasabb, egyetlen beállítással működő, az elejétől a befejezésig tartó megoldás, amely kiküszöböli azt a közbenső hőkezelést, ami eddig kilógott a kovácsszerszámok gyártási folyamatából. Ezáltal a szerszám- és formagyártók akár 35 százalékkal is lerövidíthetik a megmunkálási időt.

Az alkalmazás kihívása

Annak bizonyítására, hogy a Mikron MILL P 900 egyetlen befogással is képes biztosítani a kívánt felületminőséget, a GF Machining Solutions egy jól ismert, globális exportot lebonyolító autóipari OEM-gyártóval lépett partnerségre. A kihívás az volt, hogy egy 45 mm mély üreggel rendelkező kovácsszerszámot készítsenek autók főtengelyéhez egyetlen eljárással és beállítással, Ra <0,5 µm felületi minőség és ±0,02 mm pontosság mellett. A 600 × 280 × 120 mm méretű munkadarab egy HRC 50 keménységű, hőkezelt, erősen ötvözött H13 acéltömb volt. A Mikron MILL P 900 különféle forgácsolószerszámok – lapkák, lapos szerszámok, tárcsamarók és gömbvégű marók – segítségével 31 perc és 28 másodperc alatt végezte el a feladatot. A munkadarabon nem maradtak marási nyomok és nem keletkeztek repedések.

A megoldás

A bemutató igazolta, hogy a Mikron MILL P 900 milyen értéket képvisel az autóipari alkalmazások széles skálájában, beleértve a belső karosszériás alkatrészek – például ajtópanelek és műszerfalak – nagy formáinak, valamint a nagy méretű fogyasztási cikkek csomagolásához gyártott fröccsöntőszerszámok gyártását is.

A nagy dinamikus merevséggel rendelkező, robusztus portálszerkezetnek köszönhetően a gépet a szerszám-, forma- és alkatrészgyártók számára tervezték, akik a legjobb felületminőséget, valamint a nagyon magas pozicionálási és kontúrpontosságot kívánják elérni. A Mikron MILL P 900 előnyei különösen a könnyűtől a nehézig terjedő, 2,5 D kontúrokkal jellemezhető forma- és szerszámgyártásban, a kis és közepes tételméretekben, valamint a prototípus-készítésben domborodnak ki. A marógép kikövezi az utat a szerszám- és formagyártók számára a közepes és nagy szerszámok gyártásához, beleértve a műanyag fröccsöntő formákat és betéteket, az öntőformákat és szerszámokat, a fém fröccsöntő formákat és betéteket, az extrudálószerszámokat, valamint a hidegkovácsoló formákat.

Külső nagyolásra használt ciklois szerszámpálya. Ez az eljárás nagy vágási mélységgel és szélességgel dolgozik. A feldolgozás hatékonysága 4,5-szer magasabb volt, mint a hagyományos eljárások esetében, amelyek során az acéltömböt a marás után kiveszik a gépből, hőkezelésnek vetik alá a munkadarabot, majd ismételt befogás és marás során alakítják ki a végső formát

Az öntőforma mélyüregének megmunkálásához tárcsavágót és ciklois megmunkálási eljárást alkalmaztak, kihasználva a gép azon képességét, hogy nagy sebesség (7 220 mm/perc) mellett képes marni a kemény acélt

A Mikron MILL P 900 nagy stabilitású Step-Tec orsójával az alkalmazási szakértők nagy (kilencszeres) hossz-átmérő aránnyal rendelkező szerszámot használtak a tökéletes felület eléréséhez. Kellemes mellékhatásként nagymértékben megnövekedett a szerszám élettartama

A gép egyérintéses folyamata azt jelenti, hogy a gyártók valódi nagyolási és simítási teljesítményt érhetnek el egyetlen gépen. A marógép ergonómiájának és széles elülső ajtajának köszönhetően akár 1 000 kg-os munkadarabok kézi berakodása is megoldható. Sőt, hátulról a portálon keresztüli, akár 80 kg teherbírású integrált automatizálásnak köszönhetően a második és harmadik műszak létrehozása is lehetséges, lényegesen nagyobb termelékenység és alacsonyabb költségszint mellett.

Az autóipari OEM-gyártók széles körben használják a hibrid technológiát az ICE Plus akkumulátor-rendszerrel kombinálva annak érdekében, hogy megfeleljenek a szigorú emissziós és futásteljesítmény-normáknak. A főtengelyeket kovácsolószerszámmal állítják elő kemény anyagból. Ehhez olyan orsókra van szükség, amelyek a nagy teljesítményű megmunkálás mellett a finom felületeket is biztosítják.

A cél az állandó minőség elérése. A precíz és stabil gépalapra épült Mikron MILL P 900 géppel még a legigényesebb szerszám-, forma- és alkatrészgyártó ügyfelek is elégedettek lesznek. A szimmetrikus portálkialakítással, polimerbeton szerkezettel és integrált – a gépalapon keresztüli vízhűtést és az intelligens termikus szabályozást is magában foglaló – hűtéskezeléssel felszerelt Mikron MILL P 900 éjjel-nappal magas hőstabilitást biztosít. Ennek eredményeként a felhasználók 5 µm alatti alaktűrést és 10 µm alatti pozicionálási pontosságot érnek el még az órákon át tartó, kemény marási alkalmazások esetében is.

Következtetés

A rendkívül dinamikus ipari ágazatokban – például az autóiparban – a versenyképesség közvetlenül kapcsolódik a felhasznált folyamatok minőségéhez, és ezen a téren a Mikron MILL P 900 kiváló folyamatképességekkel rendelkezik. A 20 000 min–1 fordulatszámú, 120 Nm nyomatékú Step-Tec orsónak köszönhetően a nagyolási és simítási műveletek egyszerűen, egyetlen érintéssel hajthatók végre. A felületminőség és a feldolgozás még magasabb szintre emeléséhez egy 36 000 ford./perc fordulatszámú orsó is rendelkezésre áll. A gépkezelő egyetlen érintéssel kiválaszthatja a megmunkálási prioritásokat. Mindez annak a jele, hogy a versenyképességet a gép DNS-ébe építették be, így a felhasználók kevesebb munka elvégzése árán is lekörözhetik a versenytársakat. A gép kiváló, integrált automatizálási és forgácskezelési megoldásainak köszönhetően az üzem termelékenysége új szintre emelhető.

A Mikron MILL P 900 ezenkívül felhasználó- és környezetbarát támogatást is nyújt a gépkezelőknek a pontosság, a termelékenység és a biztonság javítása érdekében. A hatékonyság növelésére intelligens gépi modulok egész tárháza áll rendelkezésre.

A Mikron MILL P 900 marógéphez adott ügyféltámogatás a GF Machining Solutions rConnect moduláris digitális szolgáltatásait is tartalmazza. Az ügyfelek egyszerűen választhatják ki az igényeiknek leginkább megfelelő digitális szolgáltatást. Az rConnect révén a gyártók bármikor és bárhonnan csatlakozhatnak saját GF Machining Solutions gépparkjukhoz, hogy vezéreljék a maximális rendelkezésre állást biztosító Live Remote Assistance szolgáltatástól kezdve a prediktív karbantartásig és felügyeletig tartó folyamatjavító modulokat.

www.gfms.com